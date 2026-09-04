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सड़कों पर गड्ढे या गड्ढों में सड़क! हरिद्वार, ऋषिकेश में रोड्स बदहाल, लोगों की परेशानी बढ़ी

ऋषिकेश/हरिद्वार: उत्तराखंड के दो बड़े शहरों की सड़कें इन दिनों चर्चाओं में है. इनमें से एक शहर ऋषिकेश है. ऋषिकेश में तपोवन मार्ग बदहाल है. यहां की सड़के गड्ढों में तब्दील हो गई हैं. वहीं, दूसरा शहर हरिद्वार है. हरिद्वार के सराय बाईपास रोड भी खस्ताहाल है. यहां की सड़कों पर भी गड्ढे ही गड्ढे हैं. जिसके कारण लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं.

ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश ने शहर की सड़कों की बदहाली को और उजागर कर दिया है. बरसात के इस मौसम में मुख्य मार्गों से लेकर अंदरूनी सड़कों तक जगह-जगह डामर उखड़ चुका है और सड़कें गहरे गड्ढों में तब्दील हो गई हैं. ऋषिकेश से तपोवन तक जाने वाले मार्ग पर कई स्थानों पर सड़क की स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है. सड़क पर बने गड्ढों और उखड़े डामर के कारण वाहन चालकों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों के साथ-साथ ऋषिकेश आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए भी यह मार्ग परेशानी का कारण बना हुआ है.

सबसे ज्यादा खतरा बारिश के दौरान बढ़ जाता है. लगातार बारिश होने पर सड़क के गहरे गड्ढों में पानी भर जाता है. जिससे उनकी वास्तविक गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता. ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों के लिए अचानक गड्ढे में पहिया जाने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है. कई स्थानों पर वाहन चालकों को पानी से भरे गड्ढों से बचने के लिए अचानक दिशा बदलनी पड़ती है, जिससे भी हादसे की आशंका बढ़ जाती है.