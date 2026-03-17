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Power Corporation in Action; निगेटिव बैलेंस के कारण 1,47,556 कटे कनेक्शन, कटिया मिली तो होगा सख्त एक्शन

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर में निगेटिव बैलेंस के कारण लगभग 2 लाख 23 हजार 765 बिजली कनेक्शन ऑटोमेटिक कट हो गए हैं. इसमें से 76 हजार 209 कनेक्शन उपभोक्ताओं ने रिचार्ज करा लिए और फिर से सप्लाई शुरू हो गई. स्मार्ट मीटर प्रणाली में डिस्कनेक्शन-रीकनेक्शन प्रक्रिया पूर्णतः स्वचालित है. प्री-पेड बैलेंस शून्य होने पर विद्युत आपूर्ति अपने आप कट हो जाती है. रिचार्ज करने पर आपूर्ति तुरंत बहाल हो जाती है. बहरहाल अभी कटे कनेक्शनों के संख्या 1 लाख 47 हजार 556 है.









जनसंपर्क अधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि यूपीपीसीएल ने यह सुविधा भी लागू की है कि आपूर्ति विच्छेदन के बाद यदि उपभोक्ता इतना रिचार्ज करता है कि उसका नेगटिव प्रीपेड बैलेंस कम से कम 50 प्रतिशत रह जाए तो कनेक्शन तीन दिनों के लिए फिर से जोड़ दिया जाएगा. हालांकि, इस अवधि में पूरा रिचार्ज न करने या बैलेंस सकारात्मक न होने पर कनेक्शन पुनः स्वतः कट जाएगी. यह सुविधा उपभोक्ता को केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी. ऐसे में उपभोक्ता प्री-पेड बैलेंस सदैव सकारात्मक रखें, जिससे विद्युत आपूर्ति निर्बाध बनी रहे.

अखिलेश सिंह का कहना है कि प्रदेश में स्मार्ट मीटरिंग कार्य तेजी से गति पकड़ रहा है. अब तक उत्तर प्रदेश में लगभग 78 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर उपभोक्ता परिसर पर स्थापित किए जा चुके हैं. जिनमें से लगभग 70 लाख 50 हजार से ज्यादा प्री-पेड स्मार्ट मीटर हैं. इन प्री-पेड स्मार्ट मीटरों के माध्यम से उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा, पारदर्शिता और बेहतर विद्युत सेवाएं प्रदान करने का उद्देश्य है. स्मार्ट मीटरों के प्रमुख लाभों में सटीक बिलिंग, दैनिक खपत की जानकारी, मानवीय हस्तक्षेप का न्यूनतम होना और निर्धारित विद्युत टैरिफ पर दो प्रतिशत छूट शामिल है.













अखिलेश सिंह ने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ता अपनी खपत, बिल और बैलेंस की पूरी जानकारी मोबाइल ऐप या www.uppcl.org पर देख सकते हैं. स्मार्ट मीटर प्रणाली में उपभोक्ताओं को उनके उपलब्ध प्रीपेड बैलेंस और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं समय-समय पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जाती हैं. उपभोक्ता अपने प्रीपेड बैलेंस और खपत की जानकारी यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप, UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट या मीटर के डिस्प्ले पर भी देख सकते हैं. स्मार्ट मीटर रिचार्ज की प्रक्रिया अत्यंत सरल और सुविधाजनक है. उपभोक्ता उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पाेरेशन लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट, वेब पोर्टल, यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप, भीम, फोन पे, गूगल पे जैसे डिजिटल माध्यमों से घर बैठे आसानी से रिचार्ज कर सकते हैं. विभागीय कैश काउंटरों, जन सुविधा केंद्रों पर भी स्मार्ट प्री-पेड मीटर रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध है. ऐप के माध्यम से मासिक, दैनिक एवं प्रति घंटा खपत, प्री-पेड बैलेंस और पोस्ट-पेड बकाया का विवरण भी तत्काल उपलब्ध होता है.