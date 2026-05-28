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फरीदाबाद में बिजली संकट, गांव से लेकर शहरों में लग रहे 14 घंटों तक के कट, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची डिमांड

बढ़ती गर्मी के साथ फरीदाबाद में बिजली का संकट भी गहराता जा रहा है. गांव से शहरों में 14 घंटे तक के कट लग रहे.

Power Cuts Increased In Faridabad
Power Cuts Increased In Faridabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 28, 2026 at 2:20 PM IST

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फरीदाबाद: हरियाणा में भीषण गर्मी के साथ बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है. प्रदेश के कई जिलों में लंबे-लंबे बिजली कट लग रहे हैं. जिससे लोग भीषण गर्मी में परेशान हैं. गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, करनाल और पानीपत जैसे शहरों में लोगों को दिन और रात दोनों समय कटौती झेलनी पड़ रही है. गांवों की स्थिति तो और भी खराब बताई जा रही है. कई इलाकों में 4 से 6 घंटे तक बिजली गुल रहने की शिकायतें सामने आ रही हैं.

हरियाणा में बिजली की किल्लत: इस बार गर्मी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसी वजह से बिजली की मांग भी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में इस साल पीक बिजली डिमांड करीब 16 हजार 454 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है, जो अब तक की सबसे बड़ी मांग मानी जा रही है. हरियाणा देश में सबसे ज्यादा बिजली कमी वाले राज्यों में शामिल हो गया है. हालिया आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में करीब 5.06 मिलियन यूनिट बिजली की कमी दर्ज की गई है.

फरीदाबाद में बिजली संकट, गांव से लेकर शहरों में लग रहे 14 घंटों तक के कट (ETV Bharat)

लोगों में रोष: सरकार ट्रांसफॉर्मर बदलने, पुराने फीडरों को अपग्रेड करने और ओवरलोड वाले इलाकों में अलग से सप्लाई लाइन बनाने का दावा कर रही है. कई जिलों में बिजली विभाग की टीमें फील्ड में उतरकर फाल्ट सुधारने में लगी हैं. लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहानी बयान कर रही है. सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार बिजली कटौती को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. कई जगहों पर लोग कह रहे हैं कि 2026 में भी घंटों बिजली जाना चिंता का विषय है.

'रात भर गुल रहती है बिजली': फरीदाबाद के स्थानीय व्यक्ति मुकेश तंवर ने बताया कि "फरीदाबाद ही नहीं बल्कि हरियाणा के जितने भी जिले हैं. हर जगह बिजली की समस्या है. कहीं-कहीं रात रात भर बिजली गुल रहती है, तो कहीं कई दिनों तक बिजली नहीं आ रही है. लगभग 70% तक की बिजली कटौती की जा रही है. इसका मुख्य कारण है ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक लोडिंग और पुरानी केबल, जो कभी भी टूट कर गिर जाती है."

Power Cuts Increased In Faridabad
शिकायत के बाद बिजली व्यवस्था दुरुस्त करते कर्मचारी (ETV Bharat)

'शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा समाधान': डबुआ कॉलोनी के रहने वाली सोनू गुप्ता ने बताया कि बिजली की समस्या हर जगह है. कभी रात में चार-चार बार बिजली जाती है, तो कभी रात भर बिजली नहीं आती. कई बार अफसर को फोन करते हैं. कस्टमर केयर में फोन करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं. कोई रिस्पांस नहीं मिलता.

