पौड़ी में रेडी टू यूज कोल्ड मिक्स मटेरियल से सड़कें बनी चकाचक, हादसे टालने RTO ने कसी कमर

पौड़ी: नगर क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है. अब सड़कों पर छोटे-बड़े गड्ढों को भरने के लिए 'इंस्टेंट पॉटहोल रिपेयर रेडीमिक्स' का उपयोग किया जा रहा है. यह एक रेडी-टू-यूज कोल्ड मिक्स मटेरियल है, जिसे गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती. इससे गड्ढों की मरम्मत बेहद कम समय में पूरी हो जाती है और सबसे बड़ी बात मरम्मत के तुरंत बाद यातायात सुचारू रूप से चालू किया जा सकता है. जिससे लोगों को जाम और असुविधा से राहत मिलेगी.आरटीओ विमल पांडे ने बताया कि ये तकनीक हादसों पर लगाम लगाएगी.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशभर में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने और सड़क सुरक्षा कार्यों में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं. इसी क्रम में जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा बैठक में लिए गए निर्णय को अब धरातल पर लागू किया गया है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी और समय पर गड्ढों की मरम्मत कर दुर्घटनाओं की आशंका कम करना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि छोटे-छोटे गड्ढों को कम समय में भरने और आमजन को सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराने के लिए नगर क्षेत्र में इंस्टेंट पॉटहोल रिपेयर रेडीमिक्स तकनीक का प्रयोग शुरू कर दिया गया है.