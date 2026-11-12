फर्रुखाबाद में आलू उत्पादक किसानों को बड़ी राहत, दो करोड़ 54 लाख 60 हजार का मिला अनुदान
किसानों को मिला दो करोड़ 54 लाख 60 हजार का अनुदान, 11हजार किसानों ने कराया नया रजिस्ट्रेशन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 7:28 PM IST
फर्रुखाबाद: जनपद में आलू उत्पादक किसानों के लिए चलाई जा रही सरकारी अनुदान योजनाओं के तहत, 2391 पंजीकृत किसानों के खातों में 2 करोड़ 54 लाख 60 हजार रुपए सहायता राशि के रुप में डाले गए हैं. उद्यान विभाग की इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों को भंडारण लागत और बाजार भाव में गिरावट से होने वाले नुकसान से बचाना है.
इस संबंध में जिला उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार के द्वारा हाल के दिनों में कृषकों के लिए तीन योजनाएं चलाई हैं. जिसमें कोल्ड स्टोरेज भंडारण अनुदान योजना है, भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना और उन्नत आलू बीज वितरण योजना शामिल हैं.
कोल्ड स्टोरेज भंडारण अनुदान योजना के तहत जिन किसानों ने अपना आलू कोल्ड स्टोरेज में भंडारित किया है, उन्हें भंडारण शुल्क (प्रभार) पर 100 रुपये प्रति क्विंटल की छूट दी जा रही है. वहीं, भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना के अंतर्गत उन किसानों को कवर किया गया है, जिनका आलू बाजार में से कम भाव पर बिका है. न्यूनतम तय मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच जो भी अंतर आया है उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जा रही है.
उन्नत आलू बीज वितरण योजना के तहत किसानों को आलू की उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे. इनमें कुफरी चिपसोना1, कुफरी चिपसोना2, कुफरी चिपसोना3, कुफरी सूर्या और कुफरी बहार जैसी प्रमुख किस्में शामिल हैं, जो जनपद में विभाग को प्राप्त हो चुकी है. इन बीजों की खरीद पर किसानों को 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की छूट दी जाएगी.
उन्होंने कहा कि जनपद में जो 11 हजार किसानों ने नया रजिस्ट्रेशन कराया है. उनके लिए भी एक करोड़ 12 लाख का एक्स्ट्रा बजट मिल चुका है. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर, आधार की छाया प्रति, बैंक पासबुक की छाया प्रति, कृषक आईडी जो भूमि पर आलू हुआ उसका खसरा, खतौनी, कोल्ड स्टोरेज की रसीद, गेट पास, लाट निकासी रसीद, बोरी गणना रसीद आदि विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करने जरुरी है.
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