40 डिग्री में अस्पताल के MNCU में बत्ती गुल.. तड़पने लगे नवजात.. तब डॉक्टरों ने ऐसे बचाई जान
बक्सर के डुमरांव अस्पताल से बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है, जहां 40 डिग्री में नवजातों का इलाज पेड़ के नीचे करना पड़ा. पढ़ें..
Published : June 9, 2026 at 5:51 PM IST
बक्सर: कल्पना कीजिए कि एक मां अपनी कोख से 9 महीने बाद एक नन्हीं-सी जान को जन्म देती है. जन्म के ठीक बाद उसे सुरक्षित माहौल, पूरी तरह सैनिटाइज्ड रूम, इन्क्यूबेटर और नियंत्रित तापमान मिलना चाहिए था, उसे अस्पताल की घोर लापरवाही के कारण 40 डिग्री सेल्सियस की झुलसाने वाली गर्मी में खुले आसमान के नीचे एक पेड़ की छांव में लिटा दिया गया. यह किसी फिल्म का डरावना दृश्य नहीं है, बल्कि बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव अनुमंडलीय अस्पताल की कड़वी सच्चाई है.
40 डिग्री की गर्मी में नवजातों का इलाज: इस पूरी घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्वास्थ्य महकमे की नींद खुली और आनन-फानन में मामले की जांच के लिए टीम बना दी गई है. वहीं इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है. आरजेडी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल में इसका वीडियो शेयर करते हुए बिहार सरकार और सरकारी व्यवस्था पर निशाना साधा है.
बक्सर जिला के अनुमंडल अस्पताल, डुमरांव में बच्चे का ईलाज गेट के बाहर चल रहा है!— RJD Buxar (@BuxarRjd) June 9, 2026
बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी दुरुस्त है! #बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कितने योग्य हैं!
बिहार सरकार और सरकारी व्यवस्था कितनी तत्पर है!#RJD #Bihar #Health pic.twitter.com/Y6ewlOYhWk
आंधी ने खोली सिस्टम की पोल: घटना की शुरुआत शनिवार को आई आंधी और बारिश से होती है. मौसम बदलते ही अस्पताल की बिजली व्यवस्था चरमरा गई. सबसे विकट स्थिति मदर न्यूबॉर्न केयर यूनिट (MNCU) में देखने को मिली. भर्ती नवजात शिशुओं को जीवित रखने के लिए हर सेकंड निर्बाध बिजली और बैकअप की आवश्यकता होती है.
लेकिन, अस्पताल का बिजली बदले वाला 'चेंजर' पहले से ही खराब था. नतीजतन आंधी के बाद बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था शुरू नहीं हो सकी और पूरा वार्ड घने अंधेरे और उमस वाले माहौल में बदल गया. रविवार को जब गंभीर हालत में कई नवजात को इलाज के लिए लाया गया, तो डॉक्टर के सामने जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा हो गया.
डॉक्टर बने भगवान: वार्ड के अंदर उमस और गर्मी से बच्चे तड़पने लगे. ऐसे में अस्पताल की प्रभारी उपाधीक्षक डॉ प्रेमा कुमारी और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ अभिषेक कुमार ने बड़ा साहसिक फैसला लिया. उन्होंने वार्ड के भीतर बच्चों को तड़पता नहीं छोड़ा और अस्पताल के परिसर में मौजूद पीपल के पेड़ की छांव को ही अस्थायी वार्ड बना लिया.
एक नवजात की बचाई गई जान: लगभग 40 डिग्री तापमान के बीच डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी नवजातों की सांसों की हिफाजत में जुटे रहे. बताया जाता है कि एक नवजात की हालत अत्यंत गंभीर थी. उसे तत्काल विशेष देखभाल की आवश्यकता थी. प्रभारी उपाधीक्षक डॉ. प्रेमा कुमारी और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. अभिषेक कुमार ने मौके पर मौजूद संसाधनों के सहारे उपचार शुरू किया और बच्चे की जान बचाने में सफलता पाई. बाद में एक नवजात को बेहतर इलाज के लिए बक्सर रेफर भी किया गया.
क्या कहते है विशेषज्ञ?: विशेषज्ञ बताते हैं कि नवजात शिशुओं के लिए 36.5 से 37.4 डिग्री सेल्सियस शरीर तापमान बनाए रखना बेहद जरूरी होता है. वहीं एमएनसीयू का तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना चाहिए. ऐसे में बिजली बाधित होना किसी भी नवजात के लिए जानलेवा साबित हो सकता है.
40 डिग्री की भीषण गर्मी और धूल भरी हवाओं के बीच नवजातों को रखना उनके अंगों को हमेशा के लिए डैमेज कर सकता था. खुले वातावरण में धूल और कचरे के कारण इन बच्चों को जानलेवा संक्रमण होने का खतरा था. डॉक्टरों की मुस्तैदी के कारण कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन यह व्यवस्था सीधे तौर पर मासूमों को मौत के मुंह में धकेलने जैसी थी.
सूचना के बाद भी नहीं जागा विभाग: इस पूरी घटना का सबसे बड़ा काला और हैरान करने वाला सच यह है कि अस्पताल प्रबंधन ने 22 मई को ही लिखित रूप से अधिकारियों को सूचित किया था कि हॉस्पिटल का बिजली चेंजर खराब है और कभी भी बड़ा संकट आ सकता है. सवाल उठता है कि आखिर उसे ठीक कराने के लिए समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए गए? क्या स्वास्थ्य विभाग किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा था? अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या यह गंभीर लापरवाही यूं ही दबकर रह जाती?
जांच कमिटी गठित: घटना सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एसआईटी गठित कर जांच शुरू कर दी है. सिविल सर्जन डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद चक्रवर्ती ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है. लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल जांच और स्पष्टीकरण से उन मासूमों की पीड़ा का जवाब मिल जाएगा, जिनकी पहली सांसें ही सरकारी व्यवस्था की लापरवाही के साये में गुजर रही हैं?
"एसआईटी गठित कर जांच शुरू कर दी गई है. दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."- डॉक्टर शिव कुमार प्रसाद,सिविल सर्जन
डुमरांव अस्पताल की यह तस्वीर केवल एक अस्पताल की बदहाली नहीं, बल्कि उस व्यवस्था का आईना है, जहां करोड़ों रुपये की योजनाओं और बड़े-बड़े दावों के बीच सबसे कमजोर और सबसे मासूम जीवन आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करने को मजबूर है. डुमरांव अस्पताल की यह तस्वीर सिर्फ एक तकनीकी खराबी की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे सिस्टम की उस प्रशासनिक संवेदनहीनता का सबूत है जो किसी बड़े हादसे के होने का इंतजार करती है.
ये भी पढ़ें
5 मौतें, शॉर्ट सर्किट जिम्मेदार, शून्य जवाबदेही.. ICU में मरीज की जान जोखिम में डालने का सही बहाना है?
'ICU में आग लगी थी.. लोग भाग रहे थे.. कोई बचाने वाला नहीं था..' मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड की पूरी कहानी