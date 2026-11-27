बदरीनाथ धाम में अंडरग्राउंड होंगी बिजली की तारें, तैयार होगा रिंग सिस्टम, जानिए प्लानिंग
Badrinath Dham Power lines: विद्युत लाइनों को भूमिगत करने की योजना को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 27, 2026 at 4:58 PM IST
चमोली: बदरीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत विद्युत व्यवस्था को आधुनिक और व्यवस्थित बनाने की दिशा में काम तेज हो गया है. बदरीनाथ धाम में 11 केवी और एलटी विद्युत लाइनों को भूमिगत करने की योजना पर आगे बढ़ते हुए प्रशासन ने निर्माण कार्यों से प्रभावित होने वाली विभागीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है.
जिलाधिकारी गौरव कुमार ने संबंधित विभागों से प्रभावित परिसंपत्तियों का आकलन कर जल्द प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. साथ ही आगामी बदरीनाथ यात्रा से पहले आवश्यक कार्य पूरे करने पर जोर दिया है.
विद्युत लाइनों को भूमिगत करने की योजना को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में प्रस्तावित खुदाई और निर्माण कार्यों से प्रभावित होने वाली विभिन्न विभागों की परिसंपत्तियों तथा उनके पुनर्निर्माण की कार्ययोजना पर चर्चा की गई. मास्टर प्लान के तहत धाम में 11 केवी और एलटी विद्युत लाइनों को जमीन के नीचे बिछाया जाना प्रस्तावित है. इसके साथ ही विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 11 केवी नेटवर्क पर रिंग सिस्टम विकसित किया जाएगा. एलटी फीडर पैनल स्थापित किए जाएंगे. योजना के तहत दो कॉम्पैक्ट सब स्टेशन का निर्माण पहले ही पूरा हो चुका है.
खुदाई के दौरान सड़क, पेयजल सहित अन्य विभागों की परिसंपत्तियां प्रभावित होने की आशंका है. इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को अपने-अपने क्षेत्र में प्रभावित परिसंपत्तियों का आकलन कर पुनर्निर्माण के प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा प्रस्तावों के आधार पर बजट और अन्य व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं, ताकि निर्माण कार्यों के दौरान किसी प्रकार की बाधा न आए.
चमोली जिलाधिकारी ने बदरीनाथ मास्टर प्लान के तहत संचालित अन्य विकास कार्यों की भी समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्यों में तेजी लाने और नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा आगामी यात्रा सीजन से पहले सभी आवश्यक कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरे किए जाएं. जिससे श्रद्धालुओं को धाम में बेहतर सुविधाएं मिल सकें. बैठक में अपर जिलाधिकारी नारायण सिंह नबियाल, अधिशासी अधिकारी बदरीनाथ सुनील पुरोहित, जिला पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद गौड़, ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता अनिल वर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.
पढ़ें- चर्चाओं में बदरीनाथ स्वावलंबन मॉडल, ₹1.57 करोड़ से अधिक की आय, जानिए कैसे
पढ़ें- हिट हुआ बदरीनाथ नगर पंचायत मॉडल, चारधाम यात्रा में कचरे से कमाई, जानिए कैसे?
पढ़ें- इस साल चारधाम यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड, पिछले सीजन ₹73.08 करोड़ की हुई थी आय, क्या कमाई का भी टूटेगा कीर्तिमान