यूप में अगले साल की गर्मियों में नहीं जूझना होगा बिजली संकट से; घाटमपुर तापीय परियोजना बढ़ी ताकत

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बोले- यह उपलब्धि प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को एक नई दिशा देगी.

घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना
घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना (Photo Credit; Energy Minister Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 12:21 PM IST

2 Min Read
लखनऊ: इस साल (2025) की गर्मियों में उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली संकट से जूझना पड़ा था. इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की खूब किरकिरी भी हुई थी, लेकिन अगले साल 2026 में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है. क्योंकि एक दिन पहले मंगलवार को घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना की यूनिट–2 (660 मेगावाट) का व्यावसायिक संचालन शुरु हो गया है, जिससे उत्तर प्रदेश में अब ज्यादा बिजली उत्पादन होगा. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम और भारत सरकार की कंपनी NLC इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम से परियोजना के दूसरे चरण को शुरू किया गया. जिसकी कुल परिचालित क्षमता बढ़कर 1,320 मेगावाट कर दी गई है.

उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने प्रदेश ने बताया कि यह उपलब्धि प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को एक नई दिशा देगी. हाल के वर्षों में राज्य के तापीय उत्पादन में 5,280 मेगावाट की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे प्रदेश की स्वयं की ऊर्जा उपलब्धि लगभग दोगुनी हो गई है.

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि यह प्रगति न केवल औद्योगिक विस्तार को नई गति देगी, बल्कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगी. घाटमपुर परियोजना का पूरा संचालन उत्तर प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगा और आने वाले वर्षों में यह प्रदेश को लगातार विश्वसनीय ऊर्जा उपलब्धता देने में बड़ा आधार बनेगा.

13 को शक्ति भवन में लगेगी पेंशन अदालत: उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष आशीष गोयल ने बताया कि आगामी 13 दिसंबर को कॉरपोरेशन मुख्यालय शक्ति भवन में त्रैमासिक पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी. सुबह 11 बजे से सेवानिवृत कार्मिकों की सुविधा के लिए पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल के निर्देश पर यह पेंशन अदालत आयोजित होगी. इसमें पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की समस्याओं का निस्तारण कराया जाएगा. मार्च, जून और सितंबर में पेंशन अदालत आयोजित की जा चुकी है.

आशीष गोयल ने बताया कि दिसंबर में इस साल की आखिरी पेंशन अदालत आयोजित होगी. इस तरह की अदालतें पावर कॉरपोरेशन मुख्यालय के अलावा सभी डिस्कॉम और केस्को में भी आयोजित की जाएंगी.

