किसानों के लिये गेम चेंजर हो सकती है आलू की ये वैरायटी? एक्सपर्ट से जानिये खेती के स्मार्ट तरीके
ईटीवी भारत की टीम ने आलू अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष से बात की. पढ़ें संवाददाता श्रीपाल तेवतिया की खास रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 10:50 PM IST
मेरठ : अब वह समय चल रहा है जब अन्नदाता आलू की फसल को लेकर तैयारी में जुटे हैं. आलू की डिमांड हर जगह है. किसानों के किए भी ये फसल लाभकारी होती है. लेकिन जरा सी लापरवाही से किसानों को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है. गलत बीज का चुनाव उनकी मेहनत और लागत दोनों को डुबो सकता है.
जलवायु के हिसाब से कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा मुनाफा दे सकती है? आलू की बुवाई की पैदावार बढ़ाने के लिए किन बातों का ध्यान किसानों को रखना चाहिए? आइये जानते हैं कि आलू की फसल को लेकर केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र (CPRI) के डायरेक्टर और प्रधान वैज्ञानिक क्या कहते हैं?
यूपी, बिहार और बंगाल ये तीन देश के ऐसे राज्य हैं, जहां देश के कुल आलू उत्पादन का लगभग 25 फीसदी होता है. अन्नदाता आलू की खेती सिर्फ अपने लिए नहीं करते, बल्कि देश के हर रसोई की जरूरत पूरी भी उससे होती है. अब आलू की बुवाई का पीक सीजन है. ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखने से बुवाई किसानों की झोली खुशियों से भर सकती है.
ईटीवी भारत की टीम ने प्रदेश के आलू अनुसंधान संस्थान (CPRI) के अध्यक्ष से बात की. मेरठ के मोदीपुरम में स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष और प्रधान वैज्ञानिक डॉ. आरके सिंह बताते हैं कि आलू एक ऐसी फसल है जिसे किसान एक व्यावसायिक फसल के तौर पर उगाते हैं.
वह बताते हैं कि ऐसे में जो वर्तमान समय चल रहा है आलू की बुवाई के लिए उपयुक्त समय है. किसान आलू की बुवाई कर सकते हैं. आगे की फसल की अगर बात करें तो कुछ किसान तो आलू की बुवाई कर भी चुके होंगे. जबकि, बीते दिनों खराब हुए मौसम के चलते कुछ किसान इस इंतजार में होंगे कि मौसम साफ हो तो आलू की बुवाई कर ली जाए.
वह बताते हैं कि जो आलू की अगेती फसल है वह 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है. जो किसानों को अतिरिक्त फसल और अच्छी फसल के रूप में मिल जाती है. ऐसे में अगेती खेती करने वाले किसानों के लिए कुफरी ख्याती, कुफरी पुखराज और कुफरी मोहन बेहद ही उपयोगी हैं क्योंकि इनमें बढ़वार भी अच्छी हो जाती है और साथ ही इन किस्मों की कच्ची खुदाई करने के बाद किसान भाई इन वैरायटी को आसानी से बाजार में मंडी में बिक्री कर सकते हैं.
वह बताते हैं कि मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में जो आलू की अगेती खेती (अर्ली क्रॉप) लेते हैं. इसी तरह हिमाचल प्रदेश के निचले हिस्से यानी जैसे ऊना आदि क्षेत्रों में, यूपी की बात करें तो कन्नौज, ऐसे में जो छोटे और मझोले किसान हैं वह धान के तुरंत बाद आसानी से आलू की बुवाई करके लाभ ले सकते हैं. प्रधान वैज्ञानिक की मानें तो लगभग 8 से 10 फीसदी एरिया आलू की अगेती फसल में उपयोग आता है.
वह कहते हैं कि बीते कुछ वर्षों से देखें तो शुगर फ्री आलू की तरफ लोगों रुझान बढ़ा है. वह बताते हैं कि आलू को सीआईपीसी से ट्रीट करके 10-12 डिग्री टेम्प्रेचर पर उसको भंडारित करके मार्केट में बिक्री करते हैं तो उसमें शुगर का बनना होता है वह रूक जाता है जोकि स्टार्च के रूप में होता है. वह कहते हैं कि पहले जो अगेती फसल मार्केट मे आती थी, उसको जो भाव मार्केट में मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है.
वह कहते हैं कि 31 अक्टूबर से 15 नवंबर के बाद बाजार में पुराना आलू नहीं रहना चाहिए. इसके पीछे का वह तर्क भी देते हैं. वह बताते हैं कि अगर पुराना आलू रहेगा तो दिसंबर, जनवरी में फिर अगेती फसल का लाभ किसानों को नहीं मिल पाएगा. इस बात का ध्यान किसानों को रखना होगा. पिछले वर्ष की अगेती फसल बहुत लंबे समय तक चली.
वह बताते हैं कि मौसम ने भी साथ दिया था. जलवायु भी अच्छी थी, जिस कारण आलू की उत्पादकता भी अच्छी हुई थी. क्षेत्रफल भी बढ़ गया था. वह बताते हैं कि ऐसे किसान जो आलू को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वह ध्यान दें कि कुफरी चिप्सोना वन, चिप्सोना थ्री, चिप्सोना फाइव ये ऐसी किस्में हैं जो मजबूत मानी जाती हैं.
