सरकार करेगी घाटे की भरपाई; आलू उत्पादक किसानों को भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना से मिलेगें ये लाभ
उद्यान विभाग की इस योजना का लाभ लेने से चूक गए हैं तो चिंता न करें, 30 नवंबर तक करें आवेदन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 4:09 PM IST
फिरोजाबाद: आलू की खेती करने वाले किसान भाईयों के लिए बेहद खास खबर है. आलू की फसल तैयार करने में आई लागत के मुकाबले अगर बाजार में आपको कम कीमत मिली है तो, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसे किसानों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना संचालित की जा रही है.
इस योजना के तहत आलू की बिक्री से प्राप्त बाजार भाव और निर्धारित उत्पादन लागत के बीच के अंतर की भरपाई सरकार की ओर से की जाएगी. इसके लिए किसानों को आलू बिक्री का पक्का बिल प्रस्तुत करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
दरअसल, आलू की खेती में किसानों को बीज, खाद, दवा, सिंचाई, मजदूरी और खोदाई समेत कई जगहों पर खर्च करना पड़ता है. फसल तैयार होने के बाद जब किसान उसे बाजार में बेचने पहुंचता है तो, कई बार मंडियों में आलू के दाम उत्पादन लागत से भी नीचे चले जाते हैं. ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है. किसानों को इसी नुकसान से राहत दिलाने के उद्देश्य से भामाशाह भाव स्थिरीकरण कोष योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
जिला उद्यान अधिकारी सीपी अवस्थी के मुताबिक योजना के अंतर्गत जिन किसानों को आलू की बिक्री पर निर्धारित उत्पादन लागत के मुकाबले कम कीमत मिली है, उन्हें दोनों के बीच के अंतर की भरपाई की जाएगी. इसके लिए किसान द्वारा बेचे गए आलू का पक्का बिक्री बिल होना जरूरी है. किसान को संबंधित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन और पात्रता की जांच के बाद नियमानुसार सहायता राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी.
उन्होंने बताया कि योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई थी. हालांकि, अभी तक ऐसे किसान जिन्होंने आलू बेच लिया है लेकिन, आवेदन नहीं किया है, ऐसे किसान 30 नवंबर तक आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हैं. 200 कुंटल तक आलू बेचने वाले किसानों को ये लाभ मिलेगा. ऐसे में जिन किसानों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ लेने के लिए प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. किसान इस बेवसाइट पर करें आवेदन- up potato horticulture.in
आलू से जुड़े आंकड़ों पर एक नजर: फिरोजाबाद को प्रमुख रूप से आलू उत्पादक जिलों में गिना जाता है. आलू यहां की दूसरी बड़ी फसल है. पहली फसल गेंहू की मानी जाती है. यहां लगभग 1 लाख किसान आलू की फसल पैदा करते हैं. जिले के 60 हजार हैक्टेयर उपजाऊ जमीन में आलू की फसल पैदा होती है. एक अनुमान के अनुसार 14 लाख मीट्रिक टन आलू यहां हर साल में पैदा होता है. यहां कुफरी पुखराज, कुफरी बहार, कुफरी आनंद, चिप्सोना, सूर्या, नीलकंठ, लालिमा प्रमुख वेरायटी है. जिले में कोल्डस्टोरेज की संख्या 160 है.
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