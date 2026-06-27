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आलू उत्पादक किसानों के लिये खुशखबरी! फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर मिलेगी 35 फीसदी सब्सिडी, गठित होगी कोर कमेटी

फिरोजाबाद : आलू उत्पादक किसानों के लिए एक अच्छी खबर है. सरकार आलू आधारित खाद्य प्रसंस्करण लगाने पर 35 फीसदी अनुदान देगी. इसके अलावा एक कोर कमेटी गठित की जायेगी जो आलू की प्रजाति से बनने वाले उत्पादों की बिक्री की संभावना की तलाश करेगी ताकि किसानों को उनकी उपज का मूल्य मिल सके.

जिला उद्यान अधिकारी सीपी अवस्थी के मुताबिक, इस बार जनपद में 56 हजार पांच सौ हेक्टेयर में आलू की फसल की बुवाई हुई थी और 19.21 टन आलू का उत्पादन हुआ है जो पिछले कुछ वर्षों की तुलना में काफी अधिक है. उन्होंने बताया कि इस बार कोल्डस्टोरेज से आलू निकासी की गति काफी धीमी है. इसकी वजह यह है कि किसानों को अच्छा भाव नहीं मिल पा रहा है.

उन्होंने बताया कि इस समस्या पर मंथन के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक भी आयोजित हुई थी, जिसमें आलू उत्पादक किसानों के साथ शीतगृह स्वामी, मुख्य विकास अधिकारी, व्यापारी, एफपीओ के प्रतिनिधि, मंडी सचिव, कृषि विभाग के अधिकारी, उद्योग विभाग के अधिकारी, प्रभारी राजकीय फल संरक्षण केंद्र मौजूद थे.

उन्होंने बताया कि बैठक के जरिये सभी को जानकारी दी गई कि अगर कोई खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाता है तो उसे 35 फीसदी सब्सिडी मिलेगी. इस इंडस्ट्री में आलू से चिप्स, फ्लैक्स, फिंगर, स्टार्च, पाउडर आदि उत्पाद बनाये जा सकते हैं, जिनकी बाजार में काफी डिमांड है.