'ऐसा ही रहा तो छोड़ देंगे पुश्तैनी काम', चीनी लाइटों के अतिक्रमण से कुम्हारों के चाक पड़े मंद
Diwali 2026: चाइनीज लाइट के अतिक्रमण से कुम्हारों के चाक मंद पड़ने लगे हैं. जिस वजह से कुम्हार मायूस हैं. रिपोर्ट- अटल बिहारी पांडेय
Published : November 6, 2026 at 6:07 PM IST
गोपालगंज: दीपों का पर्व दीपावली को लेकर जहां बाजार सज-धजकर तैयार हैं. वहीं मिट्टी को अपने पसीने से सींचकर दीये और बर्तन बनाने वाले कुम्हारों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है. कभी त्योहारों के समय दिन-रात चलने वाले कुम्हारों के चाक अब लगभग थम से गए हैं. पारंपरिक मिट्टी के दीयों का स्थान अब चमचमाती रंग-बिरंगी चीनी चाइनीज लाइटों और झालरों ने ले लिया है. इस बदलते दौर में कुम्हार समाज अपने पूर्वजों के इस पारंपरिक व्यवसाय को महज मजबूरी में संभाले हुए है.
कुम्हारों की दर्द
मिट्टी के बर्तन और दीये तैयार करने की प्रक्रिया अब न केवल कठिन बल्कि बेहद खर्चीली हो गई है. कुम्हारों का कहना है कि चिकनी मिट्टी, पकाने के लिए लकड़ी के दामों में अत्यधिक वृद्धि हुई है. लागत का बड़ा हिस्सा सामग्री जुटाने में ही खर्च हो जाता है, जबकि बिक्री के समय लोग उचित दाम देने से परहेज करते हैं.
"पहले की तुलना में मिट्टी के दीयों और पारंपरिक बर्तनों के खरीदारों की संख्या काफी कम हो गई है. लोग घरों को रोशन करने के लिए इलेक्ट्रिक झालरों और चाइनीज उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे स्थानीय कारीगरों की मांग में भारी गिरावट आई है."- नागेंद्र पंडित, कुम्हार
हर साल कम होती जा रही बिक्री
हर साल दीपावली का पर्व आते ही कुम्हारों के मन में अच्छी बिक्री और बेहतर रोजगार की उम्मीद जरूर जगती है, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में वह उम्मीद जल्द ही धुंधली पड़ जाती है. महीनों की हाड़-तोड़े मेहनत के बाद जब तैयार उत्पाद बाजारों में सजते हैं तो मांग में आई कमी उन्हें आर्थिक रूप से तोड़ देती है. बहाली और संरक्षण की बाट जोह रहे कुम्हार समाज ने सरकार से विशेष अपील की है.
"सरकार को इस कुटीर उद्योग को बचाने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए. मिट्टी की उपलब्धता सुलभ कराने, सस्ते दरों पर ईंधन या आधुनिक चाक उपलब्ध कराने और बाजारों में पारंपरिक उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ठोस नीति बनाने की जरूरत है. यदि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ी मिट्टी के बर्तनों की कला से पूरी तरह वंचित हो जाएगी और यह ऐतिहासिक व्यवसाय पूरी तरह बंद हो जाएगा."- अमरेश कुमार प्रजापति, कुम्हार
लोग छोड़ने लगे हैं पुश्तैनी काम
अत्यधिक मेहनत के बावजूद मामूली आमदनी होने के कारण नई पीढ़ी इस पुश्तैनी काम को छोड़ कर अन्य रोजगार की तलाश में मजबूर हो रही है. दीया खरीदने पहुंचे लोग भी मानते हैं कि चाइनीज लाइट के कारण मिट्टी के दीये की मांग कम होती जा रही है. वह कहते हैं, 'यदि यही स्थिति बनी रही तो वह दिन दूर नहीं जब मिट्टी के पारंपरिक बर्तन केवल इतिहास के पन्नों या संग्रहालयों में देखने को मिलेंगे.'
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