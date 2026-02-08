पौड़ी में रेडी टू यूज कोल्ड मिक्स मटेरियल से सड़कें बनी चकाचक, हादसे टालने RTO ने कसी कमर
उत्तराखंड में सड़कों पर गड्ढे हादसों को दावत देते हैं. ऐसे में अब इन गड्ढों को भरने का कार्य हो रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 8, 2026 at 12:14 PM IST|
Updated : February 8, 2026 at 12:43 PM IST
पौड़ी: नगर क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है. अब सड़कों पर छोटे-बड़े गड्ढों को भरने के लिए 'इंस्टेंट पॉटहोल रिपेयर रेडीमिक्स' का उपयोग किया जा रहा है. यह एक रेडी-टू-यूज कोल्ड मिक्स मटेरियल है, जिसे गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती. इससे गड्ढों की मरम्मत बेहद कम समय में पूरी हो जाती है और सबसे बड़ी बात मरम्मत के तुरंत बाद यातायात सुचारू रूप से चालू किया जा सकता है. जिससे लोगों को जाम और असुविधा से राहत मिलेगी.आरटीओ विमल पांडे ने बताया कि ये तकनीक हादसों पर लगाम लगाएगी.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशभर में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने और सड़क सुरक्षा कार्यों में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए हैं. इसी क्रम में जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा बैठक में लिए गए निर्णय को अब धरातल पर लागू किया गया है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी और समय पर गड्ढों की मरम्मत कर दुर्घटनाओं की आशंका कम करना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि छोटे-छोटे गड्ढों को कम समय में भरने और आमजन को सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराने के लिए नगर क्षेत्र में इंस्टेंट पॉटहोल रिपेयर रेडीमिक्स तकनीक का प्रयोग शुरू कर दिया गया है.
सड़कों पर गड्ढे दुर्घटनाओं का बड़ा कारण होते हैं, विशेषकर दोपहिया चालकों के लिए यह बेहद खतरनाक है. इंस्टेंट पॉटहोल रिपेयर तकनीक से कम समय में रोड मरम्मत कार्य संभव हो रहा है. जिससे यातायात बाधित भी नहीं होता और सड़क सुरक्षा बढ़ती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.
विमल पांडे, आरटीओ, पौड़ी
नगर क्षेत्र में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए शुरू किया गया इंस्टेंट पॉटहोल रिपेयर अभियान अब तेजी पकड़ चुका है. प्रशासन द्वारा रेडी-टू-यूज कोल्ड मिक्स मटेरियल से गड्ढों की तुरंत मरम्मत की जा रही है, जिससे बिना ट्रैफिक रोके सड़कें दुरुस्त हो रही हैं. इस अभियान को गति देने में परिवहन विभाग की अहम भूमिका सामने आई है. विभाग ने सड़क सुरक्षा के तहत दुर्घटना संभावित स्थानों पर गड्ढों को चिन्हित कर त्वरित मरम्मत के लिए संबंधित विभागों से समन्वय किया, ताकि हादसों की आशंका कम की जा सके.
खासतौर पर यह पहल दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है. अभियान के तहत अब तक बुआखाल वाली सड़क,विकासखंड पौड़ी मार्ग,कंडोलिया जाने वाला मार्ग, श्रीनगर रोड,बस स्टेशन क्षेत्र के कई स्थान पर गड्ढों को भरकर सड़कें दुरुस्त की जा चुकी हैं. सड़क मरम्मत के दौरान परिवहन विभाग ने नगर निकायों और लोक निर्माण विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य को प्राथमिकता के आधार पर तेजी से पूरा कराया.
