धनबाद के बेलगड़िया में विस्थापित सैकड़ों कुम्हार की संघर्षपूर्ण कहानी, रोजगार की जद्दोजहद ने पुराने आशियाने में लौटाया
बेलगड़िया में रह रहे सैकड़ों कुम्हार परिवारों ने दीये, कलश और सजावटी सामान बनाने वाली मिट्टी और संसाधन की मांग की. रिपोर्ट नरेंद्र निषाद.
Published : November 6, 2026 at 5:01 PM IST
धनबाद: झरिया में भू-धंसान और अग्नि प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित स्थान पर बसाए गए कुम्हार परिवारों के पुनर्वास की एक अलग तस्वीर सामने आई है. मोहरीबांध कुम्हारपट्टी से बेलगड़िया में विस्थापित किए गए करीब 150 से 200 परिवारों के सामने अब रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. दीपावली आते ही इनमें से कई परिवार एक बार फिर अपने पुराने ठिकाने मोहरीबांध लौट आए हैं.
बेलगड़िया में नहीं पर्याप्त व्यवस्था
मिट्टी के दीये, कलश और सजावटी सामान बनाने के लिए इन्हें मिट्टी की जरूरत है, लेकिन बेलगड़िया में इसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. ऐसे में सुरक्षित आवास मिलने के बावजूद रोजगार की तलाश इन्हें पुराने घरों तक खींच ला रही है.
कुम्हारों की कहानी और उनकी परेशानी
दीपावली का त्योहार है और कुम्हारों के चाक तेजी से घूम रहे हैं. कहीं मिट्टी के दीये बनाए जा रहे हैं, तो कहीं कलश और सजावटी सामान तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन इन कुम्हारों की कहानी सिर्फ त्योहार की तैयारी तक सीमित नहीं है.
त्योहार आते ही पुराने ठिकाने पर पहुंचे कुम्हार
दरअसल, झरिया के भू-धंसान और अग्नि प्रभावित क्षेत्र मोहरीबांध कुम्हारपट्टी से इन परिवारों को सुरक्षित स्थान बेलगड़िया में बसाया गया था. करीब डेढ़ से दो सौ परिवारों का विस्थापन हुआ, लेकिन दीपावली आते ही कई परिवार फिर अपने पुराने ठिकाने पहुंच गए हैं. क्योंकि जिस रोजगार के सहारे इनका परिवार चलता है, उसकी व्यवस्था नए ठिकाने पर नहीं हो पाई है.
बेलगड़िया में रोजगार की नहीं व्यवस्था
बेलगड़िया में रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है. दस-दस, बारह-बारह दिन तक पानी नहीं मिलता. वहां मिट्टी भी नहीं है. हमें आठ-दस किलोमीटर दूर काम के लिए जाना पड़ता है. हमारा पुश्तैनी काम मिट्टी के सामान बनाने का है. मिट्टी और काम करने की जगह मिल जाए तो हम अपना परिवार चला सकते हैं.
बेलगड़िया में नहीं मिल रही मिट्टी
कुम्हारों के सामने सबसे बड़ी परेशानी मिट्टी की उपलब्धता है. मोहरीबांध में जहां एक ट्रैक्टर मिट्टी करीब तीन हजार रुपये में मिल जाती है, वहीं बेलगड़िया में मिट्टी खरीदने के लिए पांच हजार देने के बाजजूद भी मिट्टी नहीं मिल रहा है. इसके अलावा मिट्टी के काम में पानी की भी काफी जरूरत होती है. पर्याप्त पानी और काम करने की जगह नहीं होने से वहां इस पारंपरिक कारोबार को आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है. लिहाजा त्योहार के मौके पर ये परिवार वापस मोहरीबांध में काम करने को मजबूर हैं.
