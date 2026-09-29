यूपी में आलू बीज के लिए करें ऑनलाइन आवेदन, बैंक खाते में सीधे पहुंचेगी सब्सिडी
यूपी में आलू बीज वितरण की प्रक्रिया बदल गई है. किसान ऑनलाइन आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 1:37 PM IST
आगरा: यूपी सरकार ने आलू बीज वितरण और आलू बीज पर सब्सिडी की योजना में इस साल बड़ा बदलाव किया है. सरकार ने बीते साल आगरा में आलू बीज वितरण और सब्सिडी घोटाले को लेकर नई व्यवस्था शुरू की है.
इसमें किसान भाईयों को इस बार सब्सिडी पर आलू का बीज लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन विभागीय पोर्टल https://potato.uphorticulture.in पर करना होगा.
सोमवार शाम से इस पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है. पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर आलू का बीज दिया जाएगा. जिस पर 1000 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी मिलेगी.
बता दें कि आगरा में बड़े स्तर पर आलू की खेती की जाती है. जिसकी वजह से प्रदेश में आलू उत्पादन में आगरा टॉप है. हर साल आलू के किसानों में सब्सिडी पर आलू के उन्नतशील बीज खरीदने की मारामारा रहती है. क्योंकि, आलू के उन्नतशील बीज का संकट रहता है.
यूपी सरकार से सब्सिडी पर आलू का बीज लेने के साथ ही आगरा के किसान बडी संख्या में पंजाब, मेरठ से आलू का बीज खरीद कर लाते हैं. जिसकी वजह उद्यान विभाग से मिलने वाले सीपीआई बीज की मात्रा काफी कम रहना है. जिससे ही आगरा में आलू बीज को लेकर मारामारी जैसी स्थिति बनती है.
पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू
जिला उद्यान अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि आलू बीज का वितरण 'पहले आओ, पहले पाओ' की नीति से किया जाएगा. इसके लिए विभागीय पोर्टल पर किसान भाईयों को आगरा का लक्ष्य भी दिखेगा.
इस पोर्टल पर किसानों की जैसे-जैसे डिमांड दर्ज होगी. वैसे ही पोर्टल पर लक्ष्य स्वतः कम दिखेगा. किसान भाई इसलिए, आलू के बीज के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सोमवार शाम से शुरु हो गई है.
इसके साथ ही किसान भाईयों को सरकार की ओर से आलू बीज पर दी जा रही सब्सिडी सीधे किसान के सत्यापित बैंक खाते में डीबीटी से पहुंचेगी.
हर किसान को सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इस योजना का लाभ मिलेगा. इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए विभागीय कार्यालय और दूरभाष नंबर 0562-4006972 पर संपर्क कर सकते हैं.
बीते साल आगरा के पांच अधिकारी कर्मचारी हुए थे निलंबित
बता दें कि बीते साल आगरा में आलू बीज वितरण में घोटाला हुआ था. सरकार की ओर से जिले को 4300 कुंतल प्रमाणित आलू बीज मिला था. जिसके लिए किसानों ने आवेदन किया.
जिले में आलू बीज वितरण का आवंटन किसानों को हुआ था. जिले के 1300 से अधिक किसानों ने आलू बीज के लिए एक करोड़ रुपये से अधिक राशि जमा की थी. जबकि, बड़ी संख्या में किसानों को बीज नहीं मिला था. जिस पर हंगामा हुआ था. किसानों ने वसूली का खेल खुला था.
मामला आगरा से लखनऊ तक पहुंचा तो शासन स्तर से जांच कराई गई थी. जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन आगरा के जिला उद्यान अधिकारी (डीएचओ) बैजनाथ सिंह, उप निदेशक (डीडी) उद्यान धर्मपाल यादव, उप निदेशक आलू (उप्र) कौशल कुमार नीरज, आलू बीज वितरण प्रभारी संजीव यादव और लिपिक सुनील कुमार को निलंबित किया गया था.
ऑनलाइन आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
जिला उद्यान अधिकारी मनोज कुमार ने आलू बीच के रेट भी बताए. साथ ही बताया कि किसान भाइयों को आलू बीज पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज भी विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने होंगे.