बीजापुर में टीबी से पोटाकेबिन छात्रा की इलाज के दौरान मौत

पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा का इलाज रायपुर के एम्स में चल रहा था.

Published : January 6, 2026 at 9:24 PM IST

बीजापुर: नक्सल प्रभावित कुटरू विकासखंड में संचालित पोटाकेबिन छात्रावास के बच्ची की मौत हो गई है. छात्रा कक्षा पांचवी में पढ़ती थी. छात्रा का टीबी (ट्यूबरक्लोसिस) का इलाज चल रहा था. इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई. मृतिका का नाम पार्वती कोवासी था, जो पोटाकेबिन में रहकर पढ़ाई कर रही थी. छात्रा के पिता का नाम कोसा कोवासी है.

टीबी से छात्रा की मौत

इस घटना के बाद पोटाकेबिन छात्रावास, विद्यालय परिसर और पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है. जानकारी के अनुसार, पार्वती कोवासी 12 दिसंबर से अस्वस्थ चल रही थी. शुरुआत में उसे सामान्य बुखार और कमजोरी की शिकायत थी, लेकिन धीरे-धीरे उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई. छात्रावास प्रबंधन द्वारा उसकी हालत को देखते हुए उसे कुटरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. यहां प्राथमिक उपचार के बाद भी जब छात्रा की स्थिति में सुधार नहीं हुआ और लक्षण गंभीर होते चले गए, तब चिकित्सकों ने उसे उच्च स्तरीय इलाज के लिए रेफर किया.

पोटाकेबिन की अधीक्षिका ममता दुर्गम का बयान

पोटाकेबिन की अधीक्षिका ममता दुर्गम ने बताया कि ''छात्रा की हालत लगातार बिगड़ रही थी. कुटरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रारंभिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज डिमरापाल, जगदलपुर रेफर किया। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में विस्तृत जांच के दौरान चिकित्सकों ने छात्रा के मस्तिष्क में पानी जमाव यानी हाइड्रोसेफेलस होने की पुष्टि की''. यह स्थिति अत्यंत गंभीर मानी जाती है. इसके लिए विशेष न्यूरोलॉजिकल उपचार की आवश्यकता होती है.''


पोटाकेबिन की अधीक्षिका ममता दुर्गम ने बताया कि जगदलपुर में उपचार के दौरान भी छात्रा की हालत स्थिर नहीं हो पाई. डॉक्टरों की सलाह के बाद उसे और बेहतर इलाज के लिए एम्स रायपुर रेफर किया गया. एम्स रायपुर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में छात्रा का इलाज शुरू किया गया, जहां उसकी हालत को देखते हुए सर्जरी की प्रक्रिया भी अपनाई गई.

सीएमएचओ डॉ. बी.आर. पुजारी का बयान

बीजापुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. बी.आर. पुजारी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा, छात्रा को लगभग एक माह पूर्व कुटरू अस्पताल में भर्ती किया गया था. बीमारी की गंभीरता को देखते हुए पहले उसे बीजापुर जिला अस्पताल, फिर मेडिकल कॉलेज डिमरापाल भेजा गया. वहां से मस्तिष्क में पानी जमाव की स्थिति के चलते उसे एम्स रायपुर रेफर किया गया.

डॉ. पुजारी के अनुसार, एम्स रायपुर में छात्रा का डिसेंट सर्जरी (शंट सर्जरी) किया जा रहा था. प्रारंभिक चिकित्सकीय जांच में ट्यूबरक्लोसिस मेनिनजाइटिस (टीबी से संबंधित मस्तिष्क संक्रमण) की संभावना जताई गई है. टीबी मेनिनजाइटिस एक गंभीर बीमारी है, जो समय पर इलाज न मिलने की स्थिति में जानलेवा साबित हो सकती है. सीएमएचओ ने कहा कि छात्रा के इलाज से जुड़े सभी चिकित्सकीय दस्तावेज मंगाए जा रहे हैं, ताकि पूरे प्रकरण की गहन चिकित्सकीय समीक्षा की जा सके.

एम्स रायपुर में इलाज के दौरान तोड़ा दम

स्वास्थ्य विभाग इस बात की भी जांच कर रहा है कि बीमारी की पहचान और उपचार में कहीं कोई चूक तो नहीं हुई. एम्स रायपुर में इलाज के दौरान तमाम प्रयासों के बावजूद छात्रा की हालत में सुधार नहीं हो सका और अंत में उसने दम तोड़ दिया. पार्वती कोवासी पढ़ाई में सामान्य थी और पोटाकेबिन में रहकर नियमित रूप से विद्यालय जाती थी. क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और परिजनों को सांत्वना दी है.

स्थानीय लोगों की मांग

स्थानीय लोगों का कहना है कि आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी और समय पर गंभीर बीमारियों की पहचान बेहद जरूरी है. पोटाकेबिन जैसे आवासीय संस्थानों में रह रहे बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच और पोषण की व्यवस्था और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है.घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है. सीएमएचओ डॉ. बी.आर. पुजारी ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. यह भी देखा जा रहा है कि छात्रा को बीमारी के शुरुआती लक्षणों के दौरान क्या उपचार दिया गया और रेफरल प्रक्रिया में कितना समय लगा.

स्वास्थ्य विभाग करेगा जांच

स्वास्थ्य विभाग यह भी जांच कर रहा है कि पोटाकेबिन में रहने वाले अन्य बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति कैसी है. किसी अन्य छात्र में भी टीबी या उससे संबंधित लक्षण तो नहीं हैं. आवश्यकता पड़ने पर छात्रावास के सभी बच्चों की स्वास्थ्य जांच कराने की बात कही गई है. इस घटना ने एक बार फिर टीबी जैसी गंभीर बीमारी और उसके समय पर उपचार को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, टीबी मेनिनजाइटिस बच्चों में तेजी से जानलेवा रूप ले सकती है, यदि समय रहते इसका सही निदान और इलाज न हो

ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और जागरूकता की कमी के कारण ऐसे मामले सामने आते रहते हैं. स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि पोटाकेबिन और अन्य आवासीय विद्यालयों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत किया जाए. नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, पौष्टिक आहार, स्वच्छता और गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता बताई जा रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

