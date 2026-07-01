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वाराणसी में गड्ढे, पानी, सीवर और प्रशासनिक दावों की पोल; देखिए जलभराव की ग्राउंड रिपोर्ट

वाराणसी में 400 छोटे-बड़े नालों की मरम्मत की जा रही है. सीवर की साफ सफाई की जा रही है, ताकि जलभराव न हो.

Varanasi Water Logging Condition
नगर निगम बरसात से पहले करा रहा साफ-सफाई. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 11:05 AM IST

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वाराणसी : वाराणसी में जलभराव, सीवर चोक की समस्या को देखते हुए इस बार नगर निगम ने स्मार्ट मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत शहर में मौजूद लगभग 400 छोटे-बड़े नालों की मरम्मत की जा रही है. सीवर की साफ सफाई की जा रही है, ताकि बरसात लोगों के लिए आफत ना बने. 8 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए खर्च किया जा रहा है. देखिए प्रतिमा तिवारी की ख़ास रिपोर्ट...

बड़ी बात यह है कि इस बार निगरानी के लिए जहां क्विक रैपिड रिस्पांस टीम बनी है तो वही जीपीएस और ऑनलाइन ट्रैकिंग के जरिए नालों की सफाई को दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन नगर निगम के दावों के बीच जमीनी हकीकत क्या है क्या वाकई इस बार बरसात बनारस के लोगों के लिए आफत नहीं बनेगी. इसकी हकीकत जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से सच्चाई जानी.

Varanasi Water Logging Condition
वाराणसी में 400 छोटे-बड़े नालों की मरम्मत की जा रही है. (ईटीवी भारत)

दरअसल,बारिश की दस्तक जहां गर्मी से लोगों को राहत देती है तो वहीं सिस्टम के लापरवाही यह राहत लोगों के लिए आफत में बदल देती है. बरसात के दिनों में सड़कों पर जल जमाव सीवर चोक लेने की समस्या और नालियों का ओवरफ्लो होना राहगीरों से लेकर के कॉलोनी मोहल्ले में रहने वाले लोगों की परेशानी का सबक बन जाता है.

उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों के साथ वाराणसी में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है, लेकिन वाराणसी नगर निगम का इस बार दावा है कि लगभग यह समस्याएं समाप्त हो जाएगी और वाराणसी में इस बार जलजमाव और सीवर ओवरफ्लो जैसी समस्या से दो-चार नहीं होगा.

Varanasi Water Logging Condition
वाराणसी में 400 छोटे-बड़े नालों की मरम्मत की जा रही है. (ईटीवी भारत)

इन वादों की हकीकत जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम भदैनी मोहल्ले पहुंची, भदैनी बनारस के पक्के माहौल का वो मोहल्ला है, जहाँ लगातार सीवर की समस्या को लेकर के स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा रही है.

सीवर की दिक्कत लोगों के लिए मुसीबत

जब हम वहां पहुंचे, तो लोगों ने सीवर के साथ पीने के पानी की समस्या का भी जिक्र किया और बताया कि "बीते लगभग 2 से 3 सालों से वह इस समस्या से जूझ रहे हैं. मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि नगर निगम सिर्फ कागजों पर काम करती है. हकीकत के धरातल पर कोई काम नहीं होता. महापौर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम जनता की समस्याओं को दूर नहीं करते. हमारे मोहल्ले में बीते कई सालों से सीवर की समस्या है सीवर ठीक करने के नाम पर गड्ढे खोदे जाते हैं और उन्हें ठीक से सही नहीं किया जाता, अब तक कई बच्चे उसमें गिर करके घायल भी हो चुके हैं. गाड़ी ले जाने वालों के लिए मुसीबत और भी ज्यादा है."

