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'ऐसा ही रहा तो छोड़ देंगे पुश्तैनी काम', चीनी लाइटों के अतिक्रमण से कुम्हारों के चाक पड़े मंद

मिट्टी की दीये की कम बिक्री से गोपालगंज के कम्हार मायूस ( ETV Bharat )

गोपालगंज: दीपों का पर्व दीपावली को लेकर जहां बाजार सज-धजकर तैयार हैं. वहीं मिट्टी को अपने पसीने से सींचकर दीये और बर्तन बनाने वाले कुम्हारों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है. कभी त्योहारों के समय दिन-रात चलने वाले कुम्हारों के चाक अब लगभग थम से गए हैं. पारंपरिक मिट्टी के दीयों का स्थान अब चमचमाती रंग-बिरंगी चीनी चाइनीज लाइटों और झालरों ने ले लिया है. इस बदलते दौर में कुम्हार समाज अपने पूर्वजों के इस पारंपरिक व्यवसाय को महज मजबूरी में संभाले हुए है.

कुम्हारों की दर्द

मिट्टी के बर्तन और दीये तैयार करने की प्रक्रिया अब न केवल कठिन बल्कि बेहद खर्चीली हो गई है. कुम्हारों का कहना है कि चिकनी मिट्टी, पकाने के लिए लकड़ी के दामों में अत्यधिक वृद्धि हुई है. लागत का बड़ा हिस्सा सामग्री जुटाने में ही खर्च हो जाता है, जबकि बिक्री के समय लोग उचित दाम देने से परहेज करते हैं.