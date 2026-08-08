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गोरखपुर में बिजली ठेकेदार की गोली मारकर हत्या, रास्ते में घेरकर की फायरिंग, ग्रामीणों ने पुलिस का किया विरोध

मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की. ( Photo Credit; Gorakhpur Police )