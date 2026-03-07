ETV Bharat / state

बिना मिट्टी के उगाओ आलू, जीरो आएगी लागत, रेट भी मिलेगा ज्यादा

ऊना की सुरेश कुमारी ने आलू में पराली की खेती कर सबको हैरान कर दिया. ये आलू मल्चिंग तकनीक से उगाए गए हैं.

पराली में उगाए आलू
पराली में उगाए आलू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 3:20 PM IST

4 Min Read
ऊना: किसान अब बिना मिट्टी के ही आलू उगा सकेंगे. साथ ही किसानों को मेहनत भी कम करनी पड़ेगी. आलू की बीजाई और उसे निकालने के लिए खुदाई की जरूरत नहीं पड़ेगी. जब मिट्टी में आलू नहीं उगेगा तो कहां उगेगा. दरअसल ये आलू पराली में मल्चिंग तकनीक से उगेगा. कृषि वैज्ञानिकों ने ये तकनीक इजाद की है. इस तकनीक से किसान पराली को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं और काफी हद तक इससे पराली की समस्या का भी समाधान होगा.

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के चूरूडू गांव की महिला किसान सुरेश कुमारी ने कृषि अनुसंधान केंद्र अकरोट के सुझाव पर इसी तकनीक को अपनाकर एक मिसाल पेश की है. उन्होंने धान की पराली का उपयोग करते हुए बिना खेत की जुताई किए आलू की सफल खेती कर दिखाई है. इस प्रयोग में न केवल लागत बेहद कम आई, बल्कि आलू की बंपर पैदावार भी हुई. सुरेश कुमारी का यह प्रयास अब अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बनता जा रहा है.

कृषि वैज्ञानिक डॉ. सौरभ शर्मा (ETV Bharat)

सुरेश कुमारी ने यह कारनामा चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के ऊना जिला स्थित अकरोट अनुसंधान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉ. सौरभ शर्मा के नेतृत्व में करके दिखाया. दरअसल सुरेश कुमारी ने बताया कि खेत में धान का फसल चक्र पूरा होने के बाद खेत में धान की पराली को लेकर वो असमंजस की स्थिति में थीं. इसी दौरान कृषि अनुसंधान केंद्र अकरोट के वैज्ञानिक डॉ. सौरभ शर्मा ने धान की पराली का इस्तेमाल करते हुए आलू की पैदावार लेने के लिए प्रोत्साहित किया.

पराली में उगाए आलू
पराली में उगाए आलू (ETV Bharat)

बाजार में कीमत भी ज्यादा

सुरेश कुमारी बताती हैं कि शुरुआत में यह तरीका थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन एक प्रयोग के तौर पर थोड़ी सी जमीन में इस तकनीक को अपनाने का फैसला किया. कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में बिना खेत की जुताई किए जमीन की सतह पर एक पंक्ति में आलू का बीज रखा गया और उसके ऊपर करीब 8 इंच तक धान की पराली बिछा दी गई. कुछ दिन बाद जब पराली के बीच से आलू के पौधों की कोंपलें निकलने लगीं तो वह खुद भी हैरान रह गईं. करीब 120 दिन बाद अब जब ये फसल निकल रही है तो इसमें शून्य नुकसान के साथ आलू की बंपर पैदावार हुई है. सबसे खास बात यह रही कि इस आलू का बाजार में दाम भी परंपरागत तरीके से उगाए गए आलू की तुलना में अधिक मिल रहा है. इस प्रयोग में आलू की तीन किस्में उगाई गईं, जिनमें परंपरागत किस्म के साथ-साथ लाल और बैंगनी रंग के आलू भी शामिल हैं.

मल्चिंग तकनीक से उगाए आलू
मल्चिंग तकनीक से उगाए आलू (ETV Bharat)

120 दिन में फसल तैयार

वहीं, कृषि वैज्ञानिक डॉ. सौरभ शर्मा ने बताया कि 'इस प्रयोग में नीलकंठ, पुखराज और कुफरी उदय किस्म के आलू उगाने के लिए धान की पराली का इस्तेमाल किया गया. इन तीनों किस्मों क बीज बिना खुदाई किए जमीन की सतह पर ही रखा गया और उसके ऊपर धान की पराली की मोटी परत बिछा दी गई. करीब 120 दिन बाद बिना किसी निराई-गुड़ाई के आलू की यह फसल तैयार हो गई, जिसे आसानी से पराली के नीचे से निकाला जा सकता है. परंपरागत तरीके से आलू की खेती में लगभग सात बार सिंचाई करनी पड़ती है, जबकि इस तकनीक में केवल तीन बार पानी देने से ही फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है. फसल लेने के बाद बची हुई पराली को खेत में जैविक खाद के रूप में उपयोग कर अगली फसल की बुवाई भी की जा सकती है. इस तरह यह तकनीक पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ किसानों की लागत कम करने में भी बेहद कारगर साबित हुई है.'

पराली में उगाए गए आलू
पराली में उगाया गया नीलकंठ आलू (ETV Bharat)

क्या होती है मल्चिंग

पराली में आलू मल्चिंग से उगाया जाता है. मल्चिंग के जरिए मिट्टी को जैविक पदार्थों से ढका जाता है. इससे वाष्पीकरण कम होता है और मिट्टी के अंदर नमी बनी रहती है. इससे मिट्टी में पोषक तत्व मिलते हैं और खरपतवार भी मिट्टी में पैदा नहीं हो पाते. मल्चिंग के लिए सूखी घास, पत्ते, पराली, गोबर को मल्च के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. बाद में मल्च सड़ कर मिट्टी की पोषकता को बढ़ता है.

TAGGED:

POTATO NATURAL FARMING TECHNIQUE
ORGANIC POTATO FARMING UNA
POTATOES GROWING NEW TECHNIQUE
POTATOES GROWN UNDER PADDY STRAW
POTATO NATURAL FARMING TECHNIQUE

