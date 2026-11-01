किसान भाइयों के लिए खुशखबरी! आलू का उन्नत बीज, ऐसे उठाएं ₹1000 की छूट का लाभ
देवरिया में अनुदानित दरों पर आलू के बीजों का वितरण शुरू
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 5:17 PM IST
देवरिया: जिले के किसानों के लिए उद्यान विभाग बड़ी सौगात लेकर आया है. विभाग द्वारा किसानों को रबी सीजन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले आलू और सब्जियों के बीज अनुदानित यानी सस्ते दाम पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा सकें.
आलू बीज पर 1000 रुपये की छूट: सरकार द्वारा आलू बीज पर 1000 रुपये प्रति कुंतल का अनुदान दिया जा रहा है. अनुदान के बाद आधारित प्रथम श्रेणी के बीज की दर 2630 रुपये प्रति कुंतल और ओवरसाइज बीज की दर 2040 रुपये प्रति कुंतल तय की गई है. कुफरी सिंदूरी (लाल आलू) और कुफरी संगम (सफेद आलू) दोनों ही ज्यादा पैदावार देने वाली उन्नत किस्में हैं.
आलू के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभाग के पास कुफरी सिंदूरी और कुफरी संगम प्रजाति का 120 कुंतल आधारित प्रथम श्रेणी का बीज उपलब्ध है. यह बीज राजकीय पौधशाला, भुजौली कॉलोनी से किसानों को दिया जा रहा है.- संदीप कुमार गुप्त, जिला उद्यान अधिकारी
किसानों को सलाह: अधिकारी ने किसानों को सलाह दी है कि अर्णब तूफान के कारण हुई बारिश को देखते हुए बीज को बोरी से निकालकर छायादार और हवादार जगह पर अंकुरण के लिए रख दें. मौसम साफ होने के बाद खेत तैयार कर बीज शोधन करके बुवाई करें. उन्होंने बताया कि इस बार की फसल से तैयार बीज को अगले साल आधारित द्वितीय श्रेणी के बीज के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.
कई सब्जियों के बीज भी सस्ते में: सिर्फ आलू ही नहीं, रबी की सब्जियों के बीज भी विभाग सस्ते में दे रहा है. सब्जी मटर की पांच उन्नत प्रजातियों के साथ-साथ मेथी, मूली, धनिया, पालक और राजमा के आधारित एवं प्रमाणित श्रेणी के बीज 85 से 325 रुपये प्रति किलो की दर पर उपलब्ध हैं. विभाग ने लगभग 1000 किलोग्राम सब्जी बीज का भंडारण किया है.
इससे छोटे जोत वाले किसान भी कम जमीन में सब्जी की खेती कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं. बीज लेने या अन्य योजनाओं की जानकारी के लिए किसान उद्यान निरीक्षक रणजीत यादव के मोबाइल नंबर 9918343346 पर संपर्क कर सकते हैं.
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