ETV Bharat / state

रविवार को पिथौरागढ़ और चंपावत में बिजली रहेगी गुल, वाटर सप्लाई भी हो सकती है बाधित, जानिए क्यों?

पिथौरागढ़: सीमांत पिथौरागढ़ जिले के चंडाक में स्थित पावर ग्रिड के विद्युत उप संस्थान में बस बार का अंतिम परीक्षण और कमीशनिंग की जानी है. ऐसे में एक फरवरी रविवार को पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में पूरे दिन बिजली की कटौती रहेगी.

चंडाक स्थित पावर ग्रिड के 220/123 केवी उप स्थान में पिछले वर्ष 28 दिसंबर को नए सुरक्षा उपकरण लगाए गए थे. इसके चलते 28 दिसंबर को भी पिथौरागढ़ और चंपावत जनपद में पूरे दिन बिजली कटौती रही थी. नए लगाए गए उपकरणों को अब एक माह का समय हो चुका है. पहली फरवरी को इन उपकरणों का अंतिम परीक्षण और कमीशनिंग की जानी है. इसीलिए कल रविवार को पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में पूरे दिन बिजली की कटौती रहेगी

सीमांत पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में घाट और आंवलाघाट योजनाओं से पानी पंप होता है. इसके साथ जिले के अधिकांश नगर कस्बे पानी लिफ्ट होता है. बेरीनाग, गंगोलीहाट और डीडीहाट के लिए भी पंपिंग योजना है. यदि पूरे दिन बिजली कटौती रही तो पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है. ठंड के मौसम में पूरे दिन इलेक्ट्रिसिटी बाधित रहने पर लोग हीटर, गीजर सहित अन्य उपकरणों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे. ऐसे में लोगों को परेशानी हो सकती है.