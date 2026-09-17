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यूपी में बिजली संकट खत्म! बंद पावर प्लांटों की बंद इकाइयां चालू, 1300 मेगावाट की बढ़ोतरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली संकट आने वाले दो तीन दिन में कम होने की संभावना जताई जा रही है. कोयले की आपूर्ति बाधित होने के चलते राज्य में पावर प्लांट बंद पड़े थे. लेकिन कोयला सप्लाई शुरू होते ही 1300 मेगावट बिजली यूपी को मिलने लगी है. उम्मीद जताई जा रही है अगले एक दो दिनों में 1250 मेगावाट बिजली और मिलने लगेगी. यूपी पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने कहा कि सभी क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं.

आशीष कुमार गोयल ने बताया कि अनपरा-डी, हरदुआगंज-ई और ओबरा-बी की यूनिट-10 का दोबारा संचालन शुरू होने से प्रदेश की विद्युत उपलब्धता में औसतन करीब 1300 मेगावाट की वृद्धि हुई है. अगले एक-दो दिनों में एपीजीसी, सिंगरौली की यूनिट-2, टीआरएन एनर्जी की यूनिट-1, घाटमपुर की यूनिट-1 और जवाहरपुर की बॉयलर ट्यूब लीकेज के कारण बंद इकाइयां उपलब्ध हो जाने से लगभग 1,250 मेगावाट की अतिरिक्त वृद्धि हो जाएगी.