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PUBLIC AUDIT: गड्ढे और चोक नालियां बताते हैं प्रयागराज की 'ख़ूबसूरती' ! फुर्सत मिले तो घूम आइए पुराने शहर

मॉनसून सिर पर है और प्रयागराज नगर निगम के दावे हवा-हवाई! ( ETV Bharat )

प्रयागराज : "मॉनसून सिर पर है और प्रयागराज नगर निगम के दावे हवा-हवाई! जनता का आरोप है कि जो सड़कें बनती हैं, उन्हें अगले ही साल उखाड़ दिया जाता है और हर बार नाले चोक होने से जनता त्रस्त रहती है. इस अव्यवस्था पर क्या कहना है प्रयागराज के स्थानीय लोगों का, सीधे सुनिए उनकी ज़ुबानी... प्रयागराज के वाशिंदे इरशादुल्लाह कहते हैं कि "देखिए, नगर निगम की तैयारी कुछ भी नहीं है, जीरो है. 0/0 (जीरो बटा सन्नाटा) समझ लीजिए. और मॉनसून हमारे ख्याल से दो-चार-पांच दिन में दस्तक दे देगा. तो शहर के इतने बुरे हालात हैं कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढे में रोड है? इतने बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं. और रही नाले की और नाले की सफाइयों की बात, तो जो नाले पूरी तरीके से बंद से हो गए कर दिए गए हैं, उसके अंदर उसकी सफाई तो हुई नहीं, उसके अंदर पानी जाने का भी रास्ता नहीं है. ऐसे में सारे पानी रोड पर होंगे और जलभराव होगा." PUBLIC AUDIT: प्रयागराज में गड्ढे और चोक नालियों का सच ! (ईटीवी भारत) इरशादुल्लाह यहीं नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं कि "पूरा नगर निगम अभी तक कुंभकर्णी नींद सो रहा है. इनको किस तरह से जगाया जाए, समझ में नहीं आ रहा है. बारिश होते ही हालात अभी बहुत भयावह होने वाले हैं." शहर का दर्द बयां करते हुए इरशादुल्लाह कहते हैं कि "हालात बुरे हैं, शहर के कई इलाकों में इतने गड्ढे हैं कि आप चल भी नहीं सकते हैं. वो कहते हैं कि आप मेन रोड पे चले जाइए, तो आपको चमचमाती रोड मिलेगी. मगर शहर के अति व्यस्ततम इलाकों, जैसे पुरानी बस्तियांं कल्याणी, करेली में सड़कों के हालात बहुत बुरे हैं. प्रयागराज नगर निगम को लेकर वो कहते हैं कि निगम के दावे पूरी तरीके से फेल हैं."