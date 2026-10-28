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मिर्जापुर में सड़क के गड्ढे ने छीनी तीन जिंदगी, एटा में रफ्तार के कहर का शिकार हुई महिला

हादसे से पसरा सन्नाटा, गम में परिवार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मिर्जापुर/ एटा: मिर्जापुर जनपद में अज्ञात वाहन के चपेट में आने से बाइक सवार मां बेटा और मासूम पोता की मौत हो गई है. पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजकर अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है.वहीं एटा में एक महिला की बस की चपेट में आने से मौत हो गई. हादसे के बाद परिवार में सन्नाटा पसरा है.

मिर्जापुर में सड़क के गड्ढे ने छीनी तीन जिंदगी (Photo Credit: ETV Bharat) मिर्जापुर में हादसे की वजह: मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र के नरायनपुर स्थित आलू मिल के सामने बुधवार को भीषड़ सड़क हादसा हो गया.अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार मां बेटा और एक मासूम पोता की मौत हो गई. अहरौरा थाना क्षेत्र के पट्टी कला गांव के रहने वाले मनोज चौहान वाराणसी रामनगर से घर लौट रहे थे. मनोज चौहान के साथ उनकी मां मुंन्नी और भतीजा 3 वर्षीय प्रियांश बाइक से आ रहे थे.अदलहाट थाना क्षेत्र के आलूमिल नारायणपुर के सामने पहुंचने पर सड़क में गड्ढे होने के कारण अचानक गिर गए. पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने रौंद दिया. तीनों का मौके पर दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद परिवार में मातम छा गया.

अज्ञात वाहन के चपेट में आने से तीन की मौत हो गई. तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है. सभी अहरौरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं वाराणसी से घर लौटते समय हादसा हुआ है.- गायत्री यादव, सीओ, चुनार एटा में हादसा: मंदिर में पूजा-अर्चना कर घर लौट रही 45 वर्षीय महिला की रोडवेज बस की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई. हादसा बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे एटा रोडवेज बस स्टैंड पर हुआ. उत्तर प्रदेश रोडवेज की अनुबंधित बस ने महिला को कुचल दिया. हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है. एटा: महिला की रोडवेज बस की चपेट में आने से मौत (फाइल फोटो) (Photo Credit: ETV Bharat)