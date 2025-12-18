ETV Bharat / state

पावर कंपनीज इंटर रीजन लॉन टेनिस प्रतियोगिता, कोरबा की टीम ने मारी बाजी,दूसरे नंबर पर दुर्ग

पावर कंपनीज इंटर रीजन लॉन टेनिस प्रतियोगिता ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

प्रतियोगिता में कोरबा पश्चिम क्षेत्र की टीम ने सर्वाधिक पदक जीत कर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया, वहीं दुर्ग क्षेत्र की टीम दूसरे स्थान पर रही. प्रतियोगिता के समापन पर सीजीपीडीसीएल के महाप्रबंधक भीम सिंह कंवर और भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक पवन कुमार मुख्य रूप से मौजूद थे. उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को मोमेंटो और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया.

भिलाई : छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड सीजीपीडीसीएल ने भिलाई में पॉवर कंपनीज अंतर क्षेत्रीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किया . 15 से 17 दिसंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में पांच रीजन की टीमों ने हिस्सा लिया. प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने एकल और युगल मुकाबले में अपने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया.

खेलों से अधिकारी कर्मचारियों के बीच रिश्ते बेहतर होते हैं.दिमाग भी तनाव मुक्त रहता है और कार्य करने की दक्षता भी बढ़ती है.अंतर्क्षेत्रीय टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था.जिसमें लॉन टेनिस का फाइनल मुकाबला आज सम्पन्न हुआ है- भीम सिंह कंवर, महाप्रबंधक सीजीपीडीसीएल

पावर कंपनीज इंटर रीजन लॉन टेनिस प्रतियोगिता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भिलाई हर खेल को बढ़ाने में अपना सहयोग देता है.इसी कड़ी में लॉन टेनिस का आयोजन किया गया है.कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है,वहां काम के साथ खेल का भी आयोजन होना काफी जरुरी है.खेलों से कर्मियों के अंदर एकजुट होकर काम करने की प्रेरणा आती है- पवन कुमार, कार्यपालक निदेशक बीएसपी

खेलों से कर्मचारियों में बढ़ती है कार्यक्षमता

इस दौरान भीम सिंह कंवर ने कहा कि खेलों से कर्मियों की कार्य दक्षता को बढ़ाने तक आपसी सामंजस्य बनाने में मदद मिलती है. वहीं भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक पवन कुमार ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि भिलाई इस्पात खेलों के विकास के लिए हर संभव सहयोग करता है. प्रतियोगिता के माध्यम से राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया. इस दौरान दुर्ग क्षेत्र के मुख्य अभियंता संजय खंडेलवाल विशेष रूप से मौजूद थे.

सूरजपुर में एसीबी का छापा, रिश्वत लेते सहकारिता निरीक्षक गिरफ्तार

धमतरी में भव्य सतनाम संदेश शोभायात्रा, गुरु घासीदास बाबा जयंती पर निकाली गई भव्य यात्रा

गांव की बेटियां जीत रहीं गोल्ड, तालाब में तैराकी सीख बना रहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकार्ड

