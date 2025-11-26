ETV Bharat / state

5 महीने बाद भी सैंज जल विद्युत परियोजना में शुरू नहीं हुआ बिजली उत्पाद, अब तक ₹9000 करोड़ का नुकसान

हिमाचल में आई आपदा के बाद से अब तक सैंज जल विद्युत परियोजना में बिजली उत्पादन ठप है.

सैंज जल विद्युत परियोजना में बिजली उत्पाद बंद
सैंज जल विद्युत परियोजना में बिजली उत्पाद बंद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 5:19 PM IST

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में आपदा को आए पांच माह से अधिक का समय हो चुका है. लेकिन अभी भी पहाड़ी इलाकों में जनजीवन सामान्य नहीं हो पाया है. जिला कुल्लू के उपमंडल बंजार की सैंज घाटी की बात करें तो करीब 5 माह पहले बादल फटने के चलते सैंज जल विद्युत परियोजना को भी इससे खासा नुकसान पहुंचा था. लेकिन अभी तक इस परियोजना में बिजली का उत्पादन शुरू नहीं हो पाया है.

5 माह में करीब ₹9000 करोड़ का नुकसान

सैंज जल विद्युत परियोजना प्रबंधन के अनुसार, 5 माह में करीब 9000 करोड़ रुपए का नुकसान परियोजना को हुआ और इससे सरकार को भी करोड़ों रुपए के राजस्व का घाटा हुआ है. ऐसे में परियोजना प्रबंधन द्वारा लगातार मरम्मत कार्य किए जा रहे हैं. उम्मीद है कि दिसंबर माह में एक बार फिर से परियोजना में विद्युत उत्पादन शुरू हो जाएगा.

आपदा के बाद से सैंज जल विद्युत परियोजना में बिजली उत्पाद बंद
आपदा के बाद से सैंज जल विद्युत परियोजना में बिजली उत्पाद बंद (ETV Bharat)

वही, एचपीपीसीएल के अधिशासी अभियंता कमलेश ने बताया, 'इस साल जून माह में आई आपदा के कारण पावर हाउस को जीवा नाला में बादल फटने से काफी क्षति पहुंची थी. पावर हाउस में कार्य चल रहा है. इसके दुरुस्त होने के बाद फिर से बिजली उत्पादन किया जा सकेगा. परियोजना प्रबंधन द्वारा लगातार मरम्मत का कार्य किया जा रहा है'.

आपदा के बाद से बिजली उत्पादन ठप

साल 2025 के जून माह में हुई भारी के दौरान सैंज घाटी के जीवा नाला में बादल फटने से एचपीपीसीएल (Himachal Pradesh Power Corporation Limited) को खासा नुकसान हुआ है. परियोजना के पावर हाउस में गाद भरने से विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ, जिसकी वजह से अभी तक एचपीपीसीएल बिजली उत्पादन शुरू नहीं कर पाया है. परियोजना प्रबंधन के अनुसार एचपीपीसीएल को एक दिन में करीब 60 लाख का नुकसान हो रहा है. वही, परियोजना में बिजली उत्पादन ठप होने से अब तक एचपीपीसीएल को करोड़ों की क्षति हुई है. दूसरी ओर प्रदेश सरकार को भी राजस्व का घाटा झेलना पड़ रहा है.

हिमाचल सरकार को भी परियोजना से राजस्व मिलता था. लेकिन पिछले पांच महीनों से बिजली उत्पादन ठप है. ऐसे में न तो एचपीपीसीएल ने कुछ कमाई की है, न ही सरकार के हिस्से में भी राजस्व नहीं आया है. हालांकि, परियोजना प्रबंधन की मानें तो परियोजना में बिजली उत्पादन दूसरी बार शुरू किए जाने की दिशा में कार्य तेज किया जा रहा है. बहरहाल, एचपीपीसीएल में कब तक बिजली उत्पादन शुरू होता है? इस पर लगातार कार्य किया जा रहा हैं.

TAGGED:

SAINJ HYDROELECTRIC PROJECT
HIMACHAL POWER CORPORATION LTD
HIMACHAL DISASTER
POWER GENERATION STALLED
HPPCL POWER GENERATION

