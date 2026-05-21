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शामली इंडस्ट्रियल एरिया में 48 घंटे ठप रहा कारोबार; बिजली अधिकारी का दावा निकला खोखला

विद्युत निगम के सेक्शन इंजीनियर वीरेंद्र ने बताया कि 18 तारीख से इंडस्ट्रियल एरिया में लाइट नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है.

शामली इंडस्ट्रियल एरिया में 48 घंटे ठप रहा कारोबार.
शामली इंडस्ट्रियल एरिया में 48 घंटे ठप रहा कारोबार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 7:33 AM IST

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शामली: इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली कटौती की वजह से 48 घंटे से ज्यादा समय तक उद्योग बंद रहे. इससे इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ. इतना ही नहीं एरिया में पीने के पानी की भी किल्लत पैदा हो गई. वहीं, विद्युत निगम के अधिकारी लगातार बिजली सप्लाई का दावा करते नजर आए.

ETV भारत ने मौके का मुआयना किया तो विभागीय दावे की हवा निकल गई. इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योग चलाने वालों ने साफ कहा कि लगातार 48 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप है. कोई काम नहीं हो रहा है. करोड़ों का नुकसान अलग से हुआ है.

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन विशाल गुप्ता ने बताया कि सोमवार दोपहर बाद से ही इंडस्ट्रियल एरिया की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई थी. जब बिजली विभाग से कटौती के बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया का एक ट्रांसफार्मर जल गया है.

बिजली आपूर्ति पर इंजीनियर का दावा खोखला. (Video Credit: ETV Bharat)

कारोबारियों ने बताया कि बिजली कटौती की वजह से इंडस्ट्रीज का करोड़ों का नुकसान हुआ है. इस दौरान उद्योगों को इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को वापस घर भेजना पड़ा. वहीं कुछ मजदूर फैक्ट्री में ही लाइट की इंतजार में बैठे रहे.

शामली इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसी 75 इकाइयां हैं, जो 48 घंटे से लाइट ने आने के कारण प्रभावित हुई है. इनमें शामली के मशहूर रिम व धुरे, गत्ता, बैटरी और अन्य इकाइयां शामिल है. बिजली न मिलने से इकाइयां ठप रहीं.

विशाल गुप्ता ने जानकारी ने बताया कि हमारे यहां 18 तारीख से शाम से एक फीडर से बिजली नहीं मिल रही है. बहुत से लोगों के फोन आ रहे हैं. चीफ इंजीनियर मुजफ्फरनगर से बात की. शामली सेक्शन इंजीनियर से बात की. जल्द ही बिजली आपूर्ति का आश्वासन मिला, लेकिन मंगलवार सुबह तक बिजली नहीं आई.

विद्युत निगम के सेक्शन इंजीनियर वीरेंद्र ने बताया कि 18 तारीख से इंडस्ट्रियल एरिया में लाइट नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है. सबको सप्लाई मिल रही है. इंडस्ट्रियल एरिया बिजली घर पर एक ट्रांसफार्मर में इंटरनल फाल्ट की वजह से दिक्कत आई थी. तब हमने दूसरे बिजली घर से सप्लाई जारी रखी.

इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है. सही सप्लाई मिल रही है. ट्रांसफार्मर भी अब ठीक हो गया है. उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया से करीब 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता है. विद्युत आपूर्ति बाधित होने से विभाग को भी नुकसान होगा. सेक्शन इंजीनियर का दावा है कि विद्युत आपूर्ति मात्र 3-4 घंटे ही बाधित हुई थी.

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