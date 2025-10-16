ETV Bharat / state

दिवाली में कुम्हार परिवार का छलका दर्द, आधुनिकता ने छीनी रोटी, जी तोड़ मेहनत के बाद भी आमदनी नहीं

सुकमा : दिवाली का त्यौहार आ चुका है.लोग अपने घरों की सजावट और साफ सफाई में जुटे हैं.इस त्यौहार को रौशनी का पर्व भी कहा जाता है. एक तरफ रंग बिरंगी लाइट्स और झालरों ने इस पर्व को और भी जगमग करने का काम किया है. तो दूसरी तरफ आधुनिकता की जगमगाहट ने कुम्हारों के जीवन से उम्मीद की रौशनी कम कर दी है. क्योंकि जो कुम्हार परिवार पूरे साल भर इस पर्व का इंतजार करते थे. वो अब देश के सबसे बड़े त्यौहार में दो वक्त की रोटी जुगाड़ने में भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं.



बदलते वक्त ने कुम्हारों को किया उदास : एक समय था जब दिवाली का त्योहार मिट्टी के दीयों, रंगोली और घी या तेल के दीपकों से गुलजार होता था.दीयों की रौशनी जहां अंधेरे को दूर करती थी,वहीं कुम्हार परिवार भी इनके सहारे अपनी दिवाली को रौशन करता था. समय बदला दौर बदला और आधुनिकता की चादर ने कुम्हार परिवारों की खुशियां ढंक ली. अब बाजार में दीयों की जगह सस्ती चायनीज लाइट्स ने ले ली है.कम कीमत और यूज एंड थ्रो के फॉर्मूले पर लोगों ने दीयों को खरीदना ही बंद कर दिया.जिससे कुम्हार परिवारों की आमदनी ठप हो गई.

कृत्रिम झालरों की रोशनी में खो गया दीया : झालरों की कृत्रिम रोशनी भले ही कुछ समय के लिए आंखों को अच्छी लगती हो.लेकिन इसमें वो बात नहीं जो दीये की सौंधी खुशबू में है. जब दीया अंधेरे के बीच जगमगाता है तो अपनी रौशनी और सौंधी खुशबू से पूरे वातावरण को बदल देता है.लेकिन जब से बाजार आधुनिकता के साथ चल पड़ा है,कुम्हारों के दीये अब किसी कोने में अपने बिकने का इंतजार करते हैं.

कुम्हारों की स्थिति बदहाल : सुकमा और आसपास के गांवों में कई कुम्हार परिवार आज भी पीढ़ियों से दीए बनाते आ रहे हैं. पहले दीपावली के महीने भर पहले से उनके घरों में चाक घूमना शुरू हो जाता था.महिलाएं दीये सुखाने में मदद करती थीं, बच्चे उन्हें रंगने में व्यस्त रहते थे. हर घर में उत्साह और उम्मीद की लहर होती थी, क्योंकि दीयों की बिक्री से होने वाली आमदनी ही उनका एक सहारा थी. लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है. रंग बिरंगे लाइटों और झालरों के बढ़ते चलन ने उनके रोजगार पर गहरा असर डाला है.मिट्टी, तेल, लकड़ी और रंग खरीदने का खर्च पहले से बढ़ गया है,लेकिन खरीदार घट चुके हैं.