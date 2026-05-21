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लखनऊ में बिजली कटौती: गोमती नगर, लखनऊ मध्य, जानकीपुरम और अमौसी में रात में क्यों जा रही बिजली?, सामने आई ये वजह

शहरियों को दिक्कतों से बचाने के लिए बिजली विभाग ने कसी कमर, अफसरों को खास निर्देश.

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लखनऊ में बिजली कटौती को लेकर दिए गए खास निर्देश. (uppcl)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 8:21 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिजली संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. मंगलवार से लेकर बुधवार तक दिन-रात लोग बिजली संकट से गर्मी में बिलबिला उठे. प्रचंड गर्मी में लोगों को बिना बिजली के ही दिन रात गुजारने पड़े. तमाम इलाकों में आई विभिन्न तरह की फाल्ट से लोगों का जीना मुहाल हो गया. राजधानी के दर्जनों उपकेंद्रों पर गुस्साए लोगों ने धावा बोल दिया. पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला. राजधानी में हुए भीषण बिजली संकट से परेशान ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल बुधवार को गोखले मार्ग स्थित मध्यांचल मुख्यालय पहुंचे.

समीक्षा बैठक हुई: लखनऊ की विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की. लेसा के अधिशाषी अभियन्ता और उसके ऊपर के अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजधानी होने के कारण लेसा के अधिकारियों और कार्मिकों की जिम्मेदारी ज्यादा महत्वपूर्ण है. यहां विद्युत आपूर्ति व्यवस्था उच्चस्तरीय, ट्रिपिंग विहीन होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यहां जो कार्य नहीं कर पा रहा है उसे हटाया जाए.


अफसरों को मिले ये निर्देश: यूपीपीसीएल चेयरमैन ने लेसा के मुख्य अभियन्ताओं से राजधानी की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था जिसमें विद्युत सामग्री, वाहनों व कार्मिकों की पर्याप्त उपलब्धता के सन्दर्भ में विस्तृत जानकारी ली. बैठक में गोमती नगर, लखनऊ मध्य, जानकीपुरम और अमौसी के मुख्य अभियन्ता ने बताया कि उनके क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में विद्युत सामग्री, अनुरक्षण वाहन एवं कार्मिक हैं. गार्मियों को देखते हुये सबको कार्य पर लगाया गया है. संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गयी है. वाट्सएप ग्रुप बनाये गये हैं. पेट्रांलिंग के लिये भी निर्देशित किया गया है.

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लखनऊ में बिजली कटौती (uppcl)


इस वजह से रात में गुल हो रही बिजली: मुख्य अभियन्ता जानकीपुरम ने बताया कि कुछ क्षेत्रों में जहां विद्युत आपूर्ति की समस्यायें आ रही हैं वहां जांच में पाया गया है कि रात 10 बजे के बाद अचानक लोड बढ़ता है जिससे फ्यूज सेट बार-बार डैमेज हो रहे हैं. इससे आपूर्ति प्रभावित होती है. इन क्षेत्रों में विद्युत चोरी रोकने के प्रयास प्रयास तेज किए गए हैं. उपभोक्ताओं से भी सम्पर्क करके उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा रहा है. अवर अभियन्ता, टीजी-2 एसडीओ और अधिशाषी अभियन्ता देर रात तक अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण पर रहते हैं.


ऐसे बचाए जाएंगे ट्रांसफार्मर: चेयरमैन आशीष गोयल ने कहा कि सही क्षमता क़े फ्यूज लगाये जाएं जिससे ट्रांसफार्मर क़ो डैमेज होने से बचाया जा सके. अगर गलत फ्यूज से ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया तो लम्बे समय के लिये विद्युत व्यवधान हो जायेगा और उपभोक्ताओं को इस भीषण गर्मी में परेशानी होगी. अध्यक्ष ने कहा कि अपने क्षेत्रों में ऐसे स्थानों को चिन्हित कर कार्रवाई करें जहां बार-बार ट्रिपिंग हो रही है. बिजली चोरी रोकने के प्रयास तेज करें. उपभोक्ता से सम्पर्क कर उन्हें बतायें कि क्यों बार-बार लोड बढ़ने से विद्युत बाधित हो रही है. अधिकारी फोन उठाएं और उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी देें.

ये भी आदेश दिए गए: उन्होंने कहा कि जो वाट्सएप ग्रुप बनाये गये हैं उनके माध्यम से विद्युत व्यवधान के बारे में सूचना दें. यह भी बतायें कि बिजली कितनी देर में सामान्य होने की सम्भावना है. स्थानीय समाचार पत्रों, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रोनिक मीडिया, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रमुख व्यक्तियों के सम्पर्क में रहें. उनको आपूर्ति बाधित होने पर तत्काल सूचना मिल जाए, इसकी व्यवस्था बनाएं. बिजली बाधित हो तो उसकी सूचना आप के माध्यम से स्वंय मीडिया को दी जाये. सही ब्रीफिंग कर दें. इससे सही तथ्य मीडिया को मिलेंगे और विद्युत निगम के कार्मिकों के प्रयास की जानकारी भी उनको प्राप्त होगी, जिसका वे समाचार में उपयोग कर सकेंगे.


लापरवाही बर्दाश्त नहीं: अध्यक्ष ने कहा कि जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उन्हें प्रात्साहित करिये और जो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं उन्हें यहां से हटाइये. लेसा में पूरे मनोयोग से कार्य करिये. पब्लिक रिलेशन भी ठीक रखिये साथ ही मीडिया से लगातार संवाद करिये. यह राजधानी है यहां हर बात पर गंभीरता पूर्वक विचार होता है. उपभोक्ता संतुष्टि हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए.


ये अधिकारी भी शामिल रहे: पावर कारपोरेशन के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि अध्यक्ष ने कहा कि राजधानी में ट्रिपिंग विहीन अनवरत विद्युत आपूर्ति हमारी प्राथमिकता है. इसके लिए आप सब अत्यन्त संवेदनशील रहें. इसमें कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. मध्यांचल मुख्यालय पर इस बैठक में पावर कारपोरेशन के प्रबन्ध निदेशक नितीश कुमार, मध्यांचल की प्रबन्ध निदेशक रिया केजरीवाल भी मौजूद रहे.


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