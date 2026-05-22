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ऊर्जा विभाग ने लखनऊ में उतारी अधिकारियों की फौज; जिलों से बुलाए गए 44 अधिशासी अभियंता

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने अधिकारियों की तत्काल तैनाती के निर्देश दिए हैं.

ऊर्जा विभाग ने लखनऊ में उतारी अधिकारियों की फौज.
ऊर्जा विभाग ने लखनऊ में उतारी अधिकारियों की फौज. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 11:36 AM IST

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लखनऊ: राजधानी लखनऊ में भीषण बिजली कटौती से सरकार की किरकिरी हो रही है. जगह-जगह लोगों का विरोध भी देखने को मिल रहा है. आम जनता और नेताओं के निशाने पर बिजली विभाग के अधिकारी हैं.

वर्टिकल व्यवस्था लागू होने की वजह से बिजली कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई थी. इससे बाधित हुई बिजली आपूर्ति को दुरुस्त करने में समय लग रहा है. बिजली संकट ज्यादा बढ़ रहा है. इस समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न जिलों से अधिशासी अभियंताओं का ट्रांसफर कर लखनऊ के विभिन्न उपकेंद्रों पर तैनात कर दिया गया है. विभिन्न जिलों से 44 अधिशासी अभियंता लखनऊ बुलाए गए हैं.

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने सख्त पर निर्देश दिया है कि जिन अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है, उनको तत्काल तैनाती स्थल से कार्यमुक्त कर दिया जाए. इसमें किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं होगी.

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष व अपर मुख्य सचिव डॉ. आशीष गोयल ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की समीक्षा की थी. अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि राजधानी में बिजली आपूर्ति व्यवस्था हर हाल में पटरी पर लाई जाए. इसके लिए किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अध्यक्ष के सख्त निर्देश के बाद अब मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने लखनऊ में फील्ड पर अधिकारियों के फौज उतार दी है.

शाहजहांपुर के अधिशासी अभियंता केश कुमार को अमौसी क्षेत्र में मुख्य अभियंता वितरण बनाया गया है. अंकित सिंह राजपूत को अधिशासी अभियंता गोला से मुख्य अभियंता वितरण जानकीपुरम क्षेत्र, सुरेश वर्मा को बदायूं से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, दीपक सोनी को शाहजहांपुर से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र, संदीप कुमार यादव को महाराजगंज से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र बनाया गया है.

अंकित वर्मा को निघासन से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र, शेषराम यादव को बरेली से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, अविनाश कुमार निषाद को महाराजगंज से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, नीरज कुमार पांडेय को मिल्कीपुर से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र, यश गुप्ता को जलालाबाद से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र, प्रेम कुमार साहू को जलालाबाद से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र बनाया गया है.

इसके अलावा बरेली से अवनीश कुमार यादव को मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, अभिमन्यु सिंह को मोहम्मदी से मुख्य अभियंता वितरण गोमती नगर क्षेत्र, विपिन कुमार वर्मा को नानपारा से मुख्य अभियंता वितरण जानकीपुरम क्षेत्र, संदीप कुशवाहा को मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, उमेश पाल को शाहजहांपुर से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र, सुरेंद्र कुमार को सीतापुर से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र, गोविंदा गौतम को महमूदाबाद से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र, अहमद राजा को हैदरगढ़ से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र बनाया गया है.

प्रदोष कुमार को गौरीगंज से मुख्य अभियंता वितरण जानकीपुरम क्षेत्र, महेंद्र वर्मा को सुल्तानपुर से मुख्य अभियंता वितरण गोमती नगर क्षेत्र, अक्षय शुक्ला को उन्नाव से मुख्य अभियंता वितरण जानकीपुरम क्षेत्र, नीरज कुमार सिंह को उन्नाव से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र, रामाधीन को बरेली से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, संजीव कुमार को मुख्य अभियंता वितरण जानकीपुरम क्षेत्र, अवनीश कुमार यादव को बरेली से मुख्य अभियंता लखनऊ मध्य क्षेत्र बनाया गया है.

अमन कुमार शास्त्री को महमूदाबाद से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, आनंद कुमार गुप्ता को शाहजहांपुर से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, नितेश कुमार प्रजापति को बरेली क्षेत्र से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, अनिल कुमार चौहान को बरेली क्षेत्र से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, अश्विनी कुमार विश्वकर्मा को कैसरगंज से मुख्य अभियंता वितरण गोमती नगर क्षेत्र, रंजीत कुमार को कैसरगंज से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र बनाया गया है.

संदीप कुमार श्रीवास्तव को शाहजहांपुर से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, संजय कुमार सिंह को बदायूं से मुख्य अभियंता वितरण जानकीपुरम क्षेत्र, जितेंद्र मौर्य को पीलीभीत से मुख्य अभियंता जानकीपुरम क्षेत्र, दीपक कश्यप को बीसलपुर से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र, भागीरथी राजभर को मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र बनाया गया है.

मोहम्मद रिजवान को बिसौली से मुख्य अभियंता वितरण जानकीपुरम क्षेत्र सोनू कुमार को बिल्सी से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र रोहित शर्मा को बदायूं से मुख्य अभियंता वितरण जानकीपुरम क्षेत्र, दीपक कुमार वर्मा को गोला से मुख्य अभियंता वितरण जानकीपुरम क्षेत्र, मनोज कुमार को संडीला से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, मनीष कुमार को नानपारा से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र और कन्हैया लाल यादव को नानपारा से मुख्य अभियंता वितरण जानकीपुरम क्षेत्र में तैनाती दी गई है.

यह भी पढ़ें: अपनी ही सरकार की बिजली व्यवस्था पर बिफरे विधायक राजेश्वर सिंह; ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र

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