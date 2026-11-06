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धनबाद के बेलगड़िया में विस्थापित सैकड़ों कुम्हार की संघर्षपूर्ण कहानी, रोजगार की जद्दोजहद ने पुराने आशियाने में लौटाया

धूप में दीए सुखाता एक बुजुर्ग कुम्हार ( ETV BHARAT )

धनबाद: झरिया में भू-धंसान और अग्नि प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित स्थान पर बसाए गए कुम्हार परिवारों के पुनर्वास की एक अलग तस्वीर सामने आई है. मोहरीबांध कुम्हारपट्टी से बेलगड़िया में विस्थापित किए गए करीब 150 से 200 परिवारों के सामने अब रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. दीपावली आते ही इनमें से कई परिवार एक बार फिर अपने पुराने ठिकाने मोहरीबांध लौट आए हैं.

बेलगड़िया में नहीं पर्याप्त व्यवस्था