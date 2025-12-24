ETV Bharat / state

लक्सर में ऊर्जा निगम का छापा, 75 घरों में बिजली चोरी पकड़ी, ₹22 लाख जुर्माना लगाया

लक्सर: सर्दी का मौसम चल रहा है तो लोग हीटर, गीजर और पानी गर्म करने के तमाम संशाधनों का प्रयोग कर रहे हैं. कई जगह लोग इसके लिए बिजली चोरी भी कर रहे हैं. अचानक बिजली के बढ़े लोड को देखकर ऊर्जा निगम छापेमारी भी कर रहा है. लक्सर में पड़े ऊर्जा निगम के छापे में बड़ी संख्या में बिजली चोरी पकड़ी गई है.

लक्सर में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान: हरिद्वार जिले के लक्सर में कड़ाके की ठंड में अवैध तरीकों से गर्माहट हासिल करना कई लोगों को भारी पड़ गया. कहीं कटिया डालकर बिजली चोरी की जा रही थी, तो कहीं छत से केबल काटकर पानी की टंकी में रॉड डालकर पानी गर्म किया जा रहा था. हीटर व अन्य विद्युत उपकरण भी अवैध रूप से चलाए जा रहे थे.

75 घरों में पकड़ी गई बिजली चोरी: शिकायतों पर ऊर्जा निगम ने मंगलवार सुबह पांच बजे लक्सर क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी बिजली चोरी विरोधी कार्रवाई को अंजाम दिया. देहरादून से आई विजिलेंस टीम ने लक्सर क्षेत्र के पांच गांवों में एक साथ छापेमारी की. इस दौरान करीब 75 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई.