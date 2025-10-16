दिवाली में कुम्हार परिवार का छलका दर्द, आधुनिकता ने छीनी रोटी, जी तोड़ मेहनत के बाद भी आमदनी नहीं
सुकमा में कुम्हार परिवारों को दिवाली से बड़ी उम्मीदें हैं.आमदनी कम होने से कुम्हार परिवार अब चिंता में डूब चुके हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 16, 2025 at 11:06 PM IST
सुकमा : दिवाली का त्यौहार आ चुका है.लोग अपने घरों की सजावट और साफ सफाई में जुटे हैं.इस त्यौहार को रौशनी का पर्व भी कहा जाता है. एक तरफ रंग बिरंगी लाइट्स और झालरों ने इस पर्व को और भी जगमग करने का काम किया है. तो दूसरी तरफ आधुनिकता की जगमगाहट ने कुम्हारों के जीवन से उम्मीद की रौशनी कम कर दी है. क्योंकि जो कुम्हार परिवार पूरे साल भर इस पर्व का इंतजार करते थे. वो अब देश के सबसे बड़े त्यौहार में दो वक्त की रोटी जुगाड़ने में भी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं.
बदलते वक्त ने कुम्हारों को किया उदास : एक समय था जब दिवाली का त्योहार मिट्टी के दीयों, रंगोली और घी या तेल के दीपकों से गुलजार होता था.दीयों की रौशनी जहां अंधेरे को दूर करती थी,वहीं कुम्हार परिवार भी इनके सहारे अपनी दिवाली को रौशन करता था. समय बदला दौर बदला और आधुनिकता की चादर ने कुम्हार परिवारों की खुशियां ढंक ली. अब बाजार में दीयों की जगह सस्ती चायनीज लाइट्स ने ले ली है.कम कीमत और यूज एंड थ्रो के फॉर्मूले पर लोगों ने दीयों को खरीदना ही बंद कर दिया.जिससे कुम्हार परिवारों की आमदनी ठप हो गई.
कृत्रिम झालरों की रोशनी में खो गया दीया : झालरों की कृत्रिम रोशनी भले ही कुछ समय के लिए आंखों को अच्छी लगती हो.लेकिन इसमें वो बात नहीं जो दीये की सौंधी खुशबू में है. जब दीया अंधेरे के बीच जगमगाता है तो अपनी रौशनी और सौंधी खुशबू से पूरे वातावरण को बदल देता है.लेकिन जब से बाजार आधुनिकता के साथ चल पड़ा है,कुम्हारों के दीये अब किसी कोने में अपने बिकने का इंतजार करते हैं.
कुम्हारों की स्थिति बदहाल : सुकमा और आसपास के गांवों में कई कुम्हार परिवार आज भी पीढ़ियों से दीए बनाते आ रहे हैं. पहले दीपावली के महीने भर पहले से उनके घरों में चाक घूमना शुरू हो जाता था.महिलाएं दीये सुखाने में मदद करती थीं, बच्चे उन्हें रंगने में व्यस्त रहते थे. हर घर में उत्साह और उम्मीद की लहर होती थी, क्योंकि दीयों की बिक्री से होने वाली आमदनी ही उनका एक सहारा थी. लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है. रंग बिरंगे लाइटों और झालरों के बढ़ते चलन ने उनके रोजगार पर गहरा असर डाला है.मिट्टी, तेल, लकड़ी और रंग खरीदने का खर्च पहले से बढ़ गया है,लेकिन खरीदार घट चुके हैं.
मुश्किल से निकल पाता है खर्चा : सुकमा के एक कुम्हार शिवनाथ के मुताबिक पहले दिवाली से 15-20 दिन पहले तक पूरा परिवार दीए बनाने में जुटा रहता था. हर साल 20 हजार से अधिक दीए बिकते थे. अब मुश्किल से 4000 से 5000 हजार दीये ही बिक पाते हैं.
झालरों ने हमारी मेहनत का मूल्य ही कम कर दिया है.वहीं बारिश ने भी इस साल हमें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा. बारिश के चलते दियों को आकार देने से लेकर उसे सुखाने में काफी दिक्कतें आई- शिवनाथ,कुम्हार
दूसरा काम नहीं आता तो क्या करें : शिवनाथ की पत्नी सेमलदई भी अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर भावुक हो गई. उनके मुताबिक अपने बच्चों के साथ पूरे साल इसी उम्मीद में मेहनत करते हैं कि दिवाली में कुछ अच्छी कमाई होगी. लेकिन अब तो बाजार में सब झालरें बिकती हैं.
हमारे दीये को कोई देखता भी नहीं. जब दीये नहीं बिकते हैं तो काफी मायूस हो जाते है क्योंकि इन्हीं दियों को बेचकर घर परिवार और बच्चों का पालन पोषण करते हैं. दीये हांडी बनाने के अलावा और कुछ काम भी नहीं है. पुस्तैनी काम के सहारे हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं- सेमलदई, शिवनाथ की पत्नी
संस्कृति और पर्यावरण: मिट्टी के दीए केवल सजावट का साधन नहीं हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और आस्था का प्रतीक हैं. ये पर्यावरण के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित हैं, जबकि झालरें बिजली की खपत बढ़ाती हैं और कई बार प्लास्टिक सामग्री से बनी होने के कारण प्रदूषण भी फैलाती हैं.एक छोटा-सा दिया जब जलता है, तो केवल प्रकाश ही नहीं फैलाता, बल्कि यह संदेश देता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी-सी लौ भी उसे मिटा सकती है. यही भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जो अब आधुनिकता की चकाचौंध में कहीं खोती जा रही है.
ईटीवी भारत की अपील: ईटीवी भारत आप सभी पाठकों से भावनात्मक अपील करता है कि इस दिवाली एक संकल्प लें. झालरों की कृत्रिम रोशनी से ज्यादा मिट्टी के दीयों की सादगी को अपनाएं. अपने घर, मंदिर, आंगन और छत पर मिट्टी के दीए जलाएं. आपका खरीदा हुआ एक दिया,गरीब कुम्हार परिवारों के लिए दिवाली का सबसे बड़ा तोहफा होगा.आप अपने घर के साथ उन परिवारों के घरों में भी रोशनी फैलाएंगे,जिनके वो हकदार हैं. तो आईए इस दिवाली अपने घरों के साथ-साथ उन कुम्हारों के घरों में भी खुशियां लाएं जिनके हाथों ने इस मिट्टी को आकार देकर जान डाली है. इस बार जब दिया जलाएं, तो याद रखें कि ये सिर्फ रोशनी नहीं, किसी मेहनतकश की उम्मीद की किरण भी है.
दीपावली में डेकोरेटिव आइटम से सजे बाजार, तोरण लड़ियां और रंगोली मेट की डिमांड ज्यादा
सरकारी नौकरी का गोल्डन चांस, दसवीं पास भी कर सकते हैं आवेदन
अमृत भारत योजना की धीमी गति से रेलवे जीएम नाराज, कोल चोरी के मामले में झाड़ा पल्ला