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धौलपुर में आंधी-तूफान से बिजली व्यवस्था चरमराई, 125 पोल हुए धराशायी, लाखों का नुकसान

धौलपुर: जिले में पिछले दो दिनों से जारी आंधी, तूफान और बारिश ने जहां भीषण गर्मी से लोगों को राहत दी है, वहीं बिजली वितरण तंत्र को भारी नुकसान पहुंचाया है. तेज हवाओं और वर्षा के कारण डिस्कॉम के कई विद्युत फीडरों में फॉल्ट आने से विभिन्न क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रही. क्षतिग्रस्त विद्युत तंत्र को दुरुस्त करने के लिए डिस्कॉम के अभियंता और तकनीकी कर्मचारी लगातार दिन-रात मरम्मत कार्य में जुटे हुए हैं.

डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा ने बताया कि आंधी और बारिश के कारण 33 केवी के मरेना, जाटोली, सैपऊ, बसई डांग, नादनपुर और बसेड़ी सहित कई फीडरों में फॉल्ट आ गए. इसके अलावा 11 केवी के दर्जनों फीडरों की बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई. हालात को देखते हुए डिस्कॉम की टीमें रात में ही मौके पर पहुंचीं और विद्युत आपूर्ति बहाल करने का अभियान शुरू किया. उन्होंने बताया कि धौलपुर शहर में कई स्थानों पर अंडरग्राउंड केबलों में भी फॉल्ट की समस्या सामने आई. इसके बावजूद फीडर इंचार्ज और फॉल्ट रिपेयर टीम के कर्मचारी पूरी रात मरम्मत कार्य में जुटे रहे और अधिकांश क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई.

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125 पोल टूटे, 12 ट्रांसफॉर्मर हुए खराब: एसई विवेक शर्मा के अनुसार, खराब मौसम के कारण डिस्कॉम को लगभग 20 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. आंधी-तूफान से जिले में 125 विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 12 ट्रांसफॉर्मर खराब हो गए. क्षतिग्रस्त उपकरणों को बदलने और बिजली व्यवस्था को सामान्य करने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है.