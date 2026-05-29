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भीषण गर्मी में लोगों को लगा बिजली का 'शॉक', पानीपत में पावर कट ने तोड़ी व्यापारियों की कमर

पानीपत इन दिनों भीषण गर्मी और बिजली संकट की दोहरी मार से जूझ रहा. बिजली के कटों ने जनजीवन और उद्योग की रफ्तार थाम दी.

Power Cut in Panipat
Power Cut in Panipat (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 29, 2026 at 4:05 PM IST

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Updated : May 29, 2026 at 4:39 PM IST

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पानीपत: हरियाणा का प्रमुख औद्योगिक केंद्र पानीपत इन दिनों भीषण गर्मी और बिजली संकट के दोहरे वार से जूझ रहा है. एक ओर तेज गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, वहीं दूसरी ओर घोषित और अघोषित बिजली कटों ने जनजीवन और उद्योग दोनों की रफ्तार थाम दी है. हालात ऐसे हैं कि कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रहने से पानी की समस्या भी गंभीर होती जा रही है. सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि जिले में लाइन लॉस बेहद कम होने के बावजूद उपभोक्ताओं को लगातार बिजली संकट झेलना पड़ रहा है. ओवरलोड के चलते ट्रांसफॉर्मर फुंकने, तार जलने और फेज कटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.

आम जनता का फूटा गुस्सा: शहर की विभिन्न कॉलोनियों में रहने वाले लोगों ने बिजली विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताई. स्थानीय निवासी किरण ने बताया कि "रात में दो-दो और तीन-तीन घंटे के कट लग रहे हैं. जिन घरों में एसी और इन्वर्टर नहीं हैं, वहां बच्चे पूरी रात गर्मी से परेशान रहते हैं. लोग रात को बच्चों को लेकर गलियों में बैठने को मजबूर हैं."

भीषण गर्मी में लोगों को लगा बिजली का 'शॉक', पानीपत में पावर कट ने तोड़ी व्यपारियों की कमर (ETV Bharat)
  • उपभोक्ता लक्की ने कहा कि "गर्मी बढ़ते ही पूरे दिन बिजली गायब रहने लगी है. ट्रांसफॉर्मर से चिंगारियां निकलती हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती. पानी की समस्या और दुकानदारी दोनों प्रभावित हो रही हैं."
  • सचिन ने कहा कि "विभाग सर्दियों में रखरखाव नहीं करता और गर्मियों में ट्रांसफॉर्मर बदलने के नाम पर घंटों बिजली काट दी जाती है. लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है." निर्मला देवी ने बताया कि "दिन और रात दोनों समय कम वोल्टेज की समस्या बनी रहती है, जिससे कूलर और पंखे ठीक से नहीं चल पाते."

ओवरलोडिंग बनी बड़ी वजह: उपभोक्ताओं का कहना है कि लोड चेकिंग सही तरीके से नहीं होने के कारण समस्या बढ़ रही है. कई घरों में स्वीकृत लोड से अधिक एसी और भारी उपकरण चलाए जा रहे हैं, जबकि ट्रांसफॉर्मर और बिजली लाइनों की क्षमता पुरानी ही बनी हुई है. इससे बार-बार फॉल्ट हो रहे हैं.

Power Cut in Panipat
भीषण गर्मी में पावर कट से लोग परेशान (ETV Bharat)

कुछ इलाकों में राहत भी: हालांकि शहर के कुछ इलाकों में बिजली व्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है. दुकानदार परमजीत सैनी ने बताया कि पहले ट्रांसफॉर्मर की तारें जलने से दिनभर बिजली गायब रहती थी और कारोबार प्रभावित होता था, लेकिन अब उनके इलाके में स्थिति पहले से बेहतर है.

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बिजली कटों से जनजीवन पर असर (ETV Bharat)

'आधा रह गया प्रोडक्शन': हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष विनोद धमीजा ने बिजली व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि "ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली के हालात बेहद खराब हैं. आठ घंटे की शिफ्ट में मुश्किल से चार घंटे ही बिजली मिल पा रही है. बार-बार फेज कटना, ट्रांसफॉर्मर में आग लगना और तारों का जलना आम हो गया है. इससे उद्योगों की उत्पादन क्षमता आधी रह गई है. भीषण गर्मी में पंखे तक ना चल पाने के कारण मजदूर काम छोड़ने को मजबूर हैं. बार-बार शिकायत करने पर विभाग ओवरलोड और गर्मी का हवाला देकर जिम्मेदारी से बच रहा है. लाइन लॉस का चार्ज भी उद्योगों से वसूला जा रहा है.

Power Cut in Panipat
ओवरलोड होने से ट्रांसफार्मर हो रहे खराब (ETV Bharat)

विभाग का दावा- 'बिजली की कोई कमी नहीं': पानीपत बिजली निगम के अधीक्षक अभियंता धर्म सुहाग ने बताया कि "पिछले कुछ दिनों में गर्मी बढ़ने के साथ बिजली खपत में 20 से 30 प्रतिशत तक इजाफा हुआ है. पिछले वर्ष जहां बिजली लोड 480-490 मेगावाट के आसपास था, वहीं अब ये बढ़कर करीब 580 मेगावाट तक पहुंच चुका है. आने वाले धान सीजन में बिजली की मांग और बढ़ सकती है, लेकिन विभाग सप्लाई को सुचारु बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए कॉलोनियों और सोसायटियों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, जिनमें समय-समय पर अपडेट दिए जाते हैं."

Power Cut in Panipat
दिन में बंद पड़े पंखे (ETV Bharat)

लाइन लॉस 10 प्रतिशत से कम: धर्म सुहाग के अनुसार "जिले के अधिकांश शहरी फीडरों पर लाइन लॉस 10 प्रतिशत से कम है, जबकि पूरे सर्कल का औसत लॉस करीब 5 प्रतिशत है. बढ़ते फॉल्ट को देखते हुए विभाग ने करीब 80 नए ट्रांसफॉर्मर लगाए हैं तथा कई क्षेत्रों में केबल और तारें बदली गई हैं. यदि किसी इलाके में चार घंटे से अधिक बिजली बाधित रहती है, तो इसकी सूचना उच्च अधिकारियों तक देनी पड़ती है."

ये भी पढ़ें- फरीदाबाद में बिजली संकट, गांव से लेकर शहरों में लग रहे 14 घंटों तक के कट, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची डिमांड

Last Updated : May 29, 2026 at 4:39 PM IST

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