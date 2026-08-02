मानसून में बरसाती सिल्ट ने बढ़ाई परेशानी! प्रभावित हुआ बिजली उत्पादन, कटौती संभव
नदियों में सिल्ट बढ़ने से जलविद्युत परियोजनाओं पर असर पड़ा है. जिसके कारण ग्रिड का संतुलन बनाए रखने के लिए रोस्टरिंग करनी पड़ रही है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 2, 2026 at 1:41 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में बारिश के साथ नदियों में अचानक बढ़े सिल्ट के प्रवाह का असर अब बिजली उत्पादन पर भी पड़ने लगा है. नदियों में अत्यधिक सिल्ट आने के कारण जलविद्युत परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई है. वहीं दूसरी ओर कुछ विद्युत उत्पादन इकाइयों में तकनीकी खराबी आने से प्रदेश में करीब 560 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता अचानक उपलब्ध नहीं हो सकी. बिजली उत्पादन में आई इस कमी के चलते मांग और उपलब्धता के बीच अंतर बढ़ गया. यूपीसीएल को कई क्षेत्रों में सीमित अवधि के लिए बिजली रोस्टरिंग करनी पड़ी.
उत्तराखंड में मानसून की बारिश के साथ नदियों में बढ़ा सिल्ट अब बिजली उत्पादन व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहा है. नदियों में अचानक अत्यधिक सिल्ट आने से जलविद्युत परियोजनाओं में उत्पादन प्रभावित हुआ है. वहीं कुछ विद्युत उत्पादन इकाइयों में तकनीकी खराबी आने से प्रदेश में करीब 560 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता अचानक उपलब्ध नहीं हो सकी. उत्पादन में आई इस कमी का असर बिजली की उपलब्धता पर पड़ा. मांग तथा उपलब्धता के बीच अंतर बढ़ने के बाद उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) को कुछ क्षेत्रों में सीमित अवधि के लिए बिजली रोस्टरिंग करनी पड़ी.
31 जुलाई की शाम से एक अगस्त को भी प्रदेश की बिजली व्यवस्था पर इसका असर रहा. यूपीसीएल के अनुसार 31 जुलाई को शाम 7:30 बजे से एक अगस्त को सुबह 1:10 बजे तक बिजली उत्पादन इकाइयों में आए आकस्मिक तकनीकी व्यवधान और नदियों में अत्यधिक सिल्ट के प्रवाह के कारण उपलब्धता प्रभावित हुई. इस अवधि में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए निगम की ओर से ऊर्जा एक्सचेंजों से अतिरिक्त बिजली हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन एक्सचेंजों में सीमित उपलब्धता के चलते जरूरत के मुताबिक बिजली नहीं मिल सकी.
सिल्ट बढ़ने से जलविद्युत परियोजनाओं पर असर: मानसून के दौरान पहाड़ों में बारिश बढ़ने पर नदियों में पानी के साथ बड़ी मात्रा में सिल्ट भी पहुंचता है. अत्यधिक सिल्ट जलविद्युत परियोजनाओं के लिए चुनौती पैदा करता है. इससे उत्पादन प्रभावित हो सकता है. इस दौरान व्यासी और चिल्ला जलविद्युत परियोजनाओं में भी पानी में उच्च पीपीएम की स्थिति सामने आई. जिससे इन परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता प्रभावित हुई.
व्यासी जलविद्युत परियोजना की क्षमता 120 मेगावाट है, जबकि चिल्ला जलविद्युत परियोजना 88 मेगावाट की है. दोनों परियोजनाओं में पानी में उच्च पीपीएम के कारण बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ. इसके अलावा एपीएल रायगढ़ की 350 मेगावाट क्षमता वाली इकाई में स्टीम लीकेज की समस्या सामने आई. इन अलग-अलग कारणों के चलते करीब 560 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता अचानक उपलब्ध नहीं हो सकी.
उत्पादन घटा, बढ़ी मांग, उपलब्धता का अंतर: एक साथ कई उत्पादन इकाइयों की क्षमता प्रभावित होने से प्रदेश में बिजली की उपलब्धता पर दबाव बढ़ गया. बिजली की मांग बनी रही, लेकिन उपलब्धता कम होने के कारण मांग और आपूर्ति के बीच अंतर पैदा हो गया. ऐसे में यूपीसीएल के सामने बिजली व्यवस्था को संतुलित रखने की चुनौती खड़ी हो गई.
निगम ने इस अंतर को कम करने के लिए ऊर्जा एक्सचेंजों से अतिरिक्त बिजली खरीदने का प्रयास किया. हालांकि एक्सचेंजों में पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं होने के कारण आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त बिजली हासिल नहीं हो सकी. इसके बाद ग्रिड की सुरक्षा और बिजली व्यवस्था का संतुलित संचालन बनाए रखने के लिए सीमित अवधि में रोस्टरिंग लागू करना पड़ा.
ग्रिड का संतुलन बनाए रखने के लिए रोस्टरिंग: बिजली उत्पादन में अचानक आई कमी और बाजार से पर्याप्त बिजली नहीं मिलने के बीच यूपीसीएल को ग्रिड की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी पड़ी. इसके तहत प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को सीमित अवधि के लिए बिजली रोस्टरिंग का सामना करना पड़ा. यानी उत्पादन क्षमता में आई कमी का असर सीधे बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर पड़ा. कुछ क्षेत्रों में तय अवधि के लिए आपूर्ति नियंत्रित करनी पड़ी.
बारिश के दौरान नदियों में बढ़ने वाला सिल्ट अब केवल जलविद्युत परियोजनाओं के संचालन की चुनौती नहीं है, बल्कि इसका असर बिजली आपूर्ति व्यवस्था तक पहुंच रहा है. एक तरफ सिल्ट के कारण जलविद्युत परियोजनाओं में उत्पादन प्रभावित हुआ. वहीं दूसरी ओर अन्य उत्पादन इकाइयों में तकनीकी खराबी ने उपलब्धता पर अतिरिक्त दबाव डाल दिया. ऊर्जा एक्सचेंज से भी पर्याप्त बिजली नहीं मिलने के कारण स्थिति को संभालने के लिए रोस्टरिंग का सहारा लेना पड़ा.
सामान्य आपूर्ति बहाल रखने का प्रयास: यूपीसीएल के MD पीसी ध्यानी के अनुसार निगम उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और यथासंभव 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. हालांकि बिजली उत्पादन और आपूर्ति प्रणाली में तकनीकी या प्राकृतिक कारणों से अचानक व्यवधान आने पर बिजली की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है. ऐसी परिस्थितियों में ग्रिड की सुरक्षा और संतुलित संचालन को बनाए रखने के लिए सीमित अवधि की रोस्टरिंग आवश्यक हो जाती है.
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