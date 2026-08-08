गोरखपुर में बिजली ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, रास्ते में घेरकर की फायरिंग, ग्रामीणों ने पुलिस का किया विरोध
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 10:11 PM IST
गोरखपुर : सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव में शनिवार शाम करीब सात बजे बिजली विभाग के ठेकेदार शिवकुमार त्रिपाठी (55) की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही सिकरीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.
एसपी दक्षिणी दिनेश पुरी ने बताया, अहिरौली गांव निवासी शिवकुमार त्रिपाठी बिजली विभाग में ठेकेदारी का काम करते थे. शनिवार शाम वह गांव में आयोजित ब्रह्मभोज में शामिल होने के लिए घर से निकले थे. इसी दौरान रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और कथित तौर पर गोली मार दी.
गोली लगने से शिवकुमार की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की.
वहीं घटना से नाराज ग्रामीणों ने शव को कब्जे में लेने पर पुलिस का विरोध किया. पुलिस ने ग्रामीणों और परिजनों को समझाने का प्रयास किया. साथ ही घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई है.
घटना का तार एक साल पुराने विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है. ग्रामीणों के मुताबिक, करीब एक साल पहले शिवकुमार के परिवार का एक पक्ष से विवाद हुआ था. उस विवाद के दौरान एक व्यक्ति की हत्या हुई थी. इसी पुराने विवाद को शिवकुमार की हत्या की संभावित वजह मानकर पुलिस जांच कर रही है. हालांकि, हत्या के पीछे पुरानी रंजिश ही थी या कोई अन्य कारण, इसका स्पष्ट खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा.
ग्रामीणों के अनुसार, शिवकुमार त्रिपाठी का परिवार अहिरौली गांव के अलावा गोरखपुर शहर के गांधी नगर मोहल्ले में भी रहता है. उनके बेटे आदित्य त्रिपाठी गोरखपुर सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं.
सिकरीगंज थानाध्यक्ष अंजुल चतुर्वेदी ने बताया कि हत्या की सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. घटनास्थल की जांच की जा रही है और परिजनों व आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस पुरानी रंजिश समेत हत्या के अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है.
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