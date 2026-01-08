ETV Bharat / state

यूपी होगा प्लास्टिक मुक्त, पॉलीथिन की जगह लेंगे गाय के गोबर से बने गमले

7000 गोशालाओं में गोबर से बने गमले का उत्पादन किया जाएगा.

यूपी होगा प्लास्टिक मुक्त
यूपी होगा प्लास्टिक मुक्त (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 8, 2026 at 10:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. आत्मनिर्भर गोशाला मॉडल के तहत प्रदेश में पौधरोपण के लिए अब पॉलीथीन की जगह गोबर से बने ऑर्गेनिक गमलों का इस्तेमाल करने की तैयारी है. प्रदेश की करीब 7000 गोशालाओं में बड़े पैमाने पर इन गमलों का उत्पादन किया जाएगा. इससे हर जिले में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और गो पालकों के लिए अवसर बनेंगे. इसके लिए उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग ने एक विशेष योजना तैयार की है.

उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि वृहद पौधरोपण अभियान में पौधों को पॉलीथीन के स्थान पर गोबर के गमलों में रोपित करने की योजना बनाई जा रही है. आयोग का प्लान है कि इस वर्ष गोबर के लगभग पांच करोड़ गमलों का निर्माण कर अभियान को शुरू किया जाए. योजना को लेकर वन मंत्री डॉ. अरुण सक्सेना से मिलकर विचार-विमर्श किया गया. तय किया गया है कि नर्सरियों में बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक गमले का प्रयोग शुरू किया जाएगा.

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम: श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि पांच करोड़ गमलों के निर्माण का यह काम प्रदेश के प्रत्येक जनपद में महिला स्वयं सहायता समूह और युवा उद्यमियों के माध्यम से कराया जाएगा. इससे स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन संभव हो सकेगा. यह पहल गोवंश संरक्षण, पोषण सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और आत्मनिर्भर गोशालाओं की दिशा में एक ठोस कदम साबित होगा.

गो सेवा आयोग के ओएसडी डॉ. अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि वृहद पौधरोपण अभियान में गोबर से बने ऑर्गेनिक कम्पोस्ट वाले गमलों का उपयोग किया जाएगा, जिससे प्लास्टिक कचरे में कमी आएगी और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ेगी. इस पहल के माध्यम से प्लास्टिक मुक्त उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी और प्रदेश की सभी गोशालाओं को आजीविका से जोड़ा जा सकेगा.

यूपी होगा प्लास्टिक मुक्त
यूपी होगा प्लास्टिक मुक्त (Photo Credit: up Cow Service Commission)
डॉ. अनुराग श्रीवास्तव नेबताया कि गोबर से बने ये ऑर्गेनिक गमले पौधरोपण के बाद जमीन में खुद विलीन हो जाते हैं, जिससे पौधों की जड़ों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता. प्रारंभिक अवस्था में उन्हें एक वर्ष तक आवश्यक पोषण भी प्राप्त होता है. इससे पौधों के जीवित रहने की दर में वृद्धि होगी और पौधरोपण अभियानों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी. आयोग का मानना है कि इस पहल से सिर्फ पर्यावरण संरक्षण ही नहीं होगा, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों की सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित होगी.


यह भी पढ़ें: बेकार प्लास्टिक का दोबारा इस्तेमाल करेंगी बनारस की ग्राम पंचायतें, कमाई के साथ सफाई भी

यह भी पढ़ें: स्वच्छता की अनूठी मुहिम...प्लास्टिक कचरा लाओ और चाय-नाश्ता पाओ

TAGGED:

UP GOVERNMENT
PLASTIC FREE IN UP
POTS MADE FROM COW DUNG
UP NEWS
UTTAR PRADESH WILL PLASTIC FREE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.