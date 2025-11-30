न खेत की चिंता, न सिंचाई का फिक्र, अब यहां पराली के नीचे आलू उगाएंगे किसान, इतने किसानों को मिला बीज
बस जमीन के ऊपर रख दो आलू और 3 माह के अंदर फसल होगी तैयार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 30, 2025 at 1:30 PM IST|
Updated : November 30, 2025 at 4:31 PM IST
सिरमौर: न खेत की चिंता, न सिंचाई की फिक्र, अब हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के किसान भी अपने खेतों में पराली के नीचे आलू उगाएंगे. कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर (धौलाकुआं) ने पर्यावरण हितैषी इस तकनीक के सफल शोध के बाद पहली बार जिले के 10 किसानों को 50-50 किलो आलू का यह बीज वितरित किया है. इसका मकसद किसानों को लाभान्वित करना और इस तकनीक का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करना है, ताकि आने वाले समय में जिला के मैदानी इलाकों में यह फसल एक नकदी फसल के रूप में उभरकर सामने आ सके.
3 महीने में तैयार होगी आलू की फसल
दरअसल आलू की खेती मेहनत का काम है. पहले खेत को जोतना पड़ता है. फिर मेढ़ को तैयार करना पड़ता है. उसके बाद बीज को मिट्टी में बीजा जाता है, लेकिन पिछले साल जिला सिरमौर में आलू की पैदावार के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने पर्यावरण हितैषी एक नई तकनीकी पहल की थी. इस तकनीक के जरिए आलू की खेती के लिए न तो खेत को हल से जोतने की जरूरत है और न ही ज्यादा सिंचाई की. बस जमीन के ऊपर आलू रख दो और 3 माह के भीतर फसल तैयार हो जाएगी. चूंकि पिछले साल कृषि विज्ञान केंद्र के फार्म पर इस तकनीक से उगाए आलू की फसल के बहुत ही सकारात्मक परिणाम सामने आए. लिहाजा इस बार किसानों को पहली बार इसका बीज उपलब्ध करवाने के साथ-साथ तकनीकी पहलुओं से अवगत करवाया जा रहा है.
इन दो किस्मों पर हुआ शोध
बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर में कृषि वैज्ञानिकों का ये शोध पूरी तरह से सफल रहा. वैज्ञानिकों ने यहां आलू की कुफरी नीलकंठ और कुफरी ख्याति किस्म पर ये शोध किया. यहां आधा हैक्टेयर भूमि पर इस तकनीक के जरिए आलू का उत्पादन किया गया. अहम बात यह रही कि इस तकनीक में पराली का इस्तेमाल किया गया. पराली के नीचे और जमीन के ऊपर ही आलू की पैदावार हुई. कृषि विज्ञान केंद्र में इस वर्ष जनवरी माह के अंत तक यह फसल पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, जिसे फरवरी माह के शुरुआत में निकाला जाएगा.
प्राकृतिक तरीके से तैयार की फसल
बड़ी बात ये रही कि ये फसल पूरी तरह से प्राकृतिक विधि से तैयार की जा रही है. पिछले साल के परिणामों से उत्साहित हो कर इस साल इस तकनीक से आलू उत्पादन के लिए और ज्यादा बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं. अब किसानों को इसी फसल का बीज वितरित किया गया है. ये फसल भी जनवरी माह के अंत तक तैयार हो जाएगी. वैज्ञानिकों की मानें तो इस तकनीक को अपनाकर न केवल लागत मूल्य में कमी आएगी, बल्कि किसानों का समय, मजदूरों की दिहाड़ी व ट्रैक्टर आदि का खर्च भी बचेगा.
जमीन के ऊपर आलू की बिजाई
कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ. पंकज मित्तल के अनुसार, "इस आलू की बिजाई के लिए न तो खेत की जुताई की जाती है और न ही किसी भी तरह से मिट्टी को ढीला करना पड़ता है. धान की कटाई के तुरंत बाद नमीयुक्त खेत में आलू को मिट्टी (जमीन) के ऊपर रखा जाता है. आलू रखने के बाद उसे पौना से एक फीट तक पराली से ढका जाता है. इसके बाद घनजीवामृत का इस्तेमाल और जीवामृत का ऊपर से स्प्रे होता है. इस तकनीक में किसी भी प्रकार की रासायनिक खादों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ती. इसकी पराली द्वारा मल्चिंग की जाती है. इससे खेती में खरपतवार की समस्या से भी निजात मिलेगी."
