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किसानों के लिये गेम चेंजर हो सकती है आलू की ये वैरायटी? एक्सपर्ट से जानिये खेती के स्मार्ट तरीके

एक्सपर्ट से जानिये खेती के स्मार्ट तरीके ( Photo credit: ETV Bharat )

मेरठ : अब वह समय चल रहा है जब अन्नदाता आलू की फसल को लेकर तैयारी में जुटे हैं. आलू की डिमांड हर जगह है. किसानों के किए भी ये फसल लाभकारी होती है. लेकिन जरा सी लापरवाही से किसानों को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है. गलत बीज का चुनाव उनकी मेहनत और लागत दोनों को डुबो सकता है.

आलू अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) जलवायु के हिसाब से कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा मुनाफा दे सकती है? आलू की बुवाई की पैदावार बढ़ाने के लिए किन बातों का ध्यान किसानों को रखना चाहिए? आइये जानते हैं कि आलू की फसल को लेकर केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र (CPRI) के डायरेक्टर और प्रधान वैज्ञानिक क्या कहते हैं?

यूपी, बिहार और बंगाल ये तीन देश के ऐसे राज्य हैं, जहां देश के कुल आलू उत्पादन का लगभग 25 फीसदी होता है. अन्नदाता आलू की खेती सिर्फ अपने लिए नहीं करते, बल्कि देश के हर रसोई की जरूरत पूरी भी उससे होती है. अब आलू की बुवाई का पीक सीजन है. ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखने से बुवाई किसानों की झोली खुशियों से भर सकती है.

आलू अनुसंधान संस्थान परिसर (Photo credit: ETV Bharat) ईटीवी भारत की टीम ने प्रदेश के आलू अनुसंधान संस्थान (CPRI) के अध्यक्ष से बात की. मेरठ के मोदीपुरम में स्थित केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष और प्रधान वैज्ञानिक डॉ. आरके सिंह बताते हैं कि आलू एक ऐसी फसल है जिसे किसान एक व्यावसायिक फसल के तौर पर उगाते हैं. वह बताते हैं कि ऐसे में जो वर्तमान समय चल रहा है आलू की बुवाई के लिए उपयुक्त समय है. किसान आलू की बुवाई कर सकते हैं. आगे की फसल की अगर बात करें तो कुछ किसान तो आलू की बुवाई कर भी चुके होंगे. जबकि, बीते दिनों खराब हुए मौसम के चलते कुछ किसान इस इंतजार में होंगे कि मौसम साफ हो तो आलू की बुवाई कर ली जाए.

आलू की प्रमुख वैरायटी (Photo credit: ETV Bharat) वह बताते हैं कि जो आलू की अगेती फसल है वह 60 से 70 दिन में तैयार हो जाती है. जो किसानों को अतिरिक्त फसल और अच्छी फसल के रूप में मिल जाती है. ऐसे में अगेती खेती करने वाले किसानों के लिए कुफरी ख्याती, कुफरी पुखराज और कुफरी मोहन बेहद ही उपयोगी हैं क्योंकि इनमें बढ़वार भी अच्छी हो जाती है और साथ ही इन किस्मों की कच्ची खुदाई करने के बाद किसान भाई इन वैरायटी को आसानी से बाजार में मंडी में बिक्री कर सकते हैं.

वह बताते हैं कि मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा में जो आलू की अगेती खेती (अर्ली क्रॉप) लेते हैं. इसी तरह हिमाचल प्रदेश के निचले हिस्से यानी जैसे ऊना आदि क्षेत्रों में, यूपी की बात करें तो कन्नौज, ऐसे में जो छोटे और मझोले किसान हैं वह धान के तुरंत बाद आसानी से आलू की बुवाई करके लाभ ले सकते हैं. प्रधान वैज्ञानिक की मानें तो लगभग 8 से 10 फीसदी एरिया आलू की अगेती फसल में उपयोग आता है.

उत्तर प्रदेश में आलू का उत्पादन (Photo credit: ETV Bharat) वह कहते हैं कि बीते कुछ वर्षों से देखें तो शुगर फ्री आलू की तरफ लोगों रुझान बढ़ा है. वह बताते हैं कि आलू को सीआईपीसी से ट्रीट करके 10-12 डिग्री टेम्प्रेचर पर उसको भंडारित करके मार्केट में बिक्री करते हैं तो उसमें शुगर का बनना होता है वह रूक जाता है जोकि स्टार्च के रूप में होता है. वह कहते हैं कि पहले जो अगेती फसल मार्केट मे आती थी, उसको जो भाव मार्केट में मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है.

वह कहते हैं कि 31 अक्टूबर से 15 नवंबर के बाद बाजार में पुराना आलू नहीं रहना चाहिए. इसके पीछे का वह तर्क भी देते हैं. वह बताते हैं कि अगर पुराना आलू रहेगा तो दिसंबर, जनवरी में फिर अगेती फसल का लाभ किसानों को नहीं मिल पाएगा. इस बात का ध्यान किसानों को रखना होगा. पिछले वर्ष की अगेती फसल बहुत लंबे समय तक चली. आलू की प्रमुख किस्में (Photo credit: ETV Bharat) वह बताते हैं कि मौसम ने भी साथ दिया था. जलवायु भी अच्छी थी, जिस कारण आलू की उत्पादकता भी अच्छी हुई थी. क्षेत्रफल भी बढ़ गया था. वह बताते हैं कि ऐसे किसान जो आलू को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वह ध्यान दें कि कुफरी चिप्सोना वन, चिप्सोना थ्री, चिप्सोना फाइव ये ऐसी किस्में हैं जो मजबूत मानी जाती हैं.