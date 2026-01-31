ETV Bharat / state

रविवार को पिथौरागढ़ और चंपावत में बिजली रहेगी गुल, वाटर सप्लाई भी हो सकती है बाधित, जानिए क्यों?

उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौराघढ़ और चंपावत में रविवार को लोगों को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

फाइल फोटो. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 31, 2026 at 10:09 PM IST

पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ जिले के चंडाक में स्थित पावर ग्रिड के विद्युत उप संस्थान में बस बार का अंतिम परीक्षण और कमीशनिंग की जानी है. ऐसे में एक फरवरी रविवार को पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में पूरे दिन बिजली की कटौती रहेगी.

चंडाक स्थित पावर ग्रिड के 220/123 केवी उप स्थान में पिछले वर्ष 28 दिसंबर को नए सुरक्षा उपकरण लगाए गए थे. इसके चलते 28 दिसंबर को भी पिथौरागढ़ और चंपावत जनपद में पूरे दिन बिजली कटौती रही थी. नए लगाए गए उपकरणों को अब एक माह का समय हो चुका है. पहली फरवरी को इन उपकरणों का अंतिम परीक्षण और कमीशनिंग की जानी है. इसीलिए कल रविवार को पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में पूरे दिन बिजली की कटौती रहेगी

सीमांत पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में घाट और आंवलाघाट योजनाओं से पानी पंप होता है. इसके साथ जिले के अधिकांश नगर कस्बे पानी लिफ्ट होता है. बेरीनाग, गंगोलीहाट और डीडीहाट के लिए भी पंपिंग योजना है. यदि पूरे दिन बिजली कटौती रही तो पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है. ठंड के मौसम में पूरे दिन इलेक्ट्रिसिटी बाधित रहने पर लोग हीटर, गीजर सहित अन्य उपकरणों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे. ऐसे में लोगों को परेशानी हो सकती है.

ऊर्जा निगम के ईई नितिन गर्खाल का कहना है कि पिथौरागढ़ जिले में पिथौरागढ़, गंगोलीहाट, बेरीनाग और डीडीहाट में ही आपूर्ति बाधित रहेगी. बरम उप संस्थान सेवाएं दे रहा है. ऐसे में धारचूला और मुनस्यारी में बिजली कटौती नहीं होगी. उन्होंने यह भी कहा कि अल्मोड़ा से बैक फीड लेने का प्रयास किया जाएगा. इसके अलावा कम से कम समय में कार्य पूरा कर लिया जाय, इसके लिए पावर ग्रिड से भी अनुरोध भी किया जा रहा है.

ऊर्जा निगम पिथौरागढ़ के ईई नितिन गर्खाल ने बताया कि पावर ग्रिड की मांग पर 33 केवी उपसंस्थान से आच्छादित पिथौरागढ़ क्षेत्र के साथ ही चंपावत जिले के कुछ इलाकों में सुबह आठ बजे से सायं पांच बजे तक बिजली कटौती रहेगा. अपग्रेडेशन का कार्य जरूरी है. इसके लिए उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की गई है.

