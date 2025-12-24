ETV Bharat / state

लक्सर में ऊर्जा निगम का छापा, 75 घरों में बिजली चोरी पकड़ी, ₹22 लाख जुर्माना लगाया

ऊर्जा निगम ने बिजली चोरी करने वाले 17 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए,

लक्सर में धड़ल्ले से हो रही थी बिजली चोरी (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 24, 2025 at 7:20 AM IST

लक्सर: सर्दी का मौसम चल रहा है तो लोग हीटर, गीजर और पानी गर्म करने के तमाम संशाधनों का प्रयोग कर रहे हैं. कई जगह लोग इसके लिए बिजली चोरी भी कर रहे हैं. अचानक बिजली के बढ़े लोड को देखकर ऊर्जा निगम छापेमारी भी कर रहा है. लक्सर में पड़े ऊर्जा निगम के छापे में बड़ी संख्या में बिजली चोरी पकड़ी गई है.

लक्सर में बिजली चोरी के खिलाफ अभियान: हरिद्वार जिले के लक्सर में कड़ाके की ठंड में अवैध तरीकों से गर्माहट हासिल करना कई लोगों को भारी पड़ गया. कहीं कटिया डालकर बिजली चोरी की जा रही थी, तो कहीं छत से केबल काटकर पानी की टंकी में रॉड डालकर पानी गर्म किया जा रहा था. हीटर व अन्य विद्युत उपकरण भी अवैध रूप से चलाए जा रहे थे.

75 घरों में पकड़ी गई बिजली चोरी: शिकायतों पर ऊर्जा निगम ने मंगलवार सुबह पांच बजे लक्सर क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी बिजली चोरी विरोधी कार्रवाई को अंजाम दिया. देहरादून से आई विजिलेंस टीम ने लक्सर क्षेत्र के पांच गांवों में एक साथ छापेमारी की. इस दौरान करीब 75 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई.

लक्सर में ऊर्जा निगम ने छापा मारा (Photo- ETV Bharat)

17 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे गए: कार्रवाई के दौरान 17 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन मौके पर ही काट दिए गए. सभी 75 बकायेदारों की केबल काट दी गईं. ऊर्जा निगम की इस सख्ती के बाद क्षेत्र में अवैध बिजली उपयोग करने वालों में खलबली मची है.

अनेक घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई (Photo- ETV Bharat)

बकाएदार उपभोक्ताओं पर 22 लाख का जुर्माना लगा: ऊर्जा निगम लक्सर के अधिशासी अभियंता देवेंद्र कुमार ने बताया कि-

विजिलेंस टीम द्वारा की गई छापेमारी में जिन उपभोक्ताओं पर 5 हजार रुपये से अधिक का बकाया था, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई. कुल मिलाकर करीब 22 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे. दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
-देवेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता, ऊर्जा निगम-

ऊर्जा निगम के छापे से मचा हड़कंप: इस अभियान से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. इस संयुक्त कार्रवाई में धनंजय कुमार एई विजिलेंस, विकास कुमार एई विजिलेंस, रोबिन सिंह मनौरिया एई विजिलेंस, मारुत शाह इंस्पेक्टर विजिलेंस, सरिता शाह इंस्पेक्टर विजिलेंस, संजीव त्यागी सब इंस्पेक्टर विजिलेंस, सपना अवर अभियंता एवं अनीता काला अवर अभियंता शामिल रहीं.
