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कुम्हारों ने की इलेक्ट्रिक चाक की मांग, मिट्टी की कमी बनी समस्या, बारिश ने भी व्यापार पर डाला असर

कुम्हारों ने की इलेक्ट्रिक चाक की मांग ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलरामपुर : शारदीय नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी है. नवरात्रि के लिए कुम्हार अपने परिवार के साथ मिट्टी के दीये तैयार करने में जुटे हैं. कुम्हार पारंपरिक तरीके से दीया,कलश और पूजन सामग्री तैयार कर रहे हैं.लेकिन इन सब के बीच कभी मौसम तो कभी आधुनिकता के कारण बिक्री कम होने से कुम्हारों की आर्थिक स्थिति चरमरा रही है. मौजूदा समय में कुम्हार इलेक्ट्रिक चाक की मांग कर रहे हैं,ताकि काम में तेजी लाई जा सके.

पहले हम घड़े बनाते थे, खपरा बनाते थे, कड़ाही बनाते थे बड़े बड़े सामान भी बनाते थे.लेकिन अब समय के हिसाब से छोटा सामान बनाते हैं. जिसका घरेलू उपयोग होता है, पहले हम बड़ी संख्या में खपरा बनाते थे लेकिन अब समय के साथ खपरे का काम बंद होते जा रहा है- बालकेश प्रजापति, माटी कला ब्लॉक अध्यक्ष

मिट्टी के दीये और कलश बनाने में जुटे कुम्हार इस बारे में माटी कला बोर्ड के ब्लॉक अध्यक्ष बालकेश प्रजापति ने कहा कि हमारे पास मिट्टी की समस्या है. साथ ही अपने यहां शासन ने बहुत कम इलेक्ट्रॉनिक चाक वितरण किया. मैंने आवेदन किया है कि जिले के हर ब्लॉक को 100 इलेक्ट्रिक चाक दिया जाए. हमने आज भी पुरानी परंपरा के साथ अपना काम जारी रखा है,लेकिन अब समय बदलाव का है.

कुम्हारों ने की इलेक्ट्रिक चाक की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



पैतृक व्यवसाय को बढ़ा रहे आगे



माटी कला बोर्ड के ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि हमें आज मिट्टी खरीदकर काम करना पड़ता है. मिट्टी का भी पैसा देना पड़ता है. हमारी सरकार से मांग है कि हमें मिट्टी के लिए जमीन उपलब्ध कराया जाए ताकि हम अपने इस पैतृक व्यवसाय को जिंदा रखते हुए आगे बढ़ा सकें.





मिट्टी की कमी बनी समस्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इलेक्ट्रिक चाक की मांग



स्थानीय कुम्हारों का कहना है कि ये उनका पुश्तैनी काम है.लेकिन आधुनिक दौर में पुराने तरीके से दीया समेत दूसरे सामान बनाने में समय लगता है.हमारी मांग है कि हमें इलेक्ट्रिक चाक दिया जाए.

हम बरसों से दशहरा दीपावली के लिए मिट्टी से दीया, कलश और ढकनी बना रहे हैं. हमारे पास सीमेंट का चाक है. लेकिन उससे दीया कलश बनाने में अब परेशानी होती है, शासन के तरफ से अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक चाक मिल जाए तो हमें सुविधा होगी. हमारे परिवार बाल बच्चे का भरण पोषण इसी से हो रहा है- स्थानीय कुम्हार

बारिश ने भी व्यापार पर डाला असर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मौसम की भी पड़ रही मार

आपको बता दें कि आर्थिक तंगी के साथ कुम्हारों को मौसम की भी मार झेलनी पड़ रही है. लगातार बारिश होने के कारण मिट्टी से बने दीये समेत दूसरी चीजें सूख नहीं पा रही हैं.समय पर माल तैयार नहीं होने के कारण अब कुम्हारों की मुश्किल बढ़ चुकी है. क्योंकि नवरात्रि से पहले मौसम का यही हाल रहा तो कुम्हारों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.



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