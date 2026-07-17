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मेरठ में 6 दिनों से हो रही बिजली कटौती; लोगों ने दिल्ली हाईवे जाम किया, समझाने पहुंचे अधिकारी

बिजली कटौती से जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया​.

लोगों ने दिल्ली हाईवे जाम किया.
लोगों ने दिल्ली हाईवे जाम किया. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 9:11 AM IST

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मेरठ: उमस और गर्मी के बीच बिजली कटौती से त्रस्त जनता का सब्र टूट गया. थाना माधवपुरम क्षेत्र के दिल्ली रोड स्थित मेरठ-दिल्ली हाईवे चौक पर पिछले 6 दिनों से बिजली न आने से नाराज सैकड़ों स्थानीय निवासी, महिलाएं और बुजुर्ग सड़कों पर उतर आए. नाराज जनता ने सड़क पर जाम लगा दिया.

आक्रोशित जनता ने दिल्ली हाईवे के बीचों-बीच बैठकर चक्का जाम कर दिया और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की. ​दिल्ली-मेरठ मुख्य मार्ग जाम होने की वजह से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले 6 दिनों से लो-वोल्टेज, ट्रिपिंग और अघोषित बिजली कटौती के कारण घरों के इन्वर्टर पूरी तरह ठप हो चुके हैं. क्षेत्र में पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है. बिजली घर पर तैनात तमाम कर्मचारी मौके से ताला लगाकर फरार हो गए.

इसके बाद जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए जाम लगा दिया​. जाम की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस और भारी पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत की और कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद जाम खुलवाया.

ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी राजेश काम्बोज ने बताया कि माधवपुरम क्षेत्र में बिजली कटौती को लेकर कुछ स्थानीय निवासियों ने दिल्ली-मेरठ हाईवे पर धरना देकर यातायात बाधित करने का प्रयास किया था. पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से वार्ता की. उन्हें समझाया गया कि सार्वजनिक मार्ग को अवरुद्ध करना कानूनन गलत है.

लोगों की बिजली संबंधी जायज मांग को देखते हुए विद्युत विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत मौके पर बुलाया गया. जनता को आश्वासन देकर शांतिपूर्ण तरीके से सड़क से हटा दिया गया है और यातायात अब पूरी तरह सुचारु है.

​चक्का जाम और भारी हंगामे की सूचना मिलते ही पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी तकनीकी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने जनता को बिजली न आने के तकनीकी कारणों से अवगत कराया.

अधिशासी अभियंता अंकित वशिष्ठ ने बताया कि भीषण उमस और गर्मी के कारण इस समय बिजली की मांग अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है. माधवपुरम क्षेत्र से जुड़े फीडर और ट्रांसफार्मर अत्यधिक ओवरलोडिंग का शिकार हो रहे थे, जिसके कारण बार-बार तकनीकी फॉल्ट और ट्रिपिंग की समस्या आ रही थी. विभाग की टीमें लगातार 24 घंटे काम कर रही हैं.

क्षेत्र की समस्या के स्थायी समाधान के लिए हम क्षमता वृद्धि कर रहे हैं और जल्द ही अधिक क्षमता का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित कर आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी. ​पुलिस और बिजली विभाग के संयुक्त आश्वासन के बाद स्थानीय निवासियों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया.

बिजली विभाग की ओर से आपातकालीन आधार पर फॉल्ट को ठीक करने और वैकल्पिक स्रोतों से माधवपुरम क्षेत्र में आंशिक बिजली आपूर्ति शुरू करने का काम युद्धस्तर पर जारी है.

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