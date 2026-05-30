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धौलपुर में आंधी-तूफान से बिजली व्यवस्था चरमराई, 125 पोल हुए धराशायी, लाखों का नुकसान

धौलपुर जिले में पिछले दो दिनों की आंधी, तूफान और बारिश ने गर्मी से राहत दी, लेकिन बिजली विभाग को भारी नुकसान पहुंचाया.

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आंधी-तूफान से गिरे कई पोल (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 1:15 PM IST

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धौलपुर: जिले में पिछले दो दिनों से जारी आंधी, तूफान और बारिश ने जहां भीषण गर्मी से लोगों को राहत दी है, वहीं बिजली वितरण तंत्र को भारी नुकसान पहुंचाया है. तेज हवाओं और वर्षा के कारण डिस्कॉम के कई विद्युत फीडरों में फॉल्ट आने से विभिन्न क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रही. क्षतिग्रस्त विद्युत तंत्र को दुरुस्त करने के लिए डिस्कॉम के अभियंता और तकनीकी कर्मचारी लगातार दिन-रात मरम्मत कार्य में जुटे हुए हैं.

डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा ने बताया कि आंधी और बारिश के कारण 33 केवी के मरेना, जाटोली, सैपऊ, बसई डांग, नादनपुर और बसेड़ी सहित कई फीडरों में फॉल्ट आ गए. इसके अलावा 11 केवी के दर्जनों फीडरों की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई. हालात को देखते हुए डिस्कॉम की टीमें रात में ही मौके पर पहुंचीं और विद्युत आपूर्ति बहाल करने का अभियान शुरू किया. उन्होंने बताया कि धौलपुर शहर में कई स्थानों पर अंडरग्राउंड केबलों में भी फॉल्ट की समस्या सामने आई. इसके बावजूद फीडर इंचार्ज और फॉल्ट रिपेयर टीम के कर्मचारी पूरी रात मरम्मत कार्य में जुटे रहे और अधिकांश क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई.

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125 पोल टूटे, 12 ट्रांसफॉर्मर हुए खराब: एसई विवेक शर्मा के अनुसार, खराब मौसम के कारण डिस्कॉम को लगभग 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. आंधी-तूफान से जिले में 125 विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 12 ट्रांसफॉर्मर खराब हो गए. क्षतिग्रस्त उपकरणों को बदलने और बिजली व्यवस्था को सामान्य करने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है.

बिजली खपत में आई गिरावट: डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि मौसम में आए बदलाव का असर बिजली खपत पर भी देखने को मिला. भीषण गर्मी कम होने से जिले में बिजली की मांग घट गई. गुरुवार को जहां बिजली खपत करीब 44 लाख यूनिट दर्ज की गई थी, वहीं शुक्रवार को यह घटकर 35 लाख यूनिट रह गई. इस प्रकार बिजली खपत में लगभग 20 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई.

मोबाइल नेटवर्क हुआ बाधित: आंधी और बारिश के दौरान कई क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क प्रभावित हो गया, जिससे उपभोक्ताओं को डिस्कॉम कंट्रोल रूम से संपर्क करने में परेशानी का सामना करना पड़ा. नेटवर्क बाधित होने के कारण शिकायतें समय पर दर्ज नहीं हो सकीं.

आमजन से सावधानी की अपील: एसई विवेक शर्मा ने आमजन से अपील की कि आंधी-तूफान के दौरान बिजली के पोल, तारों और अन्य विद्युत उपकरणों के पास खड़े न हों. साथ ही कहीं भी विद्युत तंत्र को नुकसान दिखाई देने पर तुरंत डिस्कॉम को सूचना दें, ताकि समय रहते मरम्मत कर बिजली आपूर्ति बहाल की जा सके.

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