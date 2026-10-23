हरियाणा में दिवाली जैसा जश्न, करीब 45 घंटे बाद बहाल हुई बिजली, लोगों ने ली राहत की सांस, सीएम ने मांगी रिपोर्ट
बिजली कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद जैसे ही ग्रिड चालू हुए, अंधेरे में डूबे शहरों में एक बार फिर रौनक लौट आई.
Published : October 23, 2026 at 10:26 PM IST
नूंह: हरियाणा में करीब 45 घंटे से चल रहा गंभीर बिजली संकट आखिरकार खत्म हो गया. जिससे प्रदेश के करोड़ों लोगों ने राहत की सांस ली. बिजली बहाल होते ही पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई. अंधेरे में डूबे शहरों की लाइटें जैसे ही दोबारा जलीं, लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई. कई इलाकों में तो लोग इस कदर खुश नजर आए मानो समय से पहले ही 'दीवाली' आ गई हो. लंबे समय से बंद पड़े फोन चार्ज होने लगे, घरों में पानी की मोटरें चलने लगीं और बच्चों ने राहत जताई.
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अधिकारियों को दिए निर्देश: सीएम नायब सैनी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी जिलों में जहां जहा बिजली बाधित हुई हो वहां तुरंत बिजली सप्लाई शुरू हो. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बिजली विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई. HVPNL के MD डॉ. आदित्य दहिया और DHBVNL, UHBVNL के MD विक्रम सिंह IAS ने सभी SE और Xen के साथ की बैठक हुई. आज रात 12 बजे तक सभी जिलों से बिजली सप्लाई की रिपोर्ट भी मांगी गई है. आपात सेवाओं के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम शनिवार तक संचालित रहेंगे.
बिजली कर्मचारियों ने किया था हड़ताल का ऐलान: हरियाणा के करीब 40,000 बिजली कर्मचारी और इंजीनियर तीन दिवसीय हड़ताल पर चले गए थे. दरअसल, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (HERC) ने एक निजी कंपनी ('इलेवन पावर') को गुरुग्राम क्षेत्र में समानांतर बिजली वितरण (Parallel Distribution Licence) का लाइसेंस जारी कर दिया था. बिजली यूनियनों का आरोप था कि यह सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र के निजीकरण की चोर दरवाजे से की जा रही शुरुआत है, जिससे सरकारी नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं. इसी के विरोध में कर्मचारियों ने अचानक काम ठप कर दिया.
- संकट के 45 घंटे- हाहाकार और ब्लैकआउट: इस हड़ताल के कारण गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, रोहतक, हिसार और अंबाला जैसे कई बड़े शहर पूरी तरह अंधकार में डूब गए.
- पानी की किल्लत: बिजली गुल होने से वाटर पंपिंग स्टेशन ठप हो गए, जिससे रिहायशी इलाकों में पानी की भारी किल्लत शुरू हो गई.
- तकनीकी समस्याएं: घरों में रखे इनवर्टर पूरी तरह डिस्चार्ज हो गए. लोगों के मोबाइल फोन और लैपटॉप बंद होने की वजह से संपर्क टूट गया.
- पढ़ाई और काम बाधित: इंटरनेट सेवाएं प्रभावित होने से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई ठप हो गई और वर्क-फ्रॉम-होम करने वाले पेशेवरों का काम रुक गया.
- सड़कों पर प्रदर्शन: आक्रोशित लोग और परेशान निवासी पानी-बिजली के लिए रात के समय सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करने लगे थे.
- उद्योगों को नुकसान: गुरुग्राम और करनाल जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 1,800 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का काम ठप हो गया, जिससे करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका जताई गई
सरकार की पहल और मैराथन बैठक: हालात बिगड़ते देख हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने पहले सोशल मीडिया के जरिए कर्मचारियों से काम पर लौटने की भावुक अपील की. इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारी यूनियनों के नेताओं के साथ एक आपातकालीन मैराथन बैठक की. सरकार ने स्पष्ट किया कि निजी कंपनी को लाइसेंस देने में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, वह विनियामक आयोग का फैसला था. मुख्यमंत्री सैनी ने यूनियनों को भरोसा दिलाया कि सरकार इस फैसले के खिलाफ एक हफ्ते के भीतर अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) में अपील दर्ज करेगी और इसके लिए यूनियनों की पसंद के वकीलों को ही खड़ा किया जाएगा. सरकार से मिले इस ठोस आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल तुरंत वापस ले ली.
युद्ध स्तर पर बिजली बहाली: हड़ताल खत्म होने की घोषणा के साथ ही सभी 40,000 कर्मचारी तुरंत अपनी ड्यूटी पर लौट आए. ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि शहरों में अगले 2 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे के भीतर हर हाल में बिजली पूरी तरह चालू की जाए. जगह-जगह फॉल्ट को ठीक कर ग्रिड चालू किए गए और करीब 45 घंटे बाद हरियाणा एक बार फिर रोशनी से जगमगा उठा.
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