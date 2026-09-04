सड़कों पर गड्ढे या गड्ढों में सड़क! हरिद्वार, ऋषिकेश में रोड्स बदहाल, लोगों की परेशानी बढ़ी
लगातार हो रही भारी बारिश ने शहरों की सड़कों की बदहाली को और उजागर कर दिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 4, 2026 at 1:36 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 3:23 PM IST
ऋषिकेश/हरिद्वार: उत्तराखंड के दो बड़े शहरों की सड़कें इन दिनों चर्चाओं में है. इनमें से एक शहर ऋषिकेश है. ऋषिकेश में तपोवन मार्ग बदहाल है. यहां की सड़के गड्ढों में तब्दील हो गई हैं. वहीं, दूसरा शहर हरिद्वार है. हरिद्वार के सराय बाईपास रोड भी खस्ताहाल है. यहां की सड़कों पर भी गड्ढे ही गड्ढे हैं. जिसके कारण लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं.
ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश ने शहर की सड़कों की बदहाली को और उजागर कर दिया है. बरसात के इस मौसम में मुख्य मार्गों से लेकर अंदरूनी सड़कों तक जगह-जगह डामर उखड़ चुका है और सड़कें गहरे गड्ढों में तब्दील हो गई हैं. ऋषिकेश से तपोवन तक जाने वाले मार्ग पर कई स्थानों पर सड़क की स्थिति बेहद खराब बताई जा रही है. सड़क पर बने गड्ढों और उखड़े डामर के कारण वाहन चालकों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय लोगों के साथ-साथ ऋषिकेश आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए भी यह मार्ग परेशानी का कारण बना हुआ है.
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सबसे ज्यादा खतरा बारिश के दौरान बढ़ जाता है. लगातार बारिश होने पर सड़क के गहरे गड्ढों में पानी भर जाता है. जिससे उनकी वास्तविक गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता. ऐसे में दोपहिया वाहन चालकों के लिए अचानक गड्ढे में पहिया जाने से दुर्घटना का खतरा बना रहता है. कई स्थानों पर वाहन चालकों को पानी से भरे गड्ढों से बचने के लिए अचानक दिशा बदलनी पड़ती है, जिससे भी हादसे की आशंका बढ़ जाती है.
लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई स्थानों पर सड़क का डामर उखड़ा है. बारिश का दौर थमने के बाद क्षतिग्रस्त हिस्सों का निरीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर सुधारीकरण और पैचवर्क कराया जाएगा.
-भीर्गुनाथ, अधिशाषी अभियंता, लोनिवि
हरिद्वार न्यू सराय बाईपास रोड की बदहाल हालत से स्थानीय लोगों और राहगीरों की परेशानी बढ़ गई है. हरिद्वार शहर को आसपास के कई गांवों से जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क पर फिर से गहरे गड्ढे हो गए हैं. आरोप है कि गड्ढों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं.
स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों का आरोप है कि गड्ढों के कारण कभी बैटरी रिक्शा पलट जाते हैं. कभी दुपहिया वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं. यही हाल पुरानी सराय रोड का भी हो गया है.
सराय रोड हरिद्वार शहर को 40 से ज्यादा गांवों से जोड़ती है. इसके अलावा इस सड़क लगती हरीलोक, राजलोक, ट्रांसपोर्ट नगर और सराय गांव जैसी तमाम छोटी बड़ी कॉलोनियों में करीब 20 हजार से ज्यादा की आबादी निवास करती है.
हरिद्वार जिले में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए सर्वे कर लिया गया है. टेंडर की प्रक्रिया भी गतिमान है. 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक मिशन मोड में क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण और मरम्मत का कार्य किया जाएगा. जहां पर सड़कों में बड़े गड्ढे हैं फिलहाल उन्हें भरने का कार्य किया जा रहा है. बारिश कम होने के बाद कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी सभी विभागों को दिए गए हैं. कुंभ मेले के बजट से सराय बाईपास रोड की समस्या का समाधान भी किया जाएगा. इस पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कार्य शुरू कर दिया है.
-मयूर दीक्षित, डीएम हरिद्वार
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