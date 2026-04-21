प्रचंड गर्मी में शरीर को ठंडा रखने वाले पावर ड्रिंक, पीते ही आती ही गजब एनर्जी और तरावट
मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से बचने के लिए अपनाएं ये देसी पावर ड्रिंक, आयुर्वेद एक्सपर्ट ने बताए इनके फायदे,
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 9:24 AM IST|
Updated : April 21, 2026 at 10:38 AM IST
शहडोल : मध्य प्रदेश में अप्रैल में मई जैसी गर्मी ने लोगों को हलाकान कर दिया है. दोपहर 12 बजते ही सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगता है. स्थिति ऐसी है कि अप्रैल की ही गर्मी में लोग लू-लपट की चपेट में आ रहे हैं. ऐसे में इस गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते भी नजर आते हैं. इस आर्टिकल में जानें गर्मी के ऐसे पावर ड्रिंक्स के बारे में जो आपको भीषण गर्मी व लू से बचाने के साथ शरीर को दुरुस्त रखने में भी मदद करते हैं.
आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं कि हर ऋतु के लिए कुछ विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थों का डिस्क्रिप्शन आयुर्वेद में मिलता है. लोकाचार में भी देखा जाए तो गर्मी में लोग शिकंजी, आम का पना, मट्ठा या ठंडई इन शभी चीजों का लोग सेवन करते हैं, जिनके सेहत के लिए जबर्दस्त लाभ होते हैं.
गर्मी में पावर ड्रिंक है पना
आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं, ''अगर हम पना की बात करें तो ये थोड़ा खट्टा-मीठा और नमकीन होता है. चूंकि गर्मी में लोगों को भूख नहीं लगती है, तो जो अम्ल रस होता है पना का, वो उनकी पाचन अग्नि को प्रज्वलित करता है. इससे भूख खुलकर लगती है, क्योंकि गर्मी में पसीना खूब निकलता है. गर्मी में शरीर से नमक व इलेक्ट्रोलाइट्स का जो लॉस होता है, पना उसे रिप्लेस करने का काम करता है. पना में ताकत डोज देने के लिए गुड़ मिलाया जाता है, जिससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है. इसके साथ ही पाचन को बेहतर करने के लिए पना में भुना जीरा काला नमक, सोंठ और काली मिर्च भी डाली जाती है. पना एक ऐसा ड्रिंक है, जो की स्वाद तो देता ही है साथ में इसके मेडिसिनल बेनिफिट भी हैं.''
गर्मी की पावर ड्रिंक शिकंजी और ठंडई
आयुर्वेद डॉक्टर कहते हैं कि दूसरी पावर ड्रिंक है शिंकजी. नींबू जो है वो रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है, उसके साथ में अगर इसमें गुड डाला जाए, शक्कर, जीरा, काली, मिर्च आदि डाली जाए तो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और आम आदमी को लू से भी बचाता है. वहीं, बात की जाए ठंडई की तो ठंडई में मगज के बीज, ड्राई फ्रूट, खजूर किशमिश आदि डालने में ये भी एक सुपर ड्रिंक बन जाती है, जो की गर्मी के समय में आपको गर्मी से और लू की चपेट से बचाने के लिए बहुत अच्छा होता है.
गर्मी में पाचन ठीक रखने वाला ड्रिंक मठा
आमतौर पर ये देखा जाता है कि भोजन के साथ में मट्ठा लेने में पाचन अच्छा रहता है, क्योंकि गर्मी के समय में पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए भोजन के साथ में अगर मट्ठा को जीरे व काले नमक के साथ में लिया जाए तो पाचन दुरुस्त रहता है.
यह भी पढ़ें-
- मध्य प्रदेश के 10 जिलों में भीषण गर्मी का अलर्ट, रातों को भी नहीं मिलेगा सुकून, गर्म हवाओं का जोर
- मध्य प्रदेश में लू का अलर्ट, इस तरह करें जानलेवा हीटवेव से बचाव, एडवाइजरी जारी
- जंगल में पेड़ों से टपक रहे अनोखे रसगुल्ले, विधायक भी समेटने जुटे, जानें मालामाल करने वाले इस फल की कहानी
- मध्य प्रदेश में झुलसा देने वाली गर्मी, 25 शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार, लू का यलो अलर्ट
गर्मी में खस का शरबत है खास
आयुर्वेद डॉक्टर अंकित नामदेव बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे शरबतों का भी डिस्क्रिप्शन आयुर्वेज में मिलता है, जिन्हें गर्मी के समय उपयोग किया जा सकता है. उदाहरण के लिए खस का शरबत. मेडिसिनल खस जो होता है, उसका शरबत मार्केट में बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जिसकी तासीर ठंडी होती है. जलन वाली पेशाब या रुक रुक के पेशाब आने की समस्या में भी ये काफी फायदेमंद होता है. इस तरह से बहुत सारी चीज हैं, जो हमारी किचन में उपलब्ध हैं जिनका उपयोग हम इस गर्मी में पॉवर ड्रिंक के तौर पर सकते हैं.