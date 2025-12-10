ETV Bharat / state

खराब परफॉर्मेंस होने पर पांच मुख्य अभियंताओं को वॉर्निंग; मिर्जापुर के चीफ इंजीनियर का ट्रांसफर, सहायक अभियंता सस्पेंड

पावर कारपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने कहा, सहायक अभियन्ता (कासगंज) सुशील कुमार को एडवर्स इन्ट्री दी गयी. आशुतोष कुमार (मिर्जापुर) को सस्पेंड किया गया.

Photo Credit: ETV Bharat
समीक्षा करते पावर कारपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 9:44 PM IST

3 Min Read
लखनऊ: विद्युत वितरण निगमों के कार्याें की समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने बुधवार को अधिकारियों के जमकर पेंच कसे. खराब परफॉर्मेंस के लिये पांच मुख्य अभियंताओं कानपुर, बांदा, सीतापुर, गोरखपुर और झांसी को चेतावनी के साथ ही मिर्जापुर के मुख्य अभियंता को स्थानान्तरित करने के निर्देश दिए.

लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन: खराब परफॉर्मेंस पर सहायक अभियन्ता (कासगंज) सुशील कुमार को एडवर्स इन्ट्री और आशुतोष कुमार (मिर्जापुर) को निलम्बित करने के निर्देश दिए गये. अध्यक्ष ने कहा कि नेवर पेड और चोरी के प्रकरणों के रजिस्ट्रेशन में प्रगति बहुत धीमी है. उन्होंने कई एसडीओ से योजना की प्रगति की जानकारी ली. कहा कि बिजली बिल राहत योजना में जिन अधिकारियों के क्षत्रों में अच्छा कार्य नहीं होगा उन पर सख्त कार्रवाई होगी.

पात्र उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराएं: पावर कारपोरेशन के जनसंपर्क अधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान चेयरमैन ने कहा कि सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्रों में योजना के पात्र उपभोक्ताओं का पंजीकरण कराकर बकाया जमा करायें. जिला प्रशासन से सम्पर्क कर सभी विभागों का सहयोग लेकर एक-एक उपभोक्ता तक योजना को पहुंचाएं. मीटर रीडर, फीडर मैनेजर, पाम्पलेट, न्यूज पेपर, वाट्सएप मैसेज, कॉलर ट्यून, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया का उपयोग कर प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें.

पहली बार 100 प्रतिशत ब्याज माफ: इस योजना में पहली बार 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ मूलधन में भी भारी छूट मिलेगी. उपभोक्ताओं को जल्दी पंजीकरण कराने और बकाया जमा करने पर ज्यादा छूट का लाभ मिलेगा. सभी प्रकार के बिजली चोरी मामलों में भी राहत व मुकदमें से छुटकारा मिलेगा. योजना के अन्तर्गत मूलधन में 25 प्रतिशत की छूट भी मिल रही है. बिजली बिल राहत योजना के अर्न्तगत अब तक 3,62854 उपभोक्ताओं ने (नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड) पंजीकरण कराया. 282.91 करोड़ की राजस्व धनराशि प्राप्त हुई. बिजली चोरी के प्रकरणों में योजना का लाभ लेने के लिए 4911 रजिस्ट्रेशन हुए.

कोर्ट कचेहरी के चक्कर से बचें: चेयरमैन ने कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता को फोन काल करें और व्यक्तिगत रूप से भी उससे सम्पर्क कर योजना का लाभ लेने के लिये सहमत करें. हर उपभोक्ता तक मुनादी पहुंचाएं. सम्पर्क करें और उसे बकाये की नोटिस दें. योजना के पैंफलेट, सूचना पर्ची दें. माइक्रो प्लान बनाकर हर कार्मिक एजेन्सी (फिनटेक) को इसमें लगाकर कार्य करायें. बिजली चोरी के मामलों में बतायें कि योजना के माध्यम से मुकदमा और एफआईआर का निस्तारण करायें. कोर्ट कचेहरी के चक्कर से बचें.

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने अधिकारियों को मिलेगा रिवार्ड: चेयरमैन ने कहा कि योजना में कार्मिकों के लिए प्रोत्साहन योजना भी लागू की गयी है. अच्छा परिणाम देने वाले कार्मिकों और कलेक्शन एजेन्सियों को प्रोत्साहन राशि का भी प्रविधान किया गया है. योजना की समाप्ति के बाद प्राप्त प्रगति के आधार पर डिस्कॉम की समीक्षा की जायेगी. सभी डिस्काम में निर्धारित मानक से ऊपर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 10 अधिशासी अभियन्ताओं, 20 उपखण्ड अधिकारियों और 30 अवर अभियन्ताओं को प्रशस्ति-पत्र के साथ प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जायेगी.

