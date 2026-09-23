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रांची में आज कई इलाकों में बिजली कटौती, घंटों प्रभावित रहेगी सप्लाई

रांची : राजधानी रांची में बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज का दिन कुछ इलाकों में परेशानी भरा रह सकता है. बिजली विभाग की ओर से मेंटेनेंस कार्य को लेकर राजधानी के अलग-अलग हिस्सों में पावर कट का शेड्यूल जारी किया गया है. इसके तहत सुबह से ही कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी.

तुपुदाना-तेतरी फीडर से जुड़े इलाकों में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक बिजली कटौती रहेगी. इस दौरान तेतरी, डुंगरी, कोचभोग, खरसीदाग, कुटियातू, गरखटंगा और लालखटंगा प्रभावित रहेंगे. वहीं तुपुदाना-हटिया फीडर में सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक मेंटेनेंस कार्य चलेगा. इससे अपर हटिया, हटिया मार्केट, नीचे हटिया, जगदंबा स्वीट के पास और रिवर व्यू कॉलोनी समेत आसपास के इलाके प्रभावित होंगे.

चुटिया-कृष्णापुरी फीडर में भी सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी. कृष्णापुरी रोड नंबर 5बी, आलू गोदाम समेत आसपास के इलाकों में इसका असर देखने को मिलेगा. कोकर-लालपुर फीडर से जुड़े इलाकों में सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक बिजली कटौती रहेगी. महतो होटल, मूर्ति गली कोकर और बैंक कॉलोनी समेत आसपास के इलाके प्रभावित रहेंगे.

न्यू मोरहाबादी फीडर में सुबह 11 बजे से शाम 4:30 बजे तक बिजली बंद रहेगी. पार्क प्राइम होटल, सब्जी मार्केट, जतरा टांड़, जुडियो मॉल, दुर्गा पूजा पंडाल और बोड़िया रोड के आसपास के इलाके प्रभावित होंगे. पानी टंकी-बूटी मोड़ फीडर में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली कटौती होगी. पंचवटी पुरम, मां शांति निवास, पवन मेडल लेन, आईएनएस कॉलोनी और आसपास के इलाके इसकी जद में रहेंगे.

कोकर शहरी पावर हाउस फीडर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी. गुड़िया पेट्रोल पंप से नया टोली समेत आसपास के इलाकों में पावर कट रहेगा. इसके अलावा चड़री सर्कुलर रोड फीडर में सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहने की सूचना दी गई है.