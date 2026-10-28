मिर्जापुर में सड़क के गड्ढे ने छीनी तीन जिंदगी, एटा में रफ्तार के कहर का शिकार हुई महिला
हादसे से पसरा सन्नाटा, गम में परिवार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 1:34 PM IST
मिर्जापुर/ एटा: मिर्जापुर जनपद में अज्ञात वाहन के चपेट में आने से बाइक सवार मां बेटा और मासूम पोता की मौत हो गई है. पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजकर अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है.वहीं एटा में एक महिला की बस की चपेट में आने से मौत हो गई. हादसे के बाद परिवार में सन्नाटा पसरा है.
मिर्जापुर में हादसे की वजह: मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के नरायनपुर स्थित आलू मिल के सामने बुधवार को भीषड़ सड़क हादसा हो गया.अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार मां बेटा और एक मासूम पोता की मौत हो गई. अहरौरा थाना क्षेत्र के पट्टी कला गांव के रहने वाले मनोज चौहान वाराणसी रामनगर से घर लौट रहे थे. मनोज चौहान के साथ उनकी मां मुंन्नी और भतीजा 3 वर्षीय प्रियांश बाइक से आ रहे थे.अदलहाट थाना क्षेत्र के आलूमिल नारायणपुर के सामने पहुंचने पर सड़क में गड्ढे होने के कारण अचानक गिर गए. पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने रौंद दिया. तीनों का मौके पर दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया.
अज्ञात वाहन के चपेट में आने से तीन की मौत हो गई. तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है. सभी अहरौरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं वाराणसी से घर लौटते समय हादसा हुआ है.- गायत्री यादव, सीओ, चुनार
एटा में हादसा: मंदिर में पूजा-अर्चना कर घर लौट रही 45 वर्षीय महिला की रोडवेज बस की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. हादसा बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे एटा रोडवेज बस स्टैंड पर हुआ. उत्तर प्रदेश रोडवेज की अनुबंधित बस ने महिला को कुचल दिया. हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है.
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हादसे में शामिल बस को कब्जे में ले लिया गया है और चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है.- गगनदीप, चौकी प्रभारी, रोडवेज बस स्टैंड
कहां की रहने वाली थी महिला: शहर की चित्रगुप्त कॉलोनी निवासी अलका जैन (45) पत्नी राजू जैन रोजाना की तरह बुधवार सुबह भी मंदिर में पूजा करने गई थीं. पूजा करने के बाद वह घर लौट रही थीं. इसी दौरान रोडवेज बस स्टैंड पर उत्तर प्रदेश रोडवेज की अनुबंधित बस की चपेट में आ गईं. बस की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना गंभीर था कि महिला का सिर और शरीर बुरी तरह कुचल गया. अलका जैन के पति की पहले ही मौत हो चुकी है. उनके परिवार में एक बेटा ऋषभ जैन (19) और बेटी खुशी जैन (20) हैं. ऋषभ एटा में प्राइवेट नौकरी करता है. मां की अचानक मौत से दोनों बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
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