मेरठ मेडिकल कॉलेज में बिजली संकट, सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में 5 दिन से बत्ती गुल, 96 ऑपरेशन टले
आफत में मरीजों की जान, जिलाधिकारी ने की रिपोर्ट तलब
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 12:21 PM IST
मेरठ: उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में से एक, मेरठ मेडिकल कॉलेज का सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक इस समय बिजली संकट से जूझ रहा है. पिछले 5 दिनों से अस्पताल के इस ब्लॉक की बत्ती पूरी तरह गुल है. बिजली संकट की वजह से अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है.
बिजली संकट की वजह क्या?: दरअसल भारी बारिश के बाद 11 केवी (KV) हाईटेंशन विद्युत लाइन में खराबी आ गई. तकनीकी फॉल्ट के कारण पिछले 5 दिनों से अस्पताल के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक में ब्लैकआउट जैसा माहौल है.
11 केवी लाइन का फॉल्ट काफी बड़ा है, जिसे ठीक करने के लिए बिजली विभाग के बड़े विशेषज्ञ लगातार जुटे हुए हैं. अगले 2 से 4 दिनों के भीतर पूरी व्यवस्था को सामान्य कर लिया जाएगा.- डॉ. आर.सी. गुप्ता, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज
चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था: इस संकट का सीधा और जानलेवा असर मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा है. पिछले दो दिनों में ही 96 गंभीर ऑपरेशन टालने पड़े हैं. अस्पताल के 5 मुख्य ऑपरेशन थिएटर (OT) पूरी तरह बंद पड़े हैं. कैथ लैब समेत कई विभाग बंद होने के कारण दिल और दिमाग की बीमारियों से जुड़े गंभीर मरीजों की जांचें पूरी तरह रुक गई हैं. हृदय रोग विभाग में ईको, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसी आपातकालीन प्रक्रियाएं ठप हैं. न्यूरोलॉजी विभाग में ईईजी, ईएमजी और एनसीवी जैसी नस और दिमाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जांचें नहीं हो पा रही हैं.
अस्पताल की सभी जीवन रक्षक मशीनें और वेंटिलेटर पूरी तरह सुरक्षित हैं. और उनमें कोई आंतरिक खराबी नहीं आई है.जैसे ही बिजली आपूर्ति बहाल होगी, टाले गए सभी 96 ऑपरेशनों और जरूरी जांचों को प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले पूरा किया जाएगा.- डॉ. आर.सी. गुप्ता, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज
गंभीर मरीज दूसरे वार्ड में शिफ्ट: संकट की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी और न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती 30 अति-गंभीर मरीजों को ट्रॉमा आईसीयू, मेडिसिन आईसीयू और इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया है. ओपीडी और इमरजेंसी को चलाने के लिए जनरेटर का सहारा लिया जा रहा है.
जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान: मेडिकल कॉलेज जैसे संवेदनशील संस्थान में 5 दिन तक बिजली गायब रहने की खबर मिलते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है. मामले पर संज्ञान लेते हुए मेरठ के जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ आपातकालीन समीक्षा बैठक की.
एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में इस तरह का लंबा पावर कट और मरीजों को होने वाली असुविधा बेहद चिंताजनक और अक्षम्य है. विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता को व्यक्तिगत रूप से तकनीकी टीम के साथ मौके पर रहकर फॉल्ट को जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं. - डॉ वीके सिंह, जिलाधिकारी
संकट की वजह से अस्पताल के स्टाफ द्वारा कई मरीजों को 11 अगस्त के बाद की लंबी तारीखें दी जा रही हैं. इस अव्यवस्था से परेशान होकर और जान जोखिम में न डालते हुए कई गंभीर मरीज प्राइवेट अस्पताल जाने को मजबूर हैं.
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