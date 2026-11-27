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बदरीनाथ धाम में अंडरग्राउंड होंगी बिजली की तारें, तैयार होगा रिंग सिस्टम, जानिए प्लानिंग

बदरीनाथ धाम ( ETV Bharat )

चमोली: बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत विद्युत व्यवस्था को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में काम तेज हो गया है. बदरीनाथ धाम में 11 केवी और एलटी विद्युत लाइनों को भूमिगत करने की योजना पर आगे बढ़ते हुए प्रशासन ने निर्माण कार्यों से प्रभावित होने वाली विभागीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है.

जिलाधिकारी गौरव कुमार ने संबंधित विभागों से प्रभावित परिसंपत्तियों का आकलन कर जल्द प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही आगामी बदरीनाथ यात्रा से पहले आवश्यक कार्य पूरे करने पर जोर दिया है.