  • फरीदाबाद में कैसे हैं हालात? फरीदाबाद में भी बिजली के कटों का असर देखने को मिल रहा है. जवाहर और पर्वतीया कॉलोनी में रात से सुबह तक करीब 14 घंटे तक के बिजली कट लग रहे हैं. हालात ये हैं कि एनआईटी-1 में आठ घंटे, डबुआ कॉलोनी में 14 घंटे, पल्ला में 8 घंटे बिजली गुल रहती है.
  • गुरुग्राम में बिजली की रिकॉर्ड डिमांड: गुरुग्राम में बिजली की मांग 2372 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. लगातार एसी, कूलर और अन्य बिजली उपकरणों के इस्तेमाल से सिस्टम पर भारी दबाव पड़ रहा है.
  • अंबाला में बढ़ रहे पावर कट: अंबाला में जंडली, हाउसिंग बोर्ड, जड़ौत रोड और सैनिक विहार समेत 16 इलाकों में रातभर फ्यूज उड़ने से 1 से 2 घंटे तक अघोषित कट लगे. यहां 2146 शिकायतें आईं. स्थानीय लोगों को मुताबिक अधिकारियों को शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.
  • सोनीपत की स्थिति: सोनीपत में वेस्ट रामनगर, मंडी और एटलस रोड पर 3 से 4 घंटे और गांवों में 6 घंटे के कट लगे. गन्नौर के सरकारी अस्पताल में बिजली गुल होने से मरीज बेहाल हुए.
  • करनाल में 4 से 5 घंटे तक का बिजली कट: करनाल के आरकेपुरम, शक्तिपुरम और सेक्टर-6 में ओवरलोड के कारण ट्रांसफार्मर और केबल जलने से 3 से 4 घंटे और गांवों में 5 घंटे तक बिजली गायब रही. जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई.
  • कैथल में शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं: कैथल में फिलहाल 3 घंटे और गांवों में 9 घंटे तक के कट लग रहे हैं. इससे गुस्साए कलायत के करोड़ा गांव के लोगों ने बिजली दफ्तर के बाहर एक घंटे तक प्रदर्शन किया.
  • गुरुग्राम में 6 से 8 घंटे का बिजली कट: गुरुग्राम में शहरी व सोसायटियों में दिनभर में 6 से 8 घंटे के लंबे कट लग रहे हैं. वहीं रात के समय भी 45-45 मिनट के 3 बार कट लगने से लोग परेशान रहे.
  • चरखी दादरी में पावर कट से लोग परेशान: चरखी दादरी में बुधवार रात को किस्तों में (8.30, 10.10 और 1.20 बजे) कुल 3 घंटे और गुरुवार को 3-4 घंटे के कट लगाए. जिससे लोगों को काफी परेशानी हुई. लोगों के मुताबिक अगर ऐसा ही चलता रहा तो पानी की किल्लत भी शुरू हो जाएगी.
  • सिरसा में तकनीकी खराबी के चलते बाधित रही लाइट: सिरसा जिले में खराबी के चलते शहरी इलाकों में रात को 3 से 4 घंटे तक सप्लाई बाधित रही और ग्रामीण क्षेत्रों में रात को 3 से 4 बार कट लगे. जिससे लोग परेशान रहे.
  • जींद में 5 घंटे का बिजली कट: जींद जिले में मरम्मत के नाम पर शहर में रोजाना 5 घंटे और रात में 30-30 मिनट के कट लग रहे हैं. गांवों में दिन- रात में 8 बार बत्ती गुल हो रही है. जिससे लोग परेशान हैं. कई गावों में तो पूरा दिन ही लाइट नहीं आई.

सरकार का दावा- 'बिजली की समस्या नहीं होगी': हालांकि हरियाणा सरकार और बिजली विभाग का दावा है कि अतिरिक्त बिजली खरीदकर सप्लाई को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है. हरियाणा बिजली विनियामक आयोग यानी HERC ने करीब 687 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीद को मंजूरी दी है. इसके अलावा केंद्र सरकार की तरफ से भी अतिरिक्त बिजली आवंटित की गई है, ताकि गर्मियों में संकट कम किया जा सके.

Power Cuts Increased In Faridabad
ट्रांसफार्मर खराब होने से 24 घंटे बिजली रही गुल (ETV Bharat)

शुरू नहीं हुआ अंडरग्राउंड वायरिंग का काम: हालांकि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा था कि पुरानी बिजली तारों को हटाया जाएगा और अंडरग्राउंड वायरिंग की जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है. विभाग की तरफ से बिजली कर्मचारियों को इमरजेंसी ड्यूटी पर लगाया गया है. उसके बावजूद भी बिजली की समस्या पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है.

ऊर्जा मंत्री कर चुके बैठक: हाल ही में बिजली मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों की साथ बैठक की और उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध है और बिजली सप्लाई थी सुचारू रूप से की जा रही है. जहां पर कोई समस्या है. उस समस्या को हमारे अधिकारी और कर्मचारी दूर कर रहे हैं. हालांकि गर्मी की वजह से लोड ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोशिश है कि लोगों को समुचित बिजली उपलब्ध होता रहे.

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