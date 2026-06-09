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40 डिग्री में अस्पताल के MNCU में बत्ती गुल.. तड़पने लगे नवजात.. तब डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान

40 डिग्री की गर्मी में नवजातों का इलाज ( ETV Bharat )