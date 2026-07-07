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ए भाई, जरा देखकर चलो...! बारिश से राजधानी की सड़कें बदहाल, कहीं सड़कें धंसी, कहीं गहरे गड्ढे

प्री-मानसून की पहली बारिश से शुरू हुआ सड़कों के धंसने का सिलसिला लगातार जारी है.

रास्ते में हुआ गड्ढा
रास्ते में हुआ गड्ढा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 7, 2026 at 3:31 PM IST

6 Min Read
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जयपुर : जयपुर की सड़कों पर चलते समय नजरें दाएं-बाएं आगे-पीछे के साथ नीचे रखना भी जरूरी हो गया है. वजह है बारिश के बाद शहर की सड़कों का लगातार धंसना. बारिश की परीक्षा में शहर का सड़क और ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो गया. शहर में 27 से ज्यादा स्थानों पर सड़कें धंसने की तस्वीरें सामने आईं. कहीं 25 फीट लंबे और 10 फीट गहरे गड्ढे बन गए, तो कहीं पूरी सड़क कटाव में चली गई. कई जगह वाहन फंस गए और लोगों को जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ा.

बारिश ने खोल दी करोड़ों के विकास कार्यों की पोल : बारिश ने केवल सड़कें नहीं तोड़ीं, बल्कि उन दावों की भी परतें भी उधेड़ दीं, जिनमें मजबूत सड़क, बेहतर ड्रेनेज और मानसून तैयारियों की बात कही जा रही थी. प्री-मानसून की पहली बारिश से शुरू हुआ सड़कों के धंसने का सिलसिला लगातार जारी है. टोंक रोड पर 25 फीट लम्बा और 7 फीट गहरे गड्ढे से ये तस्वीरें शुरू हुई. गोपालपुरा बायपास पर टैंकर पलटने जैसी घटना भी सामने आई. इसके बाद गंगा-जमुना पेट्रोल पंप के सामने कार गड्ढे में समा गई. गोपालपुरा बायपास स्थित परमहंस धाम के सामने ड्रेनेज लाइन टूटने से सड़क धंस गई. शिप्रा पथ पर शांति नगर जाने वाली सड़क बीच से कट गई. सिरसी रोड, कालवाड़ रोड, सांगानेर, मांग्यावास, सूर्य नगर तिराहा और मानसरोवर सहित कई इलाकों में सड़कें टूटने और धंसने की घटनाएं सामने आईं.

बारिश से राजधानी की सड़कें बदहाल (ETV Bharat Jaipur)

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सिरसी रोड: छह महीने पहले बनी सड़क पहली बारिश में बिखर गई : सबसे गंभीर स्थिति सिरसी रोड पर देखने को मिली. वैशाली से अजमेर रोड होते हुए रिंग रोड तक शहर को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क पर करीब 20 मीटर हिस्सा दो भागों में बंट गया. डेढ़ किलोमीटर के दायरे में पांच बड़े गड्ढे बन गए. बालाजी हॉस्पिटल के सामने 500 मीटर के भीतर ही आठ फीट तक गहरे गड्ढे दिखाई दिए. यहां जेडीए की टीम पहुंचने से पहले लोगों ने खुद कांटेदार झाड़ियां लगाकर ट्रैफिक को दूसरी ओर मोड़ा, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो. पहली तेज बारिश ने सड़क की परतों के साथ निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े कर दिए. सिरसी रोड पर पहले सीवर लाइन डाली गई, उसके बाद सड़क बनी. छह महीने बाद फिर ड्रेनेज सिस्टम डालने के लिए सड़क दोबारा खोद दी गई. इसके बाद नई सड़क बनी, लेकिन पहली ही बारिश में धंस गई. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सड़क बार-बार खोदी जाती है तो उसकी गुणवत्ता और जवाबदेही किसकी रहती है?