कुम्हारों की सरकार से गुहार
महेंद्र पंडित बताते हैं कि हमारा यही रोजगार है. मिट्टी नहीं मिलेगी तो हम कमाएंगे कैसे, परिवार का पेट कैसे पालेंगे? हमें मिट्टी चाहिए, काम करने का साधन चाहिए. सरकार इसकी व्यवस्था कर दे तो हम अपना काम कर सकते हैं. हमारे पास दूसरा कोई रोजगार नहीं है.
रोजगार की तलाश में पुराने ठिकाने पर लौटना मजबूरी
इस कारोबार में परिवार की महिलाएं भी बराबर की भागीदारी निभाती हैं. मिट्टी गूंथने से लेकर दीये और दूसरे सजावटी सामान बनाने तक महिलाएं दिनभर मेहनत करती हैं. दीपावली इनके लिए साल की बड़ी कमाई का मौका होती है. ऐसे में रोजगार की तलाश में पुराने ठिकाने पर लौटना इनकी मजबूरी बन गई है. इनका कहना है कि बेलगड़िया में मिट्टी और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं तो उन्हें बार-बार पुराने ठिकाने नहीं लौटना पड़ेगा.
दीपावली में कमाई की आस लगाए बैठे कुम्हार परिवार
हमारा यही मिट्टी का काम है, दूसरा कोई रोजगार नहीं है. दीपावली में कुछ कमाई हो जाती है, इसलिए यहां आए हैं. बेलगड़िया में मिट्टी की व्यवस्था कर दी जाए तो हम वहीं रहकर अपना काम कर सकते हैं. हम गरीब लोग हैं, हमें रोजगार चाहिए.
बेलगड़िया में महंगी है मिट्टी
कुम्हार परिवारों का कहना है कि बेलगड़िया में मिट्टी खरीदकर लाने में अधिक खर्च हो रहा है. वहीं, तैयार सामान बेचने के लिए भी बाजार की सुविधा आसानी से उपलब्ध नहीं है. मोहरीबांध में उन्हें मिट्टी भी मिल जाती है और बाजार भी नजदीक है. यही कारण है कि विस्थापन के बाद भी उनका रोजगार पुराने ठिकाने से जुड़ा हुआ है. कुम्हारों की मांग है कि सरकार और जिला प्रशासन पुनर्वास के साथ उनके पारंपरिक रोजगार को बचाने की दिशा में भी पहल करें.
मिट्टी और काम करने की जगह की व्यवस्था की मांग
करीब डेढ़ सौ से दो सौ परिवार यहां से विस्थापित होकर बेलगड़िया गए हैं. वहां मिट्टी खरीदकर लानी पड़ती है, जो काफी महंगी है. यहां मिट्टी भी मिल जाती है और बाजार भी पास में है. सरकार को बेलगड़िया में मिट्टी और काम करने की जगह की व्यवस्था करनी चाहिए. रोजगार मिलेगा तो लोग वहां से वापस क्यों आएंगे?
पुनर्वास में रोजगार का पहलू अब भी चुनौती
दरअसल, पुनर्वास का उद्देश्य सिर्फ लोगों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उनके जीवन और आजीविका को भी पटरी पर लाना है, लेकिन मोहरीबांध के इन कुम्हार परिवारों की परेशानी बता रही है कि इनके पुनर्वास में रोजगार का पहलू अब भी चुनौती बना हुआ है. दीपावली के लिए दीये बनाने की मजबूरी इन्हें पुराने ठिकाने तक ले आई है. अब देखना होगा कि प्रशासन इनके पुश्तैनी कारोबार को बचाने और बेलगड़िया में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाता है.
कुम्हारों की जिंदगी में कब आएगी खुशहाली
एक तरफ झरिया के अग्नि और भू-धंसान प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर बसाने की कवायद हुई, तो दूसरी तरफ रोजगार की समस्या ने उनके पुनर्वास को अधूरा बना दिया है. मिट्टी के दीये बनाकर दूसरों के घरों को रोशन करने वाले इन कुम्हारों की अपनी जिंदगी में खुशहाली तभी आएगी, जब इन्हें घर के साथ रोजगार का भी ठोस सहारा मिलेगा.
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