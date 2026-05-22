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ऊर्जा विभाग ने लखनऊ में उतारी अधिकारियों की फौज; जिलों से बुलाए गए 44 अधिशासी अभियंता

ऊर्जा विभाग ने लखनऊ में उतारी अधिकारियों की फौज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ में भीषण बिजली कटौती से सरकार की किरकिरी हो रही है. जगह-जगह लोगों का विरोध भी देखने को मिल रहा है. आम जनता और नेताओं के निशाने पर बिजली विभाग के अधिकारी हैं. वर्टिकल व्यवस्था लागू होने की वजह से बिजली कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई थी. इससे बाधित हुई बिजली आपूर्ति को दुरुस्त करने में समय लग रहा है. बिजली संकट ज्यादा बढ़ रहा है. इस समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न जिलों से अधिशासी अभियंताओं का ट्रांसफर कर लखनऊ के विभिन्न उपकेंद्रों पर तैनात कर दिया गया है. विभिन्न जिलों से 44 अधिशासी अभियंता लखनऊ बुलाए गए हैं. मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने सख्त पर निर्देश दिया है कि जिन अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है, उनको तत्काल तैनाती स्थल से कार्यमुक्त कर दिया जाए. इसमें किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं होगी. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष व अपर मुख्य सचिव डॉ. आशीष गोयल ने मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की समीक्षा की थी. अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि राजधानी में बिजली आपूर्ति व्यवस्था हर हाल में पटरी पर लाई जाए. इसके लिए किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अध्यक्ष के सख्त निर्देश के बाद अब मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने लखनऊ में फील्ड पर अधिकारियों के फौज उतार दी है. शाहजहांपुर के अधिशासी अभियंता केश कुमार को अमौसी क्षेत्र में मुख्य अभियंता वितरण बनाया गया है. अंकित सिंह राजपूत को अधिशासी अभियंता गोला से मुख्य अभियंता वितरण जानकीपुरम क्षेत्र, सुरेश वर्मा को बदायूं से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, दीपक सोनी को शाहजहांपुर से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र, संदीप कुमार यादव को महाराजगंज से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र बनाया गया है. अंकित वर्मा को निघासन से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र, शेषराम यादव को बरेली से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, अविनाश कुमार निषाद को महाराजगंज से मुख्य अभियंता वितरण लखनऊ मध्य क्षेत्र, नीरज कुमार पांडेय को मिल्कीपुर से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र, यश गुप्ता को जलालाबाद से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र, प्रेम कुमार साहू को जलालाबाद से मुख्य अभियंता वितरण अमौसी क्षेत्र बनाया गया है.