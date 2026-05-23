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यूपी में बिजली संकट; रायबरेली में ग्रामीणों ने दी आंदोलन की दी चेतावनी, अमेठी में सांसद ने सीएम योगी को पत्र लिखा

अवर अभियंता मलके गांव पावर हाउस हेमंत मिश्रा ने कहा कि ग्रामीणों ने अपनी समस्या ज्ञापन के माध्यम से उन्हें बताई है.

ग्रामीणों ने अवर अभियंता को ज्ञापन सौंपा
ग्रामीणों ने अवर अभियंता को ज्ञापन सौंपा (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 7:10 PM IST

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रायबरेली/वाराणसी/अमेठी/इटावा : यूपी के विभिन्न शहरों में बिजली संकट के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बिजली ना आने से परेशान लोग उपकेंद्रों पर धावा बोल रहे हैं और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. जनप्रतिनिधि भी उपकेंद्र पहुंच रहे हैं. रायबरेली में बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने शनिवार को उपकेंद्र पहुंचकर नारेबाजी की. ग्रामीणों ने अवर अभियंता को ज्ञापन सौंपकर बिजली कटौती को ठीक करने की मांग की.

ग्रामीणों ने अवर अभियंता को ज्ञापन सौंपा (Video credit: ETV Bharat)

मामला सरेनी क्षेत्र के मलके गांव पावर हाउस का है. ग्रामीण उपभोक्ता कौशलेंद्र सिंह ने कहा कि मलके गांव पावर हाउस में हम सभी आज बिजली कटौती के विरोध में आए थे. उनका आरोप है कि रोजाना दो से तीन घंटे ही लाइट रहती है. आधे घंटे पहले मैसेज आ जाता है. थोड़ी देर चलने के बाद फिर मैसेज आता है और बिजली कट जाती है.

उन्होंने आरोप लगाया कि 15 मिनट बिजली चलने के बाद घंटों का गैप होता है. उन्होंने कहा कि बिजली कटौती के कारण घर में बच्चे सो नहीं पा रहे हैं. बुजुर्गों की तबीयत खराब हो रही है. लोग इतना परेशान हैं कि अस्पताल जाना पड़ रहा है.

ग्राम प्रधान मलकेपुर शिवकुमार ने कहा कि वे मलके गांव पावर हाउस में बिजली कटौती के विरोध में आये थे. आज धरना प्रदर्शन किया गया. उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है. यदि सात दिन के अंदर विद्युत व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो हम बड़ा आंदोलन करने में बाध्य होंगे.

उन्होंने बताया कि रात में बिजली नहीं रहती है. मैसेज आ जाता है और फिर बिजली काट दी जाती है. उन्होंने मांग की है कि रात को चाहे 10 बजे बिजली आये लेकिन, निर्बाध रूप से दी जाए.

अवर अभियंता मलके गांव पावर हाउस हेमंत मिश्रा ने कहा कि ग्रामीणों ने अपनी समस्या ज्ञापन के माध्यम से उन्हें बताई है. जिसको लेकर वह अपने उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और शीघ्र ही रात्रि कालीन कटौती का समाधान निकाला जाएगा. उन्होंने भीषण गर्मी के दौरान आ रही बिजली समस्या पर आम लोगों से धैर्य और शांति की अपील की है.

सांसद ने सीएम योगी को लिखा पत्र
सांसद ने सीएम योगी को लिखा पत्र (Photo credit: ETV Bharat)

अमेठी में सांसद ने सीएम योगी को लिखा पत्र : अमेठी में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर सांसद किशोरी लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है. सांसद ने पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. सांसद ने भीषण गर्मी और हीट अलर्ट के बीच बाधित विद्युत आपूर्ति को किसानों, छात्रों और आम जनजीवन के लिए गंभीर समस्या बताते हुए अघोषित कटौती पर जल्द प्रभावी कार्रवाई की मांग की है.

सांसद किशोरी लाल शर्मा ने 21 मई 2026 को भेजे गए पत्र में कहा है कि 37- संसदीय क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से विद्युत आपूर्ति लगातार बाधित चल रही है. जनता अघोषित विद्युत कटौती के संकट से जूझ रही है, जिससे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई करने में बहुत बाधा आ रही है. क्षेत्र के लोगों का जनजीवन रात्रि में विद्युत कटौती से बेहाल है.

कई बार विभागीय अधिकारियों से भी संपर्क कर विद्युत आपूर्ति ठीक किये जाने के संबंध में वार्ता की गई, लेकिन अभी तक उक्त समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है. विद्युत आपूर्ति ठीक कराने के लिये जनता द्वारा लगातार अनुरोध किया जा रहा है. सरकार द्वारा इस समय हीट अलर्ट भी जारी किया गया है.

इस उमस भरी प्रचंड गर्मी में बच्चों की पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, क्षेत्र की जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है.उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कदम उठाए जाएं और जनहित में अघोषित बिजली कटौती की समस्या का जल्द समाधान कराया जाए.

इटावा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन : बिजली कटौती और नया विद्युत कनेक्शन न मिलने के आरोपों को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता (SE) कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन करते हुए बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की.

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशुतोष दीक्षित ने कहा कि यदि जल्द ही बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और अघोषित कटौती बंद नहीं की गई, तो कांग्रेस पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होगी. उन्होंने कहा कि जनता गर्मी से परेशान है, लेकिन सरकार बिजली व्यवस्था सुधारने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है. प्रदर्शन के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा.

वाराणसी में बिस्तर लेकर उपकेंद्र पहुंचा युवक : वाराणसी में एक युवक ने बिजली संकट की समस्या की सुनवाई न होने पर अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया है. आरोप है कि नाराज उपभोक्ता अपना बिस्तर लेकर उपकेंद्र पहुंच गया और रात भर रुकने के लिये अड़ गया.

स्थानीय युवक रघुकुल यथार्थ ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली कटौती से आम जनता का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. छात्र, व्यापारी, मरीज और आम नागरिक सभी परेशान हैं, लेकिन ऊर्जा विभाग इस समस्या के प्रति गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है.



चीफ इंजीनियर राकेश कुमार का कहना है कि कट्रोल रूम के उपकरणों के तापमान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. सभी ट्रांसमिशन उपकेंद्रों के अधिशासी अभियंताओं से रोजाना प्रगति रिपोर्ट भी ली जा रही है.

अधीक्षण अभियंता (ट्रांसमिशन) डीसी दीक्षित ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बिजली की खपत काफी बढ़ी है. विभाग निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए पहले से तैयारियों में जुटा था और वर्तमान में ट्रांसमिशन स्तर से कोई कटौती नहीं की जा रही है.



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