ड्रेनेज सिस्टम की कमी से जलाशय बनी सड़कें
ड्रेनेज सिस्टम की कमी से जलाशय बनी सड़कें (ETV Bharat Jaipur)

गलती बारिश की नहीं, निर्माण की :

  1. रोड पर कई तकनीकी खामियां छोड़ी जा रही
  2. जहां पानी भरने की आशंका, वहां पर्याप्त ड्रेनेज चैंबर नहीं बनाए गए
  3. सड़क के दूसरी ओर पानी निकालने के लिए क्रॉस ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं की गई
  4. कई चैंबर सड़क की सतह से ऊंचे बना दिए गए, जिससे पानी सड़क पर ही भरता है
  5. चैंबरों पर लोहे की जाली की जगह सीमेंट के फेरो कवर लगा दिए गए, जिससे पानी का बहाव बाधित हुआ
  6. निर्माण के दौरान मिट्टी सही तरीके से नहीं हटाई गई जो ड्रेनेज लाइन में भरती चली गई
  7. निर्धारित मानकों से कम जीएसबी, डब्ल्यूएमएम और डामर की परतें बिछाई गईं

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कार गड्ढे में लटकी : आतिश मार्केट के पास गोपालपुरा बायपास पर ड्रेनेज लाइन का जॉइंट खुलने से मिट्टी बह गई और सड़क धंस गई. वहां खड़ी एक कार गड्ढे में लटक गई. पुलिस ने क्रेन बुलाकर वाहन को बाहर निकाला. राहत की बात रही कि उस समय कार में कोई नहीं था. बाद में जेडीए ने मिट्टी डालकर और कट्टे लगाकर अस्थायी रूप से रास्ता चालू कराया.

सिरसी रोड पर 6 महीने पहले डली सड़क उधड़ी
सिरसी रोड पर 6 महीने पहले डली सड़क उधड़ी (ETV Bharat Jaipur)

50 मीटर में दो जगह सड़क बैठी : वहीं, मानसरोवर के शिप्रा पथ स्थित शांति नगर जाने वाली सड़क पर करीब 15 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा गड्ढा बन गया. इससे स्कूल बसों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हुई. पास ही फुटपाथ के नीचे की मिट्टी बहने से दीवार लटक गई. जांच में पता चला कि भूखंडस्वामी ने बिना सही नींव के दीवार बना दी थी. जेडीए ने उसे नोटिस जारी किया है.

यहां भी बिगड़े हालात :

  1. गोपालपुरा बायपास स्थित परमहंस धाम के सामने ड्रेनेज लाइन टूटने से सड़क धंस गई
  2. ब्रह्मपुरी बस स्टैंड के सामने सुबह से सीवर लाइन उफन रही
  3. जामडोली के विनायक विहार में सीवर लाइन डालने के बाद सड़क नहीं बनाई गई.

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किसने बनाई सड़क? जवाब नहीं मिलेगा : हर साल जेडीए करीब 300 करोड़ रुपए और नगर निगम 100 से 125 करोड़ रुपए सड़क निर्माण और नवीनीकरण पर खर्च करते हैं. वहीं, कोई सड़क धंस जाए तो आम नागरिक ये पता नहीं लगा सकता कि उसे किस एजेंसी ने बनाया? किस ठेकेदार ने निर्माण किया और वो अभी डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में है या नहीं? जेडीए की वेबसाइट पर भी सड़कों की सूची अधूरी है और वर्ष 2025 के बाद अपडेट नहीं हुई. नगर निगम की वेबसाइट पर तो ऐसी जानकारी उपलब्ध ही नहीं है. अधिकांश सड़कों पर निर्माण एजेंसी और ठेकेदार का कोई सूचना बोर्ड भी नहीं लगा होता.

मानसरोवर में सीवर लाइन के नजदीक हुआ मिट्टी का कटाव
मानसरोवर में सीवर लाइन के नजदीक हुआ मिट्टी का कटाव (ETV Bharat Jaipur)

जिम्मेदारों का जवाब : नगर निगम के एक्सईएन पीयूष श्रीवास्तव के अनुसार परमहंस धाम के सामने सड़क धंसने से जेडीए का चैंबर और निगम की सीवर लाइन दोनों क्षतिग्रस्त हुए हैं. पहले लाइन की मरम्मत की जाएगी, उसके बाद जेडीए सड़क बनाएगा. उनका कहना है कि केबल डालने के दौरान ड्रिलिंग से चैंबर क्षतिग्रस्त हुआ था. वहीं, जेडीए के एक्सईएन शोएब खान ने बताया कि मानसरोवर और आसपास तीन स्थानों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं. मरम्मत कार्य शुरू कर दिया गया है और एक-दो दिन में सड़क को स्थायी रूप से दुरुस्त कर दिया जाएगा.

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बारिश से राजधानी की सड़कें बदहाल
ROADS AFTER RAIN IN JAIPUR

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