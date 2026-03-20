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यूपी में आलू किसानों पर छाया संकट टला; अमोनिया गैस सप्लाई बहाल, कोल्ड स्टोरेज को राहत

आलू की बंपर पैदावार के बाद स्टोरेज की समस्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने आलू के भंडारण और मार्केटिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने शीतगृह संचालकों और आलू उत्पादक किसानों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के निर्णयों की सराहना की. मंत्री सिंह ने बताया कि सरकार आलू के बेहतर बाजार मूल्य के लिए लगातार प्रयासरत है, जिसके तहत ओडिशा सरकार के साथ 15 लाख मीट्रिक टन आलू खरीद का समझौता भी किया गया है. उत्तर प्रदेश के आलू किसानों पर पिछले एक सप्ताह से मंडरा रहा बड़ा संकट अब पूरी तरह टलता नजर आ रहा है. अमोनिया गैस की आपूर्ति रोकने से परेशानी: इस वर्ष प्रदेश में आलू की फसल पिछले वर्षों की तुलना में काफी बेहतर रही है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने भंडारण की व्यापक तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थीं. किसानों ने अपनी लगभग 70 प्रतिशत उपज को कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित भी कर लिया था ताकि भविष्य में बेहतर दाम मिल सकें. इसी बीच अचानक उर्वरक कंपनियों द्वारा शीतगृहों को दी जाने वाली अमोनिया गैस की आपूर्ति रोक दी गई, जिससे पूरी फसल पर खतरा पैदा हो गया. आलू एक शीघ्र खराब होने वाली फसल है और शीतगृहों की कूलिंग व्यवस्था में जरा सी बाधा भी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है. बड़ा संकट अब पूरी तरह टलता नजर आ रहा है. (Photo Credit: ETV Bharat)