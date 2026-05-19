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सीएम भजनलाल बोले- राजस्थान में खनन क्षेत्र में अपार संभावनाएं, पारदर्शिता और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास सरकार की प्राथमिकता

केन्द्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी और सीएम भजनलाल ( Source : Rajasthan CMO )