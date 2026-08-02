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मानसून में बरसाती सिल्ट ने बढ़ाई परेशानी! प्रभावित हुआ बिजली उत्पादन, कटौती संभव

देहरादून: उत्तराखंड में बारिश के साथ नदियों में अचानक बढ़े सिल्ट के प्रवाह का असर अब बिजली उत्पादन पर भी पड़ने लगा है. नदियों में अत्यधिक सिल्ट आने के कारण जलविद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है. वहीं दूसरी ओर कुछ विद्युत उत्पादन इकाइयों में तकनीकी खराबी आने से प्रदेश में करीब 560 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता अचानक उपलब्ध नहीं हो सकी. बिजली उत्पादन में आई इस कमी के चलते मांग और उपलब्धता के बीच अंतर बढ़ गया. यूपीसीएल को कई क्षेत्रों में सीमित अवधि के लिए बिजली रोस्टरिंग करनी पड़ी.

उत्तराखंड में मानसून की बारिश के साथ नदियों में बढ़ा सिल्ट अब बिजली उत्पादन व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहा है. नदियों में अचानक अत्यधिक सिल्ट आने से जलविद्युत परियोजनाओं में उत्पादन प्रभावित हुआ है. वहीं कुछ विद्युत उत्पादन इकाइयों में तकनीकी खराबी आने से प्रदेश में करीब 560 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता अचानक उपलब्ध नहीं हो सकी. उत्पादन में आई इस कमी का असर बिजली की उपलब्धता पर पड़ा. मांग तथा उपलब्धता के बीच अंतर बढ़ने के बाद उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) को कुछ क्षेत्रों में सीमित अवधि के लिए बिजली रोस्टरिंग करनी पड़ी.

31 जुलाई की शाम से एक अगस्त को भी प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर इसका असर रहा. यूपीसीएल के अनुसार 31 जुलाई को शाम 7:30 बजे से एक अगस्त को सुबह 1:10 बजे तक बिजली उत्पादन इकाइयों में आए आकस्मिक तकनीकी व्यवधान और नदियों में अत्यधिक सिल्ट के प्रवाह के कारण उपलब्धता प्रभावित हुई. इस अवधि में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए निगम की ओर से ऊर्जा एक्सचेंजों से अतिरिक्त बिजली हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन एक्सचेंजों में सीमित उपलब्धता के चलते जरूरत के मुताबिक बिजली नहीं मिल सकी.

सिल्ट बढ़ने से जलविद्युत परियोजनाओं पर असर: मानसून के दौरान पहाड़ों में बारिश बढ़ने पर नदियों में पानी के साथ बड़ी मात्रा में सिल्ट भी पहुंचता है. अत्यधिक सिल्ट जलविद्युत परियोजनाओं के लिए चुनौती पैदा करता है. इससे उत्पादन प्रभावित हो सकता है. इस दौरान व्यासी और चिल्ला जलविद्युत परियोजनाओं में भी पानी में उच्च पीपीएम की स्थिति सामने आई. जिससे इन परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई.

व्यासी जलविद्युत परियोजना की क्षमता 120 मेगावाट है, जबकि चिल्ला जलविद्युत परियोजना 88 मेगावाट की है. दोनों परियोजनाओं में पानी में उच्च पीपीएम के कारण बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ. इसके अलावा एपीएल रायगढ़ की 350 मेगावाट क्षमता वाली इकाई में स्टीम लीकेज की समस्या सामने आई. इन अलग-अलग कारणों के चलते करीब 560 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता अचानक उपलब्ध नहीं हो सकी.

उत्पादन घटा, बढ़ी मांग, उपलब्धता का अंतर: एक साथ कई उत्पादन इकाइयों की क्षमता प्रभावित होने से प्रदेश में बिजली की उपलब्धता पर दबाव बढ़ गया. बिजली की मांग बनी रही, लेकिन उपलब्धता कम होने के कारण मांग और आपूर्ति के बीच अंतर पैदा हो गया. ऐसे में यूपीसीएल के सामने बिजली व्यवस्था को संतुलित रखने की चुनौती खड़ी हो गई.

निगम ने इस अंतर को कम करने के लिए ऊर्जा एक्सचेंजों से अतिरिक्त बिजली खरीदने का प्रयास किया. हालांकि एक्सचेंजों में पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं होने के कारण आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त बिजली हासिल नहीं हो सकी. इसके बाद ग्रिड की सुरक्षा और बिजली व्यवस्था का संतुलित संचालन बनाए रखने के लिए सीमित अवधि में रोस्टरिंग लागू करना पड़ा.