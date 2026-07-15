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बीकानेर में पावर ग्रिड का डीजीएम 90 हजार रुपए की रिश्वत लेते चढ़ा एसीबी के हत्थे

आरोप है कि बिजली लाइन से जुड़े कार्य को सुचारू रूप से चलने देने के एवज में अधिकारी ने रिश्वत की मांग की थी.

ACB team taking action
कार्रवाई करती एसीबी की टीम (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 15, 2026 at 5:08 PM IST

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बीकानेर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीकानेर डिवीजन के डिप्टी जनरल मैनेजर (डीजीएम) देवेश कुमार सिंह को 90 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर बीकानेर स्पेशल यूनिट चौकी की टीम ने बुधवार को सुनियोजित ट्रैप के तहत अंजाम दी.

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि ब्यूरो को एक परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि उसकी फर्म बिजली लाइन बिछाने के लिए निर्धारित स्थान पर फाउंडेशन एवं अर्थिंग का कार्य कर रही है. इस कार्य को बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से जारी रखने तथा विभागीय स्तर पर सहयोग देने के बदले आरोपी डीजीएम देवेश कुमार सिंह एक लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे थे. रिश्वत नहीं देने पर कार्य में अड़चनें उत्पन्न करने और परेशान करने की बात भी सामने आई.

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सत्यापन के बाद कार्रवाई: शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने नियमानुसार उसका सत्यापन कराया. सत्यापन के दौरान रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई तथा दोनों पक्षों के बीच 90 हजार रुपए में सौदा तय होना प्रमाणित हुआ. इसके बाद एसीबी ने पूरे मामले की रणनीति बनाकर ट्रैप की कार्रवाई की. उप महानिरीक्षक नारायण टोगस के सुपरवीजन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार के निर्देशन में पुलिस निरीक्षक इन्द्र कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने जाल बिछाया. जैसे ही आरोपी ने परिवादी से 90 हजार रुपए की रिश्वत राशि स्वीकार की, एसीबी टीम ने उसे मौके पर ही रंगे हाथ पकड़ लिया. कार्रवाई के दौरान रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई.

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पूछताछ जारी: गिरफ्तारी के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. एसीबी अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपी ने इससे पहले भी इस प्रकार रिश्वत लेने के मामलों में संलिप्तता दिखाई है या नहीं. मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया गया है. कार्रवाई अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक एस. परिमला के सुपरवीजन में जारी है.

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