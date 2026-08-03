ETV Bharat / state

Child Labour : 14 साल से कम उम्र के बच्चों से फैक्ट्री में काम करवाना अपराध, 7 साल की हो सकती है सजा

गरीब परिवारों के बच्चों से कम मजदूरी में काम : पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि पुलिस ने जिन पांच बच्चों को मुक्त करवाया है. उनके परिवार बाहरी राज्यों से आकर जयपुर में रह रहे है. इनके माता-पिता भी मेहनत-मजदूरी करते है. इन बच्चों की गरीबी का फायदा उठाकर बहुत ही कम मेहनताने में फैक्ट्री में मजदूरी करवाई जा रही थी. इन्हें कमाई का लोभ दिखाकर फैक्ट्री में मजदूरी करवाई जा रही थी और इन्हें पढ़ाई से दूर रखा जा रहा था. उन्होंने बताया कि फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है. फैक्ट्री में बच्चों को काम पर रखवाने वाले की भी पहचान की जा रही है. उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा.

आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस : जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किशोर ने बताया कि मानव तस्करी यूनिट और दौलतपुरा थाना पुलिस ने वीकेआई इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक निजी कंपनी से पांच बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया है. जिन्हें प्रयास जेएसी सोसायटी जयपुर की मदद से बाल कल्याण समिति गांधीनगर, जयपुर के समक्ष पेश किया गया. समिति ने पांचों बच्चों को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. दौलतपुरा थाने में आरोपी फैक्ट्री संचालक मनीष अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है.

पुलिस की जांच में सामने आया है कि गरीब परिवारों के पांच बच्चों से नूडल फैक्ट्री में बाल मजदूरी करवाई जा रही थी, जहां उन्हें जोखिमभरे वातावरण में काम करवाया जा रहा था. पुलिस ने जिन पांच बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया है. उनकी उम्र 10 से 14 साल के बीच है. इन बच्चों के परिजन बाहरी राज्यों से आकर जयपुर में रह रहे हैं और माता-पिता की जानकारी में था कि ये बच्चे फैक्ट्री में काम कर सकते है. हालांकि, किशोर न्याय एवं बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 में स्पष्ट प्रावधान है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से फैक्ट्री में मजदूरी नहीं करवाई जा सकती. अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है.

जयपुर: राजस्थान में जयपुर (पश्चिम) जिले की मानव तस्करी विरोधी यूनिट और दौलतपुरा थाना पुलिस ने एक नूडल फैक्ट्री पर छापा मारकर पांच बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया है. इस मामले में पुलिस नूडल फैक्ट्री के संचालक के खिलाफ बीएनएस, किशोर न्याय एवं बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 और बालश्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

15 दिन में सात मुकदमे किए दर्ज : उन्होंने बताया कि जयपुर (पश्चिम) में पिछले 15 दिनों में बालश्रम करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सात मुकदमे दर्ज किए गए है. उनका कहना है कि चौमूं, विश्वकर्मा, दौलतपुरा, झोटवाड़ा, भांकरोटा, मुरलीपुरा और कालवाड़ में बालश्रम को लेकर एक-एक मुकदमा दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि कम पैसे में बच्चों को फैक्ट्रियों में काम पर रखने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी. ऐसे मामलों में लगातार कार्रवाई से ही फैक्ट्री संचालक बच्चों को मजदूरी पर रखने की प्रवृत्ति बंद करेंगे, जिससे बच्चों को पढ़ने का उनका हक मिल पाएगा.

पढ़ें : अब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे नहीं कर सकेंगे दुकानों पर काम, सीएम ने अध्यादेश का किया अनुमोदन

14 साल से ज्यादा के बच्चों को सशर्त अनुमति : उन्होंने बताया कि दौलतपुरा थाना पुलिस ने जिन बाल मजदूरों को मुक्त करवाया है. उनकी उम्र 10-14 साल के बीच है. बच्चे अपने माता-पिता की सहमति से ही फैक्ट्री में काम कर रहे थे और काम खत्म होने के बाद अपने माता-पिता के पास ही रह रहे थे. उन्होंने बताया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री में काम करवाना कानूनी अपराध है. भले ही इसमें माता-पिता की सहमति हो. हालांकि, 14 साल से अधिक उम्र के बच्चों को भी फैक्ट्री में काम पर रखा जाता है तो कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है. उनसे जोखिमभरा काम नहीं करवाया जा सकता और काम के चलते उसकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए.

बाल कल्याण समिति करवाती है पुनर्वास... (ETV Bharat GFX)

फैक्ट्री मालिकों से पुलिस की अपील : उन्होंने कहा कि कोई भी फैक्ट्री मालिक अगर अनजाने में भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे से फैक्ट्री में काम करवाता है तो तत्काल ऐसा करना बंद कर देना चाहिए. उन्हें बच्चों की पढ़ाई का भी समुचित इंतजाम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि कई बार बच्चों को फैक्ट्री पर काम में रखवाने के मामलों में एक पूरी चैन जुड़ी रहती है. उसे क्रैक करने का भी प्रयास किया जा रहा है. कानून में ऐसे मामलों में अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है. पालिस का प्रयास रहता है कि मजबूत चार्जशीट पेश कर आरोपियों को सजा दिलवाई जाए.

पुलिस जांच में जुटी, कोई गिरोह तो नहीं : उनका कहना है- जयपुर पश्चिम में पिछले दिनों जो कार्रवाई की गई है. उनमें बच्चों को फैक्ट्री पर काम में रखवाने के पीछे किसी संगठित गिरोह का हाथ होने की जानकारी अब तक की जांच में सामने नहीं आई है. ज्यादातर मामलों में बच्चों के माता-पिता की सहमति से ही फैक्ट्री में काम करने की बात सामने आई है. फिलहाल, दौलतपुरा थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ है. उसमें आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी कि उसकी फैक्ट्री में बच्चों को काम पर किसने रखवाया था. अगर कोई गिरोह सामने आता है तो उससे जुड़े अन्य बच्चों को भी फैक्ट्रियों से मुक्त करवाया जाएगा.

पढ़ें : देश में बालश्रम मामले में राजस्थान तीसरे नंबर पर, योजनाओं के साथ इच्छा शक्ति की जरूरत

जानिए, क्या है बाल कल्याण समिति ? : बाल कल्याण समिति (Child Welfare Commitee) हर जिले पर गठित एक वैधानिक और अर्द्ध न्यायिक निकाय है. इसका गठन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत होता है. बाल कल्याण समिति ऐसे बच्चों की देखरेख, सुरक्षा, उपचार और पुनर्वास के मामलों में अंतिम निर्णय लेती है, जो किसी संकट में फंसे हो या जिन्हें विशेष संरक्षण की दरकार होती है. आमतौर पर अनाथ, परित्यक्त, गुमशुदा या किसी संकट में फंसे बच्चों को एनजीओ की मदद से बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाता है.

हर जिले में होती है बाल कल्याण समिति : हर जिले में एक बाल कल्याण समिति का गठन किया जाता है. इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते है. जिनमें एक महिला और एक बच्चों के मामले का विशेषज्ञ होना जरूरी है. निरुद्ध नाबालिग बच्चों, बालश्रम से मुक्त करवाए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाता है. यह समिति ऐसे बच्चों के समूची देखरेख, उपचार और पुनर्वास को लेकर फैसला करती है.