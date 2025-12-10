ETV Bharat / state

खराब परफॉर्मेंस होने पर पांच मुख्य अभियंताओं को वॉर्निंग; मिर्जापुर के चीफ इंजीनियर का ट्रांसफर, सहायक अभियंता सस्पेंड

लखनऊ: विद्युत वितरण निगमों के कार्याें की समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने बुधवार को अधिकारियों के जमकर पेंच कसे. खराब परफॉर्मेंस के लिये पांच मुख्य अभियंताओं कानपुर, बांदा, सीतापुर, गोरखपुर और झांसी को चेतावनी के साथ ही मिर्जापुर के मुख्य अभियंता को स्थानान्तरित करने के निर्देश दिए.

लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन: खराब परफॉर्मेंस पर सहायक अभियन्ता (कासगंज) सुशील कुमार को एडवर्स इन्ट्री और आशुतोष कुमार (मिर्जापुर) को निलम्बित करने के निर्देश दिए गये. अध्यक्ष ने कहा कि नेवर पेड और चोरी के प्रकरणों के रजिस्ट्रेशन में प्रगति बहुत धीमी है. उन्होंने कई एसडीओ से योजना की प्रगति की जानकारी ली. कहा कि बिजली बिल राहत योजना में जिन अधिकारियों के क्षत्रों में अच्छा कार्य नहीं होगा उन पर सख्त कार्रवाई होगी.

पात्र उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराएं: पावर कारपोरेशन के जनसंपर्क अधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान चेयरमैन ने कहा कि सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्रों में योजना के पात्र उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराकर बकाया जमा करायें. जिला प्रशासन से सम्पर्क कर सभी विभागों का सहयोग लेकर एक-एक उपभोक्ता तक योजना को पहुंचाएं. मीटर रीडर, फीडर मैनेजर, पाम्पलेट, न्यूज पेपर, वाट्सएप मैसेज, कॉलर ट्यून, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया का उपयोग कर प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें.

पहली बार 100 प्रतिशत ब्याज माफ: इस योजना में पहली बार 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ मूलधन में भी भारी छूट मिलेगी. उपभोक्ताओं को जल्दी पंजीकरण कराने और बकाया जमा करने पर ज्यादा छूट का लाभ मिलेगा. सभी प्रकार के बिजली चोरी मामलों में भी राहत व मुकदमें से छुटकारा मिलेगा. योजना के अन्तर्गत मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट भी मिल रही है. बिजली बिल राहत योजना के अर्न्तगत अब तक 3,62854 उपभोक्ताओं ने (नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड) पंजीकरण कराया. 282.91 करोड़ की राजस्व धनराशि प्राप्त हुई. बिजली चोरी के प्रकरणों में योजना का लाभ लेने के लिए 4911 रजिस्ट्रेशन हुए.