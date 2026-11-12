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फर्रुखाबाद में आलू उत्पादक किसानों को बड़ी राहत, दो करोड़ 54 लाख 60 हजार का मिला अनुदान

फर्रुखाबाद के आलू उत्पादक किसानों को बड़ी राहत ( Photo Credit; ETV Bharat )

फर्रुखाबाद: जनपद में आलू उत्पादक किसानों के लिए चलाई जा रही सरकारी अनुदान योजनाओं के तहत, 2391 पंजीकृत किसानों के खातों में 2 करोड़ 54 लाख 60 हजार रुपए सहायता राशि के रुप में डाले गए हैं. उद्यान विभाग की इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों को भंडारण लागत और बाजार भाव में गिरावट से होने वाले नुकसान से बचाना है.

आलू उत्पादक किसानों को दो करोड़ 54 लाख 60 हजार का मिला अनुदान (VIDE Credit; ETV Bharat) इस संबंध में जिला उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार के द्वारा हाल के दिनों में कृषकों के लिए तीन योजनाएं चलाई हैं. जिसमें कोल्ड स्टोरेज भंडारण अनुदान योजना है, भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना और उन्नत आलू बीज वितरण योजना शामिल हैं.