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शामली इंडस्ट्रियल एरिया में 48 घंटे ठप रहा कारोबार; बिजली अधिकारी का दावा निकला खोखला

शामली इंडस्ट्रियल एरिया में 48 घंटे ठप रहा कारोबार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

शामली: इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली कटौती की वजह से 48 घंटे से ज्यादा समय तक उद्योग बंद रहे. इससे इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ. इतना ही नहीं एरिया में पीने के पानी की भी किल्लत पैदा हो गई. वहीं, विद्युत निगम के अधिकारी लगातार बिजली सप्लाई का दावा करते नजर आए. ETV भारत ने मौके का मुआयना किया तो विभागीय दावे की हवा निकल गई. इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योग चलाने वालों ने साफ कहा कि लगातार 48 घंटे से बिजली आपूर्ति ठप है. कोई काम नहीं हो रहा है. करोड़ों का नुकसान अलग से हुआ है. इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन विशाल गुप्ता ने बताया कि सोमवार दोपहर बाद से ही इंडस्ट्रियल एरिया की विद्युत आपूर्ति ठप हो गई थी. जब बिजली विभाग से कटौती के बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया का एक ट्रांसफार्मर जल गया है. बिजली आपूर्ति पर इंजीनियर का दावा खोखला. (Video Credit: ETV Bharat) कारोबारियों ने बताया कि बिजली कटौती की वजह से इंडस्ट्रीज का करोड़ों का नुकसान हुआ है. इस दौरान उद्योगों को इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को वापस घर भेजना पड़ा. वहीं कुछ मजदूर फैक्ट्री में ही लाइट की इंतजार में बैठे रहे.