टेम्परेरी होता है काम

मोहल्ले के रहने वाले युवक कहते हैं कि, हमने सब प्रयास कर लिया है, पार्षद से अपनी शिकायत दर्ज करा दी, कई कई बार नगर निगम में भी हम लोगों ने अपनी दुश्वारियां को बताया लेकिन हमारे समस्या का अब तक समाधान नहीं हुआ. बहुत विरोध करने के बाद एक टेंपरेरी टीम आती है और टेंपरेरी काम करके चली जाती है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन आज तक नहीं मिला. जिसका परिणाम है कि बरसात के समय सीवर नाला ओवरफ्लो होने लगता है गली में पानी जमा हो जाता है बच्चों का स्कूल जाना महिलाओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है. यही नहीं इस वजह से पीने के पानी की भी समस्याएं बढ़ जाती हैं. आज भी शिकायत करने पर टेंपररी काम किया जा रहा है.

Varanasi Water Logging Condition
वाराणसी में नालों की मरम्मत की जा रही है. (ईटीवी भारत)

महिलाएं दूषित पानी को लेकर हैं परेशान

यहां रहने वाली औरतें भी ख़ासा नाराज़ हैं. उनका कहना है कि अब हमें लगता है कि नगर निगम जाकर के अधिकारियों के सामने विरोध करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है. महिलाओं ने कहा कि हम दूसरे मोहल्ले में लोगों से पानी ले जाकर के अपने घर का काम चलाते हैं, लेकिन कोई कितने दिन हमारी मदद करेगा, जो पानी हमें आता है वह बेहद गंदा आता है.

उन्होंने कहा कि आपके सामने हमने यह जो पानी रखा है यह नल से आने वाला है यह कितना गंदा है और कितनी बदबू है. पानी से नहीं कपड़े धोने जा सकते हैं ना ही किसी काम में इसका प्रयोग किया जा सकता है.

Varanasi Water Logging Condition
सीवर की साफ सफाई की जा रही है, ताकि जलभराव न हो. (ईटीवी भारत)

कई सालों से है समस्या सुधरने का इंतज़ार

उन्होंने कहाकि "हमारे सामने कई तरीके की समस्याएं है. एक तो सीवर बना नहीं है, बरसात में यह बहने लगता है. जिसकी वज़ह से जो सप्लाई का पानी आता है, वह भी गंदा होता है और रेगुलर पानी भी नहीं आता. पानी के लिए भी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है. और जब पानी आता है तो इतना गंदा आता है कि किसी भी काम में इसका प्रयोग नहीं कर सकते. यहां के लोगों का कहना है कि विभाग सिर्फ वादे करते हैं, पैसे खर्च करके कुछ और काम कर रहे होंगे. हमारे मोहल्ले की समस्या का तो समाधान अब तक नहीं हुआ. हमारी मांग है कि हमारी समस्या का समाधान कर दें, क्योंकि अभी तो स्थिति खराब है, लेकिन जब बरसात शुरू हो जाएगी तो यहां और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा."

कई मोहल्लों के यही हैं हालात

बताते चलें कि बनारस में पक्के माहौल लगायत अलग-अलग कई ऐसे मोहल्ले हैं, जहां सीवर की समस्या की तमाम शिकायतें रहती हैं. सीवर की वज़ह से पीने के पानी के लिए भी लोगों को परेशान होना पड़ता है. उदाहरण के रूप में देखें तो जलाली पूरा, रामरेपुर तरना कई ऐसे मोहल्ले हैं, जहां जलभराव की समस्या को लेकर लोग परेशान हैं.

वहीं इस बाबत नगर निगम के अधिकारियों की मानें, तो उनका कहना है कि, "जलभराव की समस्या इस बार बनारस के लोगों को नहीं देखने मिलेगी. उसको लेकर हम लोगों ने स्मार्ट प्लानिंग के तहत काम किया है और शहर में मौजूद लगभग 400 नाली को साफ करने का टारगेट लिया है. 97 फीसदी काम पूरा हो चुका है. हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि इस बार वाराणसी में जलभराव जैसी दिक्कत बरसात में लोगों को नहीं मिलेगी."

