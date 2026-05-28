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फरीदाबाद में बिजली संकट, गांव से लेकर शहरों में लग रहे 14 घंटों तक के कट, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची डिमांड

फरीदाबाद: हरियाणा में भीषण गर्मी के साथ बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है. प्रदेश के कई जिलों में लंबे-लंबे बिजली कट लग रहे हैं. जिससे लोग भीषण गर्मी में परेशान हैं. गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, करनाल और पानीपत जैसे शहरों में लोगों को दिन और रात दोनों समय कटौती झेलनी पड़ रही है. गांवों की स्थिति तो और भी खराब बताई जा रही है. कई इलाकों में 4 से 6 घंटे तक बिजली गुल रहने की शिकायतें सामने आ रही हैं.

हरियाणा में बिजली की किल्लत: इस बार गर्मी ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इसी वजह से बिजली की मांग भी ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में इस साल पीक बिजली डिमांड करीब 16 हजार 454 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है, जो अब तक की सबसे बड़ी मांग मानी जा रही है. हरियाणा देश में सबसे ज्यादा बिजली कमी वाले राज्यों में शामिल हो गया है. हालिया आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में करीब 5.06 मिलियन यूनिट बिजली की कमी दर्ज की गई है.

फरीदाबाद में बिजली संकट, गांव से लेकर शहरों में लग रहे 14 घंटों तक के कट (ETV Bharat)

लोगों में रोष: सरकार ट्रांसफॉर्मर बदलने, पुराने फीडरों को अपग्रेड करने और ओवरलोड वाले इलाकों में अलग से सप्लाई लाइन बनाने का दावा कर रही है. कई जिलों में बिजली विभाग की टीमें फील्ड में उतरकर फाल्ट सुधारने में लगी हैं. लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहानी बयान कर रही है. सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार बिजली कटौती को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. कई जगहों पर लोग कह रहे हैं कि 2026 में भी घंटों बिजली जाना चिंता का विषय है.

'रात भर गुल रहती है बिजली': फरीदाबाद के स्थानीय व्यक्ति मुकेश तंवर ने बताया कि "फरीदाबाद ही नहीं बल्कि हरियाणा के जितने भी जिले हैं. हर जगह बिजली की समस्या है. कहीं-कहीं रात रात भर बिजली गुल रहती है, तो कहीं कई दिनों तक बिजली नहीं आ रही है. लगभग 70% तक की बिजली कटौती की जा रही है. इसका मुख्य कारण है ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक लोडिंग और पुरानी केबल, जो कभी भी टूट कर गिर जाती है."