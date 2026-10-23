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हरियाणा में दिवाली जैसा जश्न, करीब 45 घंटे बाद बहाल हुई बिजली, लोगों ने ली राहत की सांस, सीएम ने मांगी रिपोर्ट

Power crisis end in Haryana ( ETV Bharat )

नूंह: हरियाणा में करीब 45 घंटे से चल रहा गंभीर बिजली संकट आखिरकार खत्म हो गया. जिससे प्रदेश के करोड़ों लोगों ने राहत की सांस ली. बिजली बहाल होते ही पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई. अंधेरे में डूबे शहरों की लाइटें जैसे ही दोबारा जलीं, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई. कई इलाकों में तो लोग इस कदर खुश नजर आए मानो समय से पहले ही 'दीवाली' आ गई हो. लंबे समय से बंद पड़े फोन चार्ज होने लगे, घरों में पानी की मोटरें चलने लगीं और बच्चों ने राहत जताई.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अधिकारियों को दिए निर्देश: सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी जिलों में जहां जहा बिजली बाधित हुई हो वहां तुरंत बिजली सप्लाई शुरू हो. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बिजली विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई. HVPNL के MD डॉ. आदित्य दहिया और DHBVNL, UHBVNL के MD विक्रम सिंह IAS ने सभी SE और Xen के साथ की बैठक हुई. आज रात 12 बजे तक सभी जिलों से बिजली सप्लाई की रिपोर्ट भी मांगी गई है. आपात सेवाओं के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम शनिवार तक संचालित रहेंगे.