97 फ़ीसदी नाले हुए साफ़, जलभराव से मिलेगी मुक्ति

नगर निगम की मानें, तो शहर में कुल 386 छोटे-बड़े नालों में से 364 नालों की सिल्ट सफाई की जा चुकी है. नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने अवशेष नालों की सफाई के लिए तीन दिनों का अल्टीमेटम दिया है. निगम की तैयारी को देखते हुए इस बार शहरवासियों को जलजमाव की भीषण समस्या से बड़ी राहत मिलने जा रही है. ककरमत्ता, भेलूपुर, पाण्डेयपुर, आदमपुर, सिगरा, नारायणपुर, नेवादा, भगवानपुर, लेढ़पुर, अलईपुरा, लोहता, लहरतारा, सारनाथ, नदेसर, जेतपुरा, कंदवा, सुसवाही, हुकुलगंज, शिवपुरवा, शिवपुर, दीनापुर, चौकाघाट, मंडुवाडीह, पुराना रामनगर और फुलवरिया, वरुणापार, सारनाथ, भेलूपुर, दशाश्वमेध, आदमपुर, रामनगर और ऋषि माण्डवी लगायत अन्य जोन के सभी चिह्नित नालों से गाद निकालकर आवश्यक मरम्मत कार्य पूर्ण कर लिया गया है.

डिजिटल कैमरों से की जा रही निगरानी बनी रिस्पॉन्स टीम

जन संपर्क अधिकारी ने बताया कि, नालों में सफाई कार्य के निगरानी के लिए डिजिटल कैमरों जीपीएस के माध्यम से सीधे निगरानी की जा रही है. इसके साथ ही क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाई जा रही है. जिसके ज़रिए समस्याओं का समाधान महज चार घंटे के भीतर किया जाएगा.एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत पहले प्रयोग के तौर पर गंगा घाट से सटे हुए राजघाट से लेकर अस्सी घाट तक के कुल 25 वार्डों में शुरू होगा. इन वार्डों में एक विशेष फोन नंबर दिया जाएगा, जहां लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं और 4 घंटे के भीतर समस्या का समाधान हो जाएगा.

बता दें कि यदि यह प्रयोग पूरी तरह सफल रहता है, तो वाराणसी पूरे उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला नगर निगम बन जाएगा, जो मात्र चार घंटे के भीतर जनशिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण करने का रिकॉर्ड अपने नाम करेगा.

178 लाख रुपए से तैयार हो रही सीवर लाइन

महापौर अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि, सीवर की समस्या को दूर करने के लिए आदमपुर जोन के दो वार्ड में सीवर लाइन बिछाने के कार्य का शुरू किया गया है. यहां 178.98 लाख रुपये के लागत से मुख्य सीवर लाइन को तैयार किया जाएगा. जिससे क्षेत्र के लगभग 50 हजार से अधिक परिवार सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे और उन्हें लंबे समय से चली आ रही जलभराव व गंदगी की समस्या से स्थाई निजात मिलेगी.

उन्होंने बताया कि, आगामी मॉनसून के मद्देनजर शहर में जलभराव की स्थिति के दौरान किसी भी अप्रिय दुर्घटना को रोकने के लिए नगर निगम बेहद सख्त है. मॉनसून के दौरान सड़कों पर जलभराव होने की स्थिति में यदि कोई खुला या क्षतिग्रस्त मैनहोल अथवा गली पिट पाया गया, तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों ने यह संज्ञान में लाया गया था कि भारी बारिश के दौरान सड़कों पर पानी भर जाने से टूटे या खुले मैनहोल दिखाई नहीं देते, जिससे आम जनता के साथ कोई भी बड़ी दुर्घटना होने की आशंका हमेशा बनी रहती है.

इसके अलावा खुले कवरों के कारण शहर की ड्रेनेज और सफाई व्यवस्था के संचालन में भी भारी रुकावटें पैदा होती हैं. इसको गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले समस्त मैनहोल, गली पिट और ड्रेनेज कवरों का तत्काल व्यापक सर्वे कराएं.

सर्वे के दौरान जो भी कवर क्षतिग्रस्त, टूटे या गायब पाए जाएं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर अविलंब ठीक कराना सुनिश्चित करें.

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