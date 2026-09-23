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बारिश की वजह से सड़क में गड्ढा होना स्वाभाविक, जल्द शुरू होगी मरम्मत : अरुण साव

साव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 'सेवा संकल्प अभियान' चलाया जा रहा है. इस दौरान जिले में लगभग 6 लाख से अधिक दीप जलाकर प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी गईं और रक्तदान शिविर सहित 13 विभिन्न प्रकार के जनहितैषी अभियान संचालित किए जा रहे हैं.

कोरबा: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव मंगलवार को कोरबा जिले के प्रवास पर रहे. इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में सेवा संकल्प अभियान के समीक्षा की अभियान की तैयारी और अब तक की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए सड़क, जल जीवन मिशन और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त की.

बारिश के कारण गड्ढा होना सामान्य

सड़कों की स्थिति और मरम्मत के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि बारिश के कारण सड़कों पर गड्ढा होना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर रखी है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 15 अक्टूबर तक सभी सड़कों को गड्ढा-मुक्त कर दिया जाए. उन्होंने पिछले ढाई वर्षों में लोक निर्माण विभाग को मिली 12,666 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति का हवाला देते हुए कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर पुल-पुलियों, भवनों और नई सड़कों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. भविष्य में जरूर इस योजना का लाभ शहर वासियों को मिलेगा.

ब्लड डोनेशन वैन को हरी झंडी (ETV Bharat Chhattisgarh)

लोगों को धीरे-धीरे समझ आएगा मल्टी लेवल का महत्व

​कोरबा में मल्टी-लेवल पार्किंग के उपयोग को लेकर पूछे गए सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि कोई भी नई योजना शुरू होने पर उसका महत्व लोगों को धीरे-धीरे समझ आता है. इससे यातायात व्यवस्था बेहतर होगी.

इसके अलावा, जल जीवन मिशन में हुई देरी और समस्याओं के लिए कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार इसे तेजी से सुधारने और हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है.

डिप्टी सीएम अरुण साव (ETV Bharat Chhattisgarh)

ब्लड डोनेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

जिले में रक्तदान को प्रोत्साहित करने और जरूरतमंद मरीजों को समय पर सुरक्षित रक्त उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कलेक्ट्रेट परिसर में जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित आधुनिक और पूर्णतः वातानुकूलित ब्लड डोनेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

डीएमएफ मद से प्राप्त इस आधुनिक ब्लड डोनेशन वैन के माध्यम से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा सकेगा. वैन में रक्तदान के लिए आवश्यक सुविधाओं के साथ आधुनिक रक्तदान काउच उपलब्ध हैं. रक्तदाताओं को सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध होगा.