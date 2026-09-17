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यूपी में बिजली संकट खत्म! बंद पावर प्लांटों की बंद इकाइयां चालू, 1300 मेगावाट की बढ़ोतरी

यूपी की बिजली आपूर्ति सामान्य, दो दिनों में 1250 मेगावाट और बढ़ेगी आपूर्ति

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पावर प्लांट चालू होने से बिजली आपूर्ति बहाल (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 7:29 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली संकट आने वाले दो तीन दिन में कम होने की संभावना जताई जा रही है. कोयले की आपूर्ति बाधित होने के चलते राज्य में पावर प्लांट बंद पड़े थे. लेकिन कोयला सप्लाई शुरू होते ही 1300 मेगावट बिजली यूपी को मिलने लगी है. उम्मीद जताई जा रही है अगले एक दो दिनों में 1250 मेगावाट बिजली और मिलने लगेगी. यूपी पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि सभी क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं.

आशीष कुमार गोयल ने बताया कि अनपरा-डी, हरदुआगंज-ई और ओबरा-बी की यूनिट-10 का दोबारा संचालन शुरू होने से प्रदेश की विद्युत उपलब्धता में औसतन करीब 1300 मेगावाट की वृद्धि हुई है. अगले एक-दो दिनों में एपीजीसी, सिंगरौली की यूनिट-2, टीआरएन एनर्जी की यूनिट-1, घाटमपुर की यूनिट-1 और जवाहरपुर की बॉयलर ट्यूब लीकेज के कारण बंद इकाइयां उपलब्ध हो जाने से लगभग 1,250 मेगावाट की अतिरिक्त वृद्धि हो जाएगी.

वहीं केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के डायरेक्टर ऑपरेशन शिव एस. दास और उनकी टीम के साथ हुई बैठक में अगले पांच वर्षों तक गर्मी के महीनों में पावर बैंकिंग के माध्यम से 500-600 मेगावाट बिजली प्राप्त करने पर सहमति बनी है. वर्तमान में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से पावर बैंकिंग के जरिए औसतन करीब 2400 मेगावाट बिजली पीक आवर्स में प्राप्त की जा रही है.

गोयल ने बताया कि कोयला खदान क्षेत्रों में अतिवृष्टि और जलभराव के कारण थर्मल पावर प्लांटों को पर्याप्त कोयला नहीं मिल पा रहा था. इसके चलते सिंगरौली, रिहंद, खुर्जा, मेजा, लैंको, रोजा और बारा समेत कई परियोजनाओं का उत्पादन प्रभावित हुआ है. इससे प्रदेश को औसतन 1500 से 2000 मेगावाट बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए प्रदेश में विद्युत आपूर्ति को सामान्य बनाए रखने में जुटी है.

यह भी पढ़ें: कोयला खदानों में जलभराव के कारण कोयला आपूर्ति प्रभावित, 2000 से 3000 मेगावाट काम हुआ उत्पादन, बिजली आपूर्ति पर पड़ा असर

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