इस तकनीक में पराली का प्रयोग अहम
डॉ. मित्तल ने बताया कि इस तकनीक से आलू उत्पादन में पराली का अहम प्रयोग है. चूंकि पराली जलाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है. इससे न सिर्फ वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, बल्कि ग्रीन हाउस गैसों का भी उत्सर्जन हो रहा है. पराली इस समय पर्यावरण और मानव जीवन के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है, लेकिन अब पराली का इस्तेमाल आलू उत्पादन में किया जा सकता है. इससे पराली खेत में ही डिकंपोज कर दी जाती है. इस तकनीक के जरिए कृषि वैज्ञानिाकों ने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग अपनाने का बड़ा संदेश भी दिया है.
हर किस्म का आलू किया जा सकता है तैयार
प्रधान वैज्ञानिक डॉ. मित्तल की मानें तो इस तकनीक से हर किस्म का आलू तैयार किया जा सकता है. इसमें आलू के उत्पादन में किसानों को खेत में मेढ़ और नाली बनाने की जरूरत नहीं होगी. आलू पर मिट्टी नहीं चढ़ेगी. शून्य जुताई इस तकनीक की खासियत है. खरपतवारनाशी रसायन स्प्रे नहीं करना होगा, क्योंकि धान की पराली से मल्चिंग के कारण खरपतवार नहीं उग पाएंगे. इस तकनीक में लेबर की भी कम जरूरत पड़ेगी. किसी बड़ी मशीन या ट्रैक्टर की भी आवश्यकता नहीं है. आलू निकालने के लिए खेत खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस तकनीक में आलू के जमीन के भीतर रहने की भी कोई समस्या नहीं है.
सिर्फ 3 बार की सिंचाई
कृषि विज्ञान केंद्र में अपनाई गई इस तकनीक में सिर्फ 3 बार सिंचाई का प्रयोग किया गया. अमूमन ये देखा जाता है कि सामान्य तौर पर आलू की फसल तैयार करते वक्त 10 से 15 दिन बाद सिंचाई की जरूरत पड़ती है. जब तक फसल तैयार नहीं हो जाती, तब तक इसकी 8-10 बार सिंचाई हो जाती है, लेकिन इस खेती में पानी का खर्च भी बचेगा. अगर बीच में बारिश हो जाए तो 3 बार भी इस खेती में पानी जरूरत नहीं पड़ेगी. इस मर्तबा फिर से इसी तकनीक के साथ कृषि विज्ञान केंद्र में आलू की फसल की बुआई की गई है, ताकि अगली मर्तबा और ज्यादा किसानों को इसका बीज वितरित किया जा सके.
ग्रेडिंग करना आसान
डॉ. मित्तल ने बताया कि इस तकनीक से आलू की ग्रेडिंग करना भी आसान है. चूंकि आलू की शत प्रतिशत फसल जमीन के बाहर ही होती है. लिहाजा फसल को इकट्ठा करते वक्त इसकी ग्रेडिंग करना काफी आसान है. इस तकनीक में कोई भी आलू जमीन के नीचे नहीं जाएगा. इससे आलू के कटने-फटने और जमीन के नीचे रहने का भी कोई झंझट नहीं है. ऐसी समस्या इस फसल की आम खेती में किसानों को पेश आती है. आलू निकालने के लिए खुदाई की भी जरूरत नहीं है.
साइंटिफिक तरीके से हो रही रिसर्च
कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के प्रभारी ने डॉ. पंकज मित्तल बताया, "सरकार और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर किसानों की आय और फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए सांइटिफिक तरीके से रिसर्च कर रहा है, ताकि लागत भी कम आए. किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने के लिए सरकार प्रयासरत है. फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ-साथ लोगों की सेहत का भी खास ख्याल रखा जा रहा है. आलू पर किया गया यह शोध भी आने वाले समय में किसानों के लिए काफी लाभदायक साबित होगा."
स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद
प्रधान वैज्ञानिक डॉ. मित्तल ने बताया कि इस मर्तबा पहली बार 10 किसानों को 50-50 किलो बीज वितरित किया गया है. अधिक से अधिक किसान इस तकनीक से लाभान्वित हो, इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र प्रयासरत है. इस तकनीक के साथ आने वाले समय में जिले के मैदानी इलाकों में आलू की फसल एक नकदी फसल के रूप में सामने आएगी. उन्होंने बताया कि कुफरी नीलकंठ किस्म के आलू में एंटीऑक्सीडेंट और कैरोटीन एंथोसाइनिन जैसे तत्व पाए जाते हैं. ये तत्व सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं. इस आलू में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है. शुगर के मरीजों के लिए भी ये फायदेमंद है. लिहाजा किसान इस तकनीक के साथ प्राकृतिक तौर पर इन किस्मों को अपनाकर लाभान्वित हो सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया जा सकता है.