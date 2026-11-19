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सरकार करेगी घाटे की भरपाई; आलू उत्पादक किसानों को भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना से मिलेगें ये लाभ

आलू बिक्री पर मिलेगा मुनाफा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद: आलू की खेती करने वाले किसान भाईयों के लिए बेहद खास खबर है. आलू की फसल तैयार करने में आई लागत के मुकाबले अगर बाजार में आपको कम कीमत मिली है तो, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसे किसानों को राहत देने के लिए सरकार की ओर से भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना संचालित की जा रही है.

फिरोजाबाद (Video Credit; ETV Bharat) इस योजना के तहत आलू की बिक्री से प्राप्त बाजार भाव और निर्धारित उत्पादन लागत के बीच के अंतर की भरपाई सरकार की ओर से की जाएगी. इसके लिए किसानों को आलू बिक्री का पक्का बिल प्रस्तुत करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना होगा.