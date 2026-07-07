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ए भाई, जरा देखकर चलो...! बारिश से राजधानी की सड़कें बदहाल, कहीं सड़कें धंसी, कहीं गहरे गड्ढे

जयपुर : जयपुर की सड़कों पर चलते समय नजरें दाएं-बाएं आगे-पीछे के साथ नीचे रखना भी जरूरी हो गया है. वजह है बारिश के बाद शहर की सड़कों का लगातार धंसना. बारिश की परीक्षा में शहर का सड़क और ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो गया. शहर में 27 से ज्यादा स्थानों पर सड़कें धंसने की तस्वीरें सामने आईं. कहीं 25 फीट लंबे और 10 फीट गहरे गड्ढे बन गए, तो कहीं पूरी सड़क कटाव में चली गई. कई जगह वाहन फंस गए और लोगों को जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ा.

बारिश ने खोल दी करोड़ों के विकास कार्यों की पोल : बारिश ने केवल सड़कें नहीं तोड़ीं, बल्कि उन दावों की भी परतें भी उधेड़ दीं, जिनमें मजबूत सड़क, बेहतर ड्रेनेज और मानसून तैयारियों की बात कही जा रही थी. प्री-मानसून की पहली बारिश से शुरू हुआ सड़कों के धंसने का सिलसिला लगातार जारी है. टोंक रोड पर 25 फीट लम्बा और 7 फीट गहरे गड्ढे से ये तस्वीरें शुरू हुई. गोपालपुरा बायपास पर टैंकर पलटने जैसी घटना भी सामने आई. इसके बाद गंगा-जमुना पेट्रोल पंप के सामने कार गड्ढे में समा गई. गोपालपुरा बायपास स्थित परमहंस धाम के सामने ड्रेनेज लाइन टूटने से सड़क धंस गई. शिप्रा पथ पर शांति नगर जाने वाली सड़क बीच से कट गई. सिरसी रोड, कालवाड़ रोड, सांगानेर, मांग्यावास, सूर्य नगर तिराहा और मानसरोवर सहित कई इलाकों में सड़कें टूटने और धंसने की घटनाएं सामने आईं.

बारिश से राजधानी की सड़कें बदहाल (ETV Bharat Jaipur)

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सिरसी रोड: छह महीने पहले बनी सड़क पहली बारिश में बिखर गई : सबसे गंभीर स्थिति सिरसी रोड पर देखने को मिली. वैशाली से अजमेर रोड होते हुए रिंग रोड तक शहर को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क पर करीब 20 मीटर हिस्सा दो भागों में बंट गया. डेढ़ किलोमीटर के दायरे में पांच बड़े गड्ढे बन गए. बालाजी हॉस्पिटल के सामने 500 मीटर के भीतर ही आठ फीट तक गहरे गड्ढे दिखाई दिए. यहां जेडीए की टीम पहुंचने से पहले लोगों ने खुद कांटेदार झाड़ियां लगाकर ट्रैफिक को दूसरी ओर मोड़ा, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो. पहली तेज बारिश ने सड़क की परतों के साथ निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े कर दिए. सिरसी रोड पर पहले सीवर लाइन डाली गई, उसके बाद सड़क बनी. छह महीने बाद फिर ड्रेनेज सिस्टम डालने के लिए सड़क दोबारा खोद दी गई. इसके बाद नई सड़क बनी, लेकिन पहली ही बारिश में धंस गई. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सड़क बार-बार खोदी जाती है तो उसकी गुणवत्ता और जवाबदेही किसकी रहती है?