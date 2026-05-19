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सीएम भजनलाल बोले- राजस्थान में खनन क्षेत्र में अपार संभावनाएं, पारदर्शिता और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास सरकार की प्राथमिकता

केन्द्रीय कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सीएम भजनलाल शर्मा के साथ खान एवं कोयला विभाग की समीक्षा की.

Coal Minister and CM Bhajanlal
केन्द्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी और सीएम भजनलाल (Source : Rajasthan CMO)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 8:27 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री जी. किशन रेड्डी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर खान एवं कोयला विभाग की बैठक ली. इस दौरान राज्य में संचालित विभिन्न भूवैज्ञानिक एवं खनिज अन्वेषण गतिविधियों और केंद्र से संबंधित खनन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई.

इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान खनिज संपदा की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और प्रदेश में खनन क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं. राज्य में 82 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, जिनमें से 57 खनिजों का दोहन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, नीतिगत सुधार और बुनियादी ढांचे के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है.

नियमित बैठकें आयोजित की जाएं : सीएम भजनलाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खनन परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ समन्वय बनाकर नियमित बैठकें आयोजित की जाएं, ताकि सभी कार्य तय समयसीमा में पूरे हो सकें. मुख्यमंत्री ने कहा कि बाड़मेर और बालोतरा जिले में फैला सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स लगभग 725 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत एक महत्वपूर्ण भू-वैज्ञानिक संरचना है, जहां रेयर अर्थ एवं हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स उपलब्ध हैं. आधुनिक तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में इन खनिजों का राष्ट्रीय महत्व है.

उन्होंने सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए. उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा राज्य में चिन्हित एवं अन्वेषित खनिज साइट्स की जानकारी राज्य सरकार के साथ साझा की जाए, ताकि संबंधित भूमि का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके. मुख्यमंत्री ने पर्यावरण स्वीकृतियों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने और नीलाम हो चुके खनिज ब्लॉकों में शीघ्र उत्पादन शुरू कराने के निर्देश भी दिए.

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राजस्थान खनन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा : बैठक में केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में खनन क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं. उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और केंद्र सरकार की नीतियों के कारण क्रिटिकल मिनरल्स के अन्वेषण, नीलामी और उत्पादन में तेजी आई है.

राजस्थान में क्रिटिकल मिनरल्स का विशाल भंडार उपलब्ध है, जो रक्षा, ऊर्जा, कृषि, सोलर और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों की बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रो-एक्टिव कार्यशैली के कारण राजस्थान खनन क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. राज्य में वैज्ञानिक खनन, निवेश अनुकूल वातावरण और पारदर्शी नीतियों के चलते राजस्थान खनन के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है.

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राजस्थान खनन का प्रमुख केंद्र
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