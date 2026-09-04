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Special: ग्राहकों को रुला रहा प्याज, तो आलू का लागत भाव भी नहीं मिलने से बर्बादी के कगार पर किसान!

रांची: झारखंड में इन दिनों प्याज की बढ़ी कीमत ने उपभोक्ताओं को परेशान कर रखा है. शुक्रवार को रांची के खुदरा बाजार में प्याज 60 से 70 रुपये किलो बिका तो पंडरा मंडी में प्याज का थोक भाव 55 से 60 रुपये किलो है. प्याज की बढ़ी कीमत से राज्य की जनता परेशान है, तो दूसरी ओर आलू की खेती का लागत भाव भी नहीं निकल पाने की वजह से किसान परेशान हैं. किसानों ने अच्छी कीमत पाने की उम्मीद में आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा था, लेकिन उनकी स्थिति तो और खराब है. ऐसे में राज्य के किसानों के साथ-साथ आलू व्यापार में लगे लोगों ने राज्य की कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री से किसानों की सहायता के लिए आगे आने की अपील की है.

आलू की खेती में कैसे हो रहा किसानों को नुकसान

राज्य में आलू-प्याज के बड़े थोक व्यापारियों में से एक और झारखंड आलू-प्याज थोक व्यवसायी संघ के अध्यक्ष मदन प्रसाद बताते हैं कि अभी किसानों को थोक भाव में सफेद आलू का भाव 06 से 08 रुपये किलो मिल रहा है. इसी तरह लाल आलू 08 से 10 रुपये और एलटी आलू 12 रुपये किलो का मिल रहा है.

आलू-प्याज विक्रेता संघ के अध्यक्ष, किसानों और कृषि मंत्री का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

मदन प्रसाद कहते हैं कि आलू उत्पादक किसानों को हो रहे नुकसान का अनुमान इसी से लगा लीजिए कि किसानों की मेहनत, खेत की जुताई, निकाई, बीज, खाद, पटवन सब जोड़ दें और फिर कोड स्टोरेज का भाड़ा, आलू को खेत से कोल्ड स्टोरेज तक ले जाने का भाड़ा को जोड़ दें, तो प्रति किलो आलू का लागत भाव ही 09 से 14 रुपये किलो पड़ रहा है. अब आप ही अनुमान लगाइए कि छह से 12 रुपये थोक में बेचकर भी किसान को नुकसान ही हो रहा है.

खुदरा बाजार में सफेद आलू 10 रुपये किलो

रांची के खुदरा सब्जी बाजार में सफेद आलू 10 रुपये किलो बिक रहा है. वहीं लाल आलू 15 रुपये और एलटी आलू 20 रुपये किलो बिक रहा है. जाहिर है कि किसानों से सस्ती खरीद का लाभ उपभोक्ताओं को तो मिल रहा है, लेकिन किसानों को पूंजी निकालने में भी मुश्किलें आ रही हैं.

आलू उत्पादक किसानों ने की सरकार से मदद की अपील

महिला किसान खुशहाली योजना के लिए रांची में आयोजित कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आईं महिला किसानों ने कहा कि इस वर्ष आलू का दाम इतना कम है कि पूंजी भी नहीं निकल पा रही है. लोहरदगा से आई किसान एमलेन जो FPO भी चलाती हैं वह कहती हैं कि किसानों को अन्नदाता तो सभी कहते हैं, लेकिन किसान किस हालात में हैं इसकी परवाह कोई नहीं करता है. आलू की कीमत इतनी कम है कि पूंजी निकालना भी मुश्किल हो रहा है. ऐसे में मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को कोई कदम उठाना चाहिए.