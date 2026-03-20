यूपी में आलू किसानों पर छाया संकट टला; अमोनिया गैस सप्लाई बहाल, कोल्ड स्टोरेज को राहत
कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने बताया, ओडिशा सरकार के साथ 15 लाख मीट्रिक टन आलू खरीद का समझौता किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 20, 2026 at 5:11 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उद्यान एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने आलू के भंडारण और मार्केटिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने शीतगृह संचालकों और आलू उत्पादक किसानों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के निर्णयों की सराहना की. मंत्री सिंह ने बताया कि सरकार आलू के बेहतर बाजार मूल्य के लिए लगातार प्रयासरत है, जिसके तहत ओडिशा सरकार के साथ 15 लाख मीट्रिक टन आलू खरीद का समझौता भी किया गया है. उत्तर प्रदेश के आलू किसानों पर पिछले एक सप्ताह से मंडरा रहा बड़ा संकट अब पूरी तरह टलता नजर आ रहा है.
अमोनिया गैस की आपूर्ति रोकने से परेशानी: इस वर्ष प्रदेश में आलू की फसल पिछले वर्षों की तुलना में काफी बेहतर रही है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने भंडारण की व्यापक तैयारियां पहले ही पूरी कर ली थीं. किसानों ने अपनी लगभग 70 प्रतिशत उपज को कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित भी कर लिया था ताकि भविष्य में बेहतर दाम मिल सकें. इसी बीच अचानक उर्वरक कंपनियों द्वारा शीतगृहों को दी जाने वाली अमोनिया गैस की आपूर्ति रोक दी गई, जिससे पूरी फसल पर खतरा पैदा हो गया. आलू एक शीघ्र खराब होने वाली फसल है और शीतगृहों की कूलिंग व्यवस्था में जरा सी बाधा भी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकती है.
केंद्र सरकार ने किया हस्तक्षेप: अमोनिया गैस का कोई स्थानीय विकल्प उपलब्ध न होने के कारण स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही थी, जिसके बाद मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया. मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उर्वरक एवं रसायन मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री से मुलाकात कर किसानों और शीतगृह संचालकों का पक्ष मजबूती से रखा. केंद्र सरकार ने इस संवेदनशील मामले को गंभीरता से लेते हुए महज दो कार्यदिवस के भीतर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की. संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर उर्वरक कंपनियों को निर्देश दिए गए कि उत्तर प्रदेश के शीतगृहों को अमोनिया गैस की निर्बाध आपूर्ति की जाए.
किसानों ने ली राहत की सांस: केंद्र सरकार के इस प्रभावी निर्णय से प्रदेश के करोड़ों आलू किसानों और हजारों शीतगृह संचालकों ने बड़ी राहत की सांस ली है. किसानों का मानना है कि समय पर लिए गए इस फैसले ने उनकी साल भर की मेहनत और फसल को भारी नुकसान से बचा लिया है. समयबद्ध तरीके से लिए गए ऐसे निर्णय न केवल किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा करते हैं, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करते हैं. उत्तर प्रदेश के किसान और शीतगृह संचालक इस संकट के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं.
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