वह बताते हैं कि इन किस्मों को अवश्य लगाएं, इनसे किसानों को आने वाले समय में अवश्य ही अच्छा लाभ भी मिलेगा. वह बताते हैं कि किसानों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लागत पर भी ध्यान दें. आलू अनुसंधान संस्थान के द्वारा भी ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस उर्वरक को कितना खेत में डालें, सही समय कब है, जिससे ये भी पता रहे कि कब डालें और कौन सा फसल चक्र अपनाएं तो इस प्रकार उनकी लागत निश्चित ही कम हो जाएगी.
वह बताते हैं कि अगर आलू की खेती की बात करें तो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच आलू की खेती करते हैं. यही सबसे उपयुक्त समय भी है, जबकि बहुत से किसान डबल डबल फसल लेने की कोशिश करते हैं और वह आलू की खेती काफी लेट भी करते हैं. हालांकि पंजाब में और भी 10 से 15 दिन पहले आलू की खेती की शुरुआत हो जाती है.
वह बताते हैं कि यूपी के लिए 15 नवंबर तक का समय सबसे मुफीद समय है. आलू किसानों को इस बात पर भी गौर करनी चाहिए कि आलू की खेती हमेशा एक ही खेत में न लें, थोड़ा बदलते भी रहें. वह बताते हैं कि आलू में चेचक बीमारी एक बड़ी समस्या है, अगर अच्छी तरह फसल चक्र अपनाते हैं. आलू की खेती से पहले हरी खाद (Green Manuring) अगर करते हैं तो इस प्रकार मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और आलू के कंदों (tubers) का आकार बढ़ना तय है. जोकि एक बेहतरीन जैविक तरीका भी है.
वह बताते हैं कि एक हेक्टेयर के लिए 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम पोटाश, 80 किलोग्राम फास्फोरस पर्याप्त है. बता दें कि एक हेक्टेयर में लगभग ढाई एकड़ होता है. विशेष रूप से ध्यान रहे कि बुवाई से पहले पोटाश और फास्फोरस को डालते हैं, जबकि नाइट्रोजन की जो निर्धारित मात्रा है उसे मिट्टी चढ़ाने के दौरान दें. हालांकि अब ऐसा तरीका भी अधिक उपयोग में किसान ले रहे हैं जब मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया ही नहीं होती है. ऐसी स्थिति में किसान 30 दिन पर और फिर उसके 15 दिन बाद यानी 40 से 45 दिन के बाद भी निर्धारित नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा खेत को दे सकते हैं .
वह बताते हैं कि आलू की बेहतरीन पैदावार लेने के लिए रेतीली दोमट (Sandy Loam) और भुरभुरी मिट्टी सबसे अच्छी रहती है. यही वजह है कि गंगा के मैदानी भाग जिसमें पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल इन तीनों प्रदेश में ही देश का कुल आलू उत्पादन का 75 प्रतिशत आलू उगाया जाता है. यहां की रेतीली या सैंडी मिट्टी (Sandy Soil) में आलू खूब निकलता है. आलू की फसल से पहले अगर खेत की मिट्टी की जांच भी करा ली जाए तो उससे भी आसानी से यह पता चल जाएगा कि खेत में क्या चीज कम या अधिक है. फसल भी अच्छी होगी.
वह बताते हैं कि किसी से सुनकर या किसी के कहने पर खेत में और कोई चीज न डालें, उससे खेती में उत्पादन प्रभावित हो सकता है. फसल पर विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है, आलू की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है. आलू की बुवाई के लिए 30 से 31 डिग्री तापमान रहना चाहिए. अगर तापमान थोड़ा ज्यादा है तो CPRI के द्वारा विकसित कुफरी किरण, कुफरी भास्कर, कुफरी सूर्या (प्रसिद्ध वैरायटी), कुफरी तेजस (नई वैरायटी) है, अगर इन किस्मों का बीज मिले तो उन्हें लगाएं.
वह बताते हैं कि गुजरात राज्य और मध्य प्रदेश के इंदौर और छिंदवाड़ा और आस-पास एरिया में प्रोसेसिंग किस्में अधिक किसान लगाते हैं. प्रधान वैज्ञानिक और CPRI मेरठ के डायरेक्टर डॉ. आरके सिंह के अनुसार देश में सबसे ज्यादा उपज वाली आलू की प्रजाति कुफरी मोहन है और सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली प्रजाति कुफरी ज्योति है.
वह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश मे सबसे ज्यादा कुफरी बहार है, जबकि प्रोसेस्ड किस्मों में बात की जाए तो किसान सर्वाधिक कुफरी चिप्सोना को लगाते हैं. वह बताते हैं कि एक हेक्टेयर मे कुफरी मोहन साढ़े तीन सौ से चार सौ क्विंटल भी ले लेते हैं, जबकि कुफरी बहार भी 300 क्विंटल से अधिक एक हेक्टेयर में होती है. प्रोसेसिंग किस्मों को खेत में 100 दिन से अधिक रखना पड़ता है, इनमें भी ढाई सौ क्विंटल तक उत्पादन किसान पर सकते